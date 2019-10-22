بعض الكلمات من لهجة ولاد نايل

لهجة أولاد نايــــل:

هذه بعض الكلمات والألفاظ من لهجة أولاد نايل

الكلمة باللهجة النايلية =الكلمة باللغة العربية الفصحى



ياسر = بكثرة

ياكشفتي يا عيبي = يا حسرتي

أمعول انسافر = أنوي أن أسافر

بعدنا = ابتعد عنا

حبس = توقف

أحبس = اهدأ

قيدها- ماركيها = تذكر

أحبس = كف عن هذا

أدحي = أدفع

رد بالك = احذر

أطيب= تطبخ

أفطن = أفق

نوضلو= بعث له

زقالو= نادى عليه

أزلق = انزلق

أبهت = انصدم

يزقد = كثير الحركة

ساعدو = خذه بألين

مرقها = بالغزادها

يسبط = أكذبها ايخر

سكر = أغلق

خلط = أخلط

خف_ فيسع= أسرع

اخطيك = اترك عنك

أخزر = أنظر

استنى= انتظر

ضربو= ضربه

يزهق = يصرخ

أيقصر = يمزح

بلقدر = بقوة

القاه = وجده

مكانلاه = لا داعي

أتلمحتو = لمحته



أسماء العائلة:



أخيو = أخيه

أخيتو = أخته

جداتو = جدتي

ملايكة = الرضيع

الذراري = الأولاد الصغار

الطفيلة = الطفلة

طفلة = فتاة

شبان = الشباب

الراجل = الرجل

الشيخ = الشيخ

مرتو = زوجته

أنسيبو = صهره

العويل = الأقارب

الطالب = المعلم

الجيران = الجيران



أشياء أخرى:

القندورة = العباية

القشابية = الجلابة

الروبة = الفستان

روبة نايلي = فستان تقليدي

السروال = السروال

البالطو = المعطف

الهراوة = العصا

طريق القودرون = الطريق المزفت

الكرويلة = العربة التي يجرها الحصان

العمارة = الكيس البلاستيك

الخيشة = كيس القمح

قبيت = عطشت.

الـمـروح = الذهاب .

اسّــخـيـف = تقال تعبيراً على التطفل .

ادّعْــدِيــع = الوهن .

الـــهَــفْ = الخداع .

الـنَـفْـخَـهْ = تقال للرجل الـهِـمّي ذي الهمّة والعزة .

الـوَجْـبَــهْ = تقال أيـضاً للرجـل العَلَـمْ الـمعروف ذي الشـخصية البارزة والمظهر الجذّاب .

وَاجِــــي = مريض= عليل= مهمـوم .

يــا اصـغـارْ = نداء للاستغاثة ( لاستغراب و غرابة ما حدث )

يـا جَـمْـلِـي = تقال للعزيز .

يـاوَنَّــاسِـي = تقال للعزيز ( يـامؤانـسـي ) .

كَــيْــدَار = تقال للحصان ، وتقال أيضاً لمن عُرِف بضلوعه في شئ ما وبروزه فيه .

اتّـمَــيـعِـيـدْ = تُقال للرجل الاجتماعي ( مُوله ميعاد ) و الميعاد أيضاً جماعة الصلح ( و تقال تعبيرا على المصالحة و الحنكة في تسيير الصلح و النجاح فيه ) .

الـجَــبـــرا = فعل الخير ( فعلة خير ) ، موقف نبيل ، مشرّف.

الـحـسِـيـفَـه = هي الثأر ، الضّغيـنة .

اتْـهَـودِيــس= التخميم الفارط ، و المقلق و المسهّـر

اتْـمَـعْـلِـيـمْ = تقال لمن يدّعي أنه يعلم الشئ و ماهر فيه

اتْـفَـيْـقِـيـه = تقال لمن يدّعي التفقّه في الدين و تقال لمن يتشيدق في الحديث .

اتْـعَـزْبِـيـر =الشدة ، والتمتين ( امعزبر ) ذو العضلات المفتولة

يـالـرفـاسـه= تقال للعزيزة من البنات ، اشتقاق من ارّفيس الذي هو أكلة شعبية تصنعها الـمـرأة المدعوة بالرفاسة.

الـمـشـرار = تطلق على الغني .

الـمـسـعـود = تقال لصاحب الحظ و السعد .

الـعَـذْفَـه=هي الشئ البخس أو المتروك بعد الاختيار الـمَـقْـصُــود= تقال للمعلوم والمعروف من الرجال ، وتقال أيضاً عن الهدف .

الـمـَـعْـفُـوس = تقال لكثير الضيوف ، الكريم جداً .

بـيـت اكْبـيـرَه = تقال و تطلق على الرجل الكريم ، المقصود المعروف بكرمه أباً عن جد وتطلق على العائلة و الفرقة و العرش و القبيلة الوارثة للكرم والجود .

مصطلح '' مـص الـعـلـفـة '' = تطلق على كثير المساومة عند الشراء . ( وهي كلمة سوقية تستعمل بين التجار ) .

يـاعَـيَـايَـهْ = تطلق عند التضمّر من الشيء وتقال أيضا يـاعـيـَّـايـه = نداء للمعشوقة و للغالية .

هَـازْ الـضـمـا = تقال للصبور على الشدائد ، و الكاتم للمحن قياسا على الجمل الذي يتحمل العطش لأيام كثيرة وهو الظمأ

نَــصْـفَاو = نصلوا = نذهبوا .

يَـقْـبَـا و يَـنْـبَـا = يصحُّ حيناً و يمرض حيناً .

الــفــري = الحل.

يَـسْـمَـات= يتجاوب ، أو يلتزم الصمت .

الـكـوي = الهمز أو اللمز أو الغمز .

اُولَــيــدِي = تقال للعزيز من الأولاد ، ويقال أن العرب إذا أحبّوا شيئا صغّـروه .

اتّـعَــرْقِـيـبْ = هو التراجع في الأمر المفصول فيه ، وعودة الحديث عنه .

اتْــحَــسِّــى = يأكل خبزاً و مع كل لقمة يشرب لبناً أو حليباً أو ماءً .

الـمـتْـنَـاقْـلَـه = الأكل بمغرفة واحدة تدور بين مجموعة .

اتْـمَـرقِــيــدْ = التماطل و التسوّيف .

الـتــرَقّــــادْ = الـتـثـاقل في شراء الشيء بغية ابخاسه

اتّـسْـمَـــاطْ = الركاكة في الحديث أو في المعاملة .

الـعُــكْــلِـي = الـمـتـعـجـرف .

الــــنَّـــي = المتعجرف غير الواعي .

ادّرويــــشْ = البلاهة والغباء .

الـمَـقْــرُوسْ = المجالس للعلماء و المستفيد منهم .

الـبَــعْـلِـي = الفراغ و اللاشيء .

الـطَّــرْبَـاوِي = هو الزّاهي المرح .

اتّـكَـرْبِـيـلْ = التعجرف و التلوي .

اتّـفَــحْـشِـيـشْ = الزهو المرح ، الإنفاق كثيراً .



#مشكور الاخ الذي قام بكتابة الموضوع