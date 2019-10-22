بعض الكلمات من لهجة ولاد نايل

السلطانة
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طاقم الإدارة
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لهجة أولاد نايــــل:
هذه بعض الكلمات والألفاظ من لهجة أولاد نايل
الكلمة باللهجة النايلية =الكلمة باللغة العربية الفصحى
ياسر = بكثرة
ياكشفتي يا عيبي = يا حسرتي
أمعول انسافر = أنوي أن أسافر
بعدنا = ابتعد عنا
حبس = توقف
أحبس = اهدأ
قيدها- ماركيها = تذكر
أحبس = كف عن هذا
أدحي = أدفع
رد بالك = احذر
أطيب= تطبخ
أفطن = أفق
نوضلو= بعث له
زقالو= نادى عليه
أزلق = انزلق
أبهت = انصدم
يزقد = كثير الحركة
ساعدو = خذه بألين
مرقها = بالغزادها
يسبط = أكذبها ايخر
سكر = أغلق
خلط = أخلط
خف_ فيسع= أسرع
اخطيك = اترك عنك
أخزر = أنظر
استنى= انتظر
ضربو= ضربه
يزهق = يصرخ
أيقصر = يمزح
بلقدر = بقوة
القاه = وجده
مكانلاه = لا داعي
أتلمحتو = لمحته
أسماء العائلة:
أخيو = أخيه
أخيتو = أخته
جداتو = جدتي
ملايكة = الرضيع
الذراري = الأولاد الصغار
الطفيلة = الطفلة
طفلة = فتاة
شبان = الشباب
الراجل = الرجل
الشيخ = الشيخ
مرتو = زوجته
أنسيبو = صهره
العويل = الأقارب
الطالب = المعلم
الجيران = الجيران
أشياء أخرى:
القندورة = العباية
القشابية = الجلابة
الروبة = الفستان
روبة نايلي = فستان تقليدي
السروال = السروال
البالطو = المعطف
الهراوة = العصا
طريق القودرون = الطريق المزفت
الكرويلة = العربة التي يجرها الحصان
العمارة = الكيس البلاستيك
الخيشة = كيس القمح
قبيت = عطشت.
الـمـروح = الذهاب .
اسّــخـيـف = تقال تعبيراً على التطفل .
ادّعْــدِيــع = الوهن .
الـــهَــفْ = الخداع .
الـنَـفْـخَـهْ = تقال للرجل الـهِـمّي ذي الهمّة والعزة .
الـوَجْـبَــهْ = تقال أيـضاً للرجـل العَلَـمْ الـمعروف ذي الشـخصية البارزة والمظهر الجذّاب .
وَاجِــــي = مريض= عليل= مهمـوم .
يــا اصـغـارْ = نداء للاستغاثة ( لاستغراب و غرابة ما حدث )
يـا جَـمْـلِـي = تقال للعزيز .
يـاوَنَّــاسِـي = تقال للعزيز ( يـامؤانـسـي ) .
كَــيْــدَار = تقال للحصان ، وتقال أيضاً لمن عُرِف بضلوعه في شئ ما وبروزه فيه .
اتّـمَــيـعِـيـدْ = تُقال للرجل الاجتماعي ( مُوله ميعاد ) و الميعاد أيضاً جماعة الصلح ( و تقال تعبيرا على المصالحة و الحنكة في تسيير الصلح و النجاح فيه ) .
الـجَــبـــرا = فعل الخير ( فعلة خير ) ، موقف نبيل ، مشرّف.
الـحـسِـيـفَـه = هي الثأر ، الضّغيـنة .
اتْـهَـودِيــس= التخميم الفارط ، و المقلق و المسهّـر
اتْـمَـعْـلِـيـمْ = تقال لمن يدّعي أنه يعلم الشئ و ماهر فيه
اتْـفَـيْـقِـيـه = تقال لمن يدّعي التفقّه في الدين و تقال لمن يتشيدق في الحديث .
اتْـعَـزْبِـيـر =الشدة ، والتمتين ( امعزبر ) ذو العضلات المفتولة
يـالـرفـاسـه= تقال للعزيزة من البنات ، اشتقاق من ارّفيس الذي هو أكلة شعبية تصنعها الـمـرأة المدعوة بالرفاسة.
الـمـشـرار = تطلق على الغني .
الـمـسـعـود = تقال لصاحب الحظ و السعد .
الـعَـذْفَـه=هي الشئ البخس أو المتروك بعد الاختيار الـمَـقْـصُــود= تقال للمعلوم والمعروف من الرجال ، وتقال أيضاً عن الهدف .
الـمـَـعْـفُـوس = تقال لكثير الضيوف ، الكريم جداً .
بـيـت اكْبـيـرَه = تقال و تطلق على الرجل الكريم ، المقصود المعروف بكرمه أباً عن جد وتطلق على العائلة و الفرقة و العرش و القبيلة الوارثة للكرم والجود .
مصطلح '' مـص الـعـلـفـة '' = تطلق على كثير المساومة عند الشراء . ( وهي كلمة سوقية تستعمل بين التجار ) .
يـاعَـيَـايَـهْ = تطلق عند التضمّر من الشيء وتقال أيضا يـاعـيـَّـايـه = نداء للمعشوقة و للغالية .
هَـازْ الـضـمـا = تقال للصبور على الشدائد ، و الكاتم للمحن قياسا على الجمل الذي يتحمل العطش لأيام كثيرة وهو الظمأ
نَــصْـفَاو = نصلوا = نذهبوا .
يَـقْـبَـا و يَـنْـبَـا = يصحُّ حيناً و يمرض حيناً .
الــفــري = الحل.
يَـسْـمَـات= يتجاوب ، أو يلتزم الصمت .
الـكـوي = الهمز أو اللمز أو الغمز .
اُولَــيــدِي = تقال للعزيز من الأولاد ، ويقال أن العرب إذا أحبّوا شيئا صغّـروه .
اتّـعَــرْقِـيـبْ = هو التراجع في الأمر المفصول فيه ، وعودة الحديث عنه .
اتْــحَــسِّــى = يأكل خبزاً و مع كل لقمة يشرب لبناً أو حليباً أو ماءً .
الـمـتْـنَـاقْـلَـه = الأكل بمغرفة واحدة تدور بين مجموعة .
اتْـمَـرقِــيــدْ = التماطل و التسوّيف .
الـتــرَقّــــادْ = الـتـثـاقل في شراء الشيء بغية ابخاسه
اتّـسْـمَـــاطْ = الركاكة في الحديث أو في المعاملة .
الـعُــكْــلِـي = الـمـتـعـجـرف .
الــــنَّـــي = المتعجرف غير الواعي .
ادّرويــــشْ = البلاهة والغباء .
الـمَـقْــرُوسْ = المجالس للعلماء و المستفيد منهم .
الـبَــعْـلِـي = الفراغ و اللاشيء .
الـطَّــرْبَـاوِي = هو الزّاهي المرح .
اتّـكَـرْبِـيـلْ = التعجرف و التلوي .
اتّـفَــحْـشِـيـشْ = الزهو المرح ، الإنفاق كثيراً .
#مشكور الاخ الذي قام بكتابة الموضوع
هذه بعض الكلمات والألفاظ من لهجة أولاد نايل
الكلمة باللهجة النايلية =الكلمة باللغة العربية الفصحى
ياسر = بكثرة
ياكشفتي يا عيبي = يا حسرتي
أمعول انسافر = أنوي أن أسافر
بعدنا = ابتعد عنا
حبس = توقف
أحبس = اهدأ
قيدها- ماركيها = تذكر
أحبس = كف عن هذا
أدحي = أدفع
رد بالك = احذر
أطيب= تطبخ
أفطن = أفق
نوضلو= بعث له
زقالو= نادى عليه
أزلق = انزلق
أبهت = انصدم
يزقد = كثير الحركة
ساعدو = خذه بألين
مرقها = بالغزادها
يسبط = أكذبها ايخر
سكر = أغلق
خلط = أخلط
خف_ فيسع= أسرع
اخطيك = اترك عنك
أخزر = أنظر
استنى= انتظر
ضربو= ضربه
يزهق = يصرخ
أيقصر = يمزح
بلقدر = بقوة
القاه = وجده
مكانلاه = لا داعي
أتلمحتو = لمحته
أسماء العائلة:
أخيو = أخيه
أخيتو = أخته
جداتو = جدتي
ملايكة = الرضيع
الذراري = الأولاد الصغار
الطفيلة = الطفلة
طفلة = فتاة
شبان = الشباب
الراجل = الرجل
الشيخ = الشيخ
مرتو = زوجته
أنسيبو = صهره
العويل = الأقارب
الطالب = المعلم
الجيران = الجيران
أشياء أخرى:
القندورة = العباية
القشابية = الجلابة
الروبة = الفستان
روبة نايلي = فستان تقليدي
السروال = السروال
البالطو = المعطف
الهراوة = العصا
طريق القودرون = الطريق المزفت
الكرويلة = العربة التي يجرها الحصان
العمارة = الكيس البلاستيك
الخيشة = كيس القمح
قبيت = عطشت.
الـمـروح = الذهاب .
اسّــخـيـف = تقال تعبيراً على التطفل .
ادّعْــدِيــع = الوهن .
الـــهَــفْ = الخداع .
الـنَـفْـخَـهْ = تقال للرجل الـهِـمّي ذي الهمّة والعزة .
الـوَجْـبَــهْ = تقال أيـضاً للرجـل العَلَـمْ الـمعروف ذي الشـخصية البارزة والمظهر الجذّاب .
وَاجِــــي = مريض= عليل= مهمـوم .
يــا اصـغـارْ = نداء للاستغاثة ( لاستغراب و غرابة ما حدث )
يـا جَـمْـلِـي = تقال للعزيز .
يـاوَنَّــاسِـي = تقال للعزيز ( يـامؤانـسـي ) .
كَــيْــدَار = تقال للحصان ، وتقال أيضاً لمن عُرِف بضلوعه في شئ ما وبروزه فيه .
اتّـمَــيـعِـيـدْ = تُقال للرجل الاجتماعي ( مُوله ميعاد ) و الميعاد أيضاً جماعة الصلح ( و تقال تعبيرا على المصالحة و الحنكة في تسيير الصلح و النجاح فيه ) .
الـجَــبـــرا = فعل الخير ( فعلة خير ) ، موقف نبيل ، مشرّف.
الـحـسِـيـفَـه = هي الثأر ، الضّغيـنة .
اتْـهَـودِيــس= التخميم الفارط ، و المقلق و المسهّـر
اتْـمَـعْـلِـيـمْ = تقال لمن يدّعي أنه يعلم الشئ و ماهر فيه
اتْـفَـيْـقِـيـه = تقال لمن يدّعي التفقّه في الدين و تقال لمن يتشيدق في الحديث .
اتْـعَـزْبِـيـر =الشدة ، والتمتين ( امعزبر ) ذو العضلات المفتولة
يـالـرفـاسـه= تقال للعزيزة من البنات ، اشتقاق من ارّفيس الذي هو أكلة شعبية تصنعها الـمـرأة المدعوة بالرفاسة.
الـمـشـرار = تطلق على الغني .
الـمـسـعـود = تقال لصاحب الحظ و السعد .
الـعَـذْفَـه=هي الشئ البخس أو المتروك بعد الاختيار الـمَـقْـصُــود= تقال للمعلوم والمعروف من الرجال ، وتقال أيضاً عن الهدف .
الـمـَـعْـفُـوس = تقال لكثير الضيوف ، الكريم جداً .
بـيـت اكْبـيـرَه = تقال و تطلق على الرجل الكريم ، المقصود المعروف بكرمه أباً عن جد وتطلق على العائلة و الفرقة و العرش و القبيلة الوارثة للكرم والجود .
مصطلح '' مـص الـعـلـفـة '' = تطلق على كثير المساومة عند الشراء . ( وهي كلمة سوقية تستعمل بين التجار ) .
يـاعَـيَـايَـهْ = تطلق عند التضمّر من الشيء وتقال أيضا يـاعـيـَّـايـه = نداء للمعشوقة و للغالية .
هَـازْ الـضـمـا = تقال للصبور على الشدائد ، و الكاتم للمحن قياسا على الجمل الذي يتحمل العطش لأيام كثيرة وهو الظمأ
نَــصْـفَاو = نصلوا = نذهبوا .
يَـقْـبَـا و يَـنْـبَـا = يصحُّ حيناً و يمرض حيناً .
الــفــري = الحل.
يَـسْـمَـات= يتجاوب ، أو يلتزم الصمت .
الـكـوي = الهمز أو اللمز أو الغمز .
اُولَــيــدِي = تقال للعزيز من الأولاد ، ويقال أن العرب إذا أحبّوا شيئا صغّـروه .
اتّـعَــرْقِـيـبْ = هو التراجع في الأمر المفصول فيه ، وعودة الحديث عنه .
اتْــحَــسِّــى = يأكل خبزاً و مع كل لقمة يشرب لبناً أو حليباً أو ماءً .
الـمـتْـنَـاقْـلَـه = الأكل بمغرفة واحدة تدور بين مجموعة .
اتْـمَـرقِــيــدْ = التماطل و التسوّيف .
الـتــرَقّــــادْ = الـتـثـاقل في شراء الشيء بغية ابخاسه
اتّـسْـمَـــاطْ = الركاكة في الحديث أو في المعاملة .
الـعُــكْــلِـي = الـمـتـعـجـرف .
الــــنَّـــي = المتعجرف غير الواعي .
ادّرويــــشْ = البلاهة والغباء .
الـمَـقْــرُوسْ = المجالس للعلماء و المستفيد منهم .
الـبَــعْـلِـي = الفراغ و اللاشيء .
الـطَّــرْبَـاوِي = هو الزّاهي المرح .
اتّـكَـرْبِـيـلْ = التعجرف و التلوي .
اتّـفَــحْـشِـيـشْ = الزهو المرح ، الإنفاق كثيراً .
#مشكور الاخ الذي قام بكتابة الموضوع