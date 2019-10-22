ضآحكة مستبشرة
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الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين_ رحمه الله _
السؤال:..
هل تجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟
الجـــــــــوابــــ⇓⇓:
الشيــــخ :
نعم... يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف، وذراعاها مكشوفتان، وكذلك قدماها؛ لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط في الصلاة من السترة.
_*المـــصدر :*_
_*فتاوى نور على الدرب [363]*_
السؤال:..
هل تجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟
الجـــــــــوابــــ⇓⇓:
الشيــــخ :
نعم... يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف، وذراعاها مكشوفتان، وكذلك قدماها؛ لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط في الصلاة من السترة.
_*المـــصدر :*_
_*فتاوى نور على الدرب [363]*_