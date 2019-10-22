هل تجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟

ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

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‏الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين_ رحمه الله _

السؤال:..❓
هل تجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟

✅ الجـــــــــوابــــ⇓⇓:
الشيــــخ :
نعم... يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف، وذراعاها مكشوفتان، وكذلك قدماها؛ لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط في الصلاة من السترة.

_*المـــصدر :*_
_*فتاوى نور على الدرب [363]*_
 
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