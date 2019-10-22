مشكلة من واقعي للنقاش(١) .. الطلاق

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكم ،، أعزائي ..

أعضاء وزوار اللمة الطيبة ..

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سأطرح اليوم قضية للنقاش ،، قضية الطلاق ،،

لن أتحدث بالطرق المعتادة ، وإنما ..

أود طرح قضية بعينها ، ثم معرفة أرائكم . .

والتوصل لمقترحات حول الحلول المحتملة للتعامل مع نتائج هذه المشكلة ،، والتي غالبا ما يتحملها الطرف الأضعف في هذه القضية ..

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قصة الطلاق لهذه المرأة غريبة بعض الشيء كون الزوج طلقها وهو مسافر .. منتصف الليل اتصل الزوج على والده وطلب منه أن يوصل زوجته إلى بيت أهلها ،،

ذهب الأب فورا .. وطرق الباب على كنته التي كان عمرها آنذاك ١٩ سنة ، وحاملا بطفلها البكر قي الشهر الثامن .. طرق الباب ،، فتحت له ،، قال لها : ( جهزي نفسك ، وبوديك بيت أهلك ) .

قالت .. اعتقدت أنني بسبب النوم لا أسمع جيدا ،،..

قالت له : ما سمعتك تمام ،، أيش قلت ياعم ..

قال لها ( مثل ما سمعتي ،، بسرعة خلصيني )!

أيش حصل ..

قلها أنتي أدرى ،، ولدي اتصل قال الآن خرجها من بيتي ..

طيب الوقت متأخر ،، توديني بيت أهلي الحين ،، الساعة ١ بعد منتصف الليل ،، الجيران ، وأهلي ايش أقلهم ،، الصباح رباح ، بصلي الفجر وبخرج ..

أقلك الآن ،، خلصيني ..

لبست عباءتها المسكينة قالت خرجت من الارتباك حتى جوالي تركته ،،

وصل بيت أهلها ،، طرق بابهم ..

فتح الأب ، وإذا بابنته تقف في وجهه ،، مصدومة !

الأب سألها : خير ، ايش فيه نص الليل جاية ..

قالت ما رديت أبدا ،، دخلت ، وذهب والدي خلف عمي ليسأله ،، فأخبره أنه لا يعلم .. هو فقط نفذ طلب ولده.. المسافر !

الصباح بدري ،، تتصل أمها علي ،، تعالي ألحقي ،، بنتي زوجها طردها من البيت ،، ولا ندري أيش السبب ،،

قلت لها خير من الصباح ، ليش هو متى جاء ومتى لحق يطردها ،، هذا المختل !

قالت هو مسافر !! أبوه جابها ..

قلت خير ،، لبست وتجهزت من صباح الله خير ،، ورحت عندها ،، لقيتها هي وبنتها مساكين ،، في حالة ..

ايش الموضوع ،، قالت منتظرين يتصل ونفهم منه ، والأخت ناسية جوالها في بيته ..

طيب هتوا الجوال وفكونا

قالت امها رفضوا يعطونا اياه ،، قالوا زوجها قال لا تعطوها أي شي من بيتي ، ولا شيء .. ونحن مانقدر نعطيكم الجوال .. والجوال فيه صورها وأشياء خاصة ..

والمهم بعد شد وجذب وفقد للأعصاب ،، جاء الجوال والحمدلله ..



الأخ بالطبع لم يتصل ، بل أرسل ورقة طلاقها !

كتبها بخط يده وأرسلها من حيث عمله ،، بعد أيام من طردها ..

اتصلت أمها وقالت تعالي شوفي ورقة الطلاق،، هذا رسلها ونحن ماندري أيش صار ..

الورقة بخط يده وكاتب صيغة طلاق ركيكة ولكن كتب بخطه ،، أنتي طالق يازوجتي العزيزة ..

قلت لا حول ولا قوة إلا بالله ،، الله يصبرني .



البنت انفجرت ، وحكت لنا ما يفعله زوجها معها، ذكرت تعامله معها عموما يتسم بالشك لدرجة منعها من الخروج مع أي أحد من طرفها ، خوفا من أن يتستر على خيانتها إذا خانته ،، إذا أرادت الخروج لا تخرج إلامع أحد أخوته ،، ولا تذهب لبيت أخوالها ولا أعمامها خوفا من أن تكون على علاقة مع أحدهم قبل الزواج ..

هي تزوجت وعمرها ١٧ سنة .. قالت إذا رفضت مطالبه يهددني بالطلاق ..

أيضا تعامله معها في طبيعة العلاقة الزواجية فيها شيء من الغرابة ،، من وصفها اتضح أنه شخص سادي في ممارساته ،، وطقوسه الغريبة ..

كل هذا وهي صامتة خائفة من الطلاق ..

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انتهت قصة الطلاق ودخلنا في قضية النفقة ،، هو لا ينفق على ولده ، ليجبرها على العودة لبيت الزوجية مرة أخرى .. ليس هذا وحسب ..

بل يستغل الطفل ويحكي له أشياء سيئة عن أمه ،، ويشترك معه في هذا الفعل أخواته وامه ..

الولد عمره ٧ سنوات ،، و أصبح لديه مشكلات سلوكية وسوء ألفاظ .. وعدم احترام لأمه ..

عدواني ،، .. عنيد ..

وضع أهلها المادي صعب ،، ..

والمشكلة أن عماتها يقلن لها ،، لا تشتري له ملابس ولا أي شيء ارسليه لهم ،، يتحملوا مسئوليته .. وهي أم ،، قالت لا يرضيني أن يظهر ابني بمظهر سيء بسبب قسوة والده ..

آخر فصوله ،، رفض أن يخرج للطفل شهادة ميلاد ،، يعني رفض يدخله المدرسة ..

قال ولدي وأنا حر ،، ..

وعماتها وأهلها مازالوا يشجعونها على ترك الطفل تحت تصرفات والده المضرة بنفسيته . وألحقته بمدرسة خاصة على حساب خالها الذي يرى أن الطفل لا ذنب له ، وأنه يجب أن يتعلم ..

أشرنا عليها باللجوء للمحكمة ،،ولكن كان الأمر،مكلفا من ناحية مادية .

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الآن ما رأيكم في وضع الطلاق ،، ..

وهل ترون أن أهلها على حق فيما يتعلق بطفلها ..

وهل هذه الطريقة الصحيحة للضغط على أب كهذا ..

هل ترون أن ما وصل إليه الموقف له علاقة بدرجة نضج الفتاة وتنشئتها ..

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اعتذر عن الإطالة ..

لكم جزيل شكري ..



دمتم سالمين.. ​