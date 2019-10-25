











أصبح استخدام وسائل منع الحمل في السنوات الأخيرة، جزءا لا يتجزأ من نمط الحياة السليم لدى مليار إنسان و في السنوات الأخيرة، جزءا لا يتجزأ من نمط الحياة السليم لدى مليار إنسان



و في ظلّ النموّ السريع للشعوب، وازدياد نسبة الثقافة والوعيّ لدى العائلات، ونشوء الرغبة في تنظيم الأسرة بشكلٍ يتناسب مع دخل الفرد، وبما يحقّق للأبناء الفرصة في التعليم وغيره من الخدمات الضرورية؛ جاءت الحاجة إلى اللجوء لوسائل تنظيم الأسرة والتي تتضمّن تحديد الحمل والإنجاب بالطرق الحديثة المتوفّرة.







أنواع وسائل منع الحمل:



الطرق الميكانيكية لمنع الحمل:

تتضمّن الطرق الميكانيكة عدّة وسائل، هي:



اللولب الرحميّ:

هي إحدى الطرق الشائعة والفعّالة، ويعدّ اللولب آلة بسيطة مصنّعة من البلاستيك وقطع صغيرة من النحاس، ويتم زراعة هذا اللولب داخل الرحم بهدف منع انغراز الأجنّة، كما يقوم بتفاعلات داخل الرحم تحدّ من نشاط الحيوان المنويّ ووصوله إلى قناة فالوب، وهناك أيضاً نوع اللولب الهرمونيّ الذي يحتوي هرمون البروجيسترون، وهو يُعالج الآلام الشديدة للدورة ويحدّ من كمية الدم النازف أثناءها

العدّ أو الحساب:

بهذه الوسيلة يتم حساب موعد الإباضة، ثمّ منع الجماع في تلك الأيام، وبالإمكان تطبيق هذه الطريقة في حال انتظام الدورية أو بالنسبة للسيدات اللاتي لا يرضعن، وتتمّ معرفة موعد الإباضة عن طريق ارتفاع حرارة الجسم يوم الإباضة نصف درجة عن الحرارة الطبيعيّة المعتادة، أو عن طريق تغيّرات في لون إفرازات عنق الرحم وسمكها، أو استخدام إحدى طرق الفحص، وعند تحديد يوم الإباضة يتمّ منع الجماع ثلاثة أيام قبل وثلاثة أيام بعد الميعاد.

الواقي الذكري أو الأنثوي:

هو من الطرق الشائعة والرخيصة نسبياً لمنع الحمل، وهو يحمي من انتقال بعض الأمراض الجنسية أيضاً.

الحلقة البلاستيكية:

وهي تقوم بمنع الحيوانات المنوية من الوصول خلال عنق الرحم، ويتم تركيبها وتحديدها لدى الطبيب.

مستحضرات قتل الحيوانات المنوية:

تتوفر على عدّة أشكال، منها: الكريمات، والجلّ، والبخاخ والتحاميل المهبلية؛ إلّا أنّه يُنصح استخدامها إلى جانب إحدى طرق منع الحمل الأخرى لزيادة فاعليتها كل شيئ عن وسائل منع الحمل ** معلومات من تجميعي **أصبح استخدام وسائل منع الحمل في السنوات الأخيرة، جزءا لا يتجزأ من نمط الحياة السليم لدى مليار إنسان و في السنوات الأخيرة، جزءا لا يتجزأ من نمط الحياة السليم لدى مليار إنسانو في ظلّ النموّ السريع للشعوب، وازدياد نسبة الثقافة والوعيّ لدى العائلات، ونشوء الرغبة في تنظيم الأسرة بشكلٍ يتناسب مع دخل الفرد، وبما يحقّق للأبناء الفرصة في التعليم وغيره من الخدمات الضرورية؛ جاءت الحاجة إلى اللجوء لوسائل تنظيم الأسرة والتي تتضمّن تحديد الحمل والإنجاب بالطرق الحديثة المتوفّرة.تتضمّن الطرق الميكانيكة عدّة وسائل، هي:هي إحدى الطرق الشائعة والفعّالة، ويعدّ اللولب آلة بسيطة مصنّعة من البلاستيك وقطع صغيرة من النحاس، ويتم زراعة هذا اللولب داخل الرحم بهدف منع انغراز الأجنّة، كما يقوم بتفاعلات داخل الرحم تحدّ من نشاط الحيوان المنويّ ووصوله إلى قناة فالوب، وهناك أيضاً نوع اللولب الهرمونيّ الذي يحتوي هرمون البروجيسترون، وهو يُعالج الآلام الشديدة للدورة ويحدّ من كمية الدم النازف أثناءهابهذه الوسيلة يتم حساب موعد الإباضة، ثمّ منع الجماع في تلك الأيام، وبالإمكان تطبيق هذه الطريقة في حال انتظام الدورية أو بالنسبة للسيدات اللاتي لا يرضعن، وتتمّ معرفة موعد الإباضة عن طريق ارتفاع حرارة الجسم يوم الإباضة نصف درجة عن الحرارة الطبيعيّة المعتادة، أو عن طريق تغيّرات في لون إفرازات عنق الرحم وسمكها، أو استخدام إحدى طرق الفحص، وعند تحديد يوم الإباضة يتمّ منع الجماع ثلاثة أيام قبل وثلاثة أيام بعد الميعاد.هو من الطرق الشائعة والرخيصة نسبياً لمنع الحمل، وهو يحمي من انتقال بعض الأمراض الجنسية أيضاً.وهي تقوم بمنع الحيوانات المنوية من الوصول خلال عنق الرحم، ويتم تركيبها وتحديدها لدى الطبيب.تتوفر على عدّة أشكال، منها: الكريمات، والجلّ، والبخاخ والتحاميل المهبلية؛ إلّا أنّه يُنصح استخدامها إلى جانب إحدى طرق منع الحمل الأخرى لزيادة فاعليتها ​





العلاج الهرموني لمنع الحمل:

و يتضمن :



حبوب منع الحمل:

وتؤدي هذه الحبوب إلى وقف عملية الإباضة، وذلك من خلال إعطاء هرمونات الاستروجين والبروجيسترون بكميات بسيطة لتساعد في تثبيط هرمونات الغدّة النخامية، ومن ثمّ إيقاف نموّ البويضات.

حقن البروجسترون: و يتضمن :وتؤدي هذه الحبوب إلى وقف عملية الإباضة، وذلك من خلال إعطاء هرمونات الاستروجين والبروجيسترون بكميات بسيطة لتساعد في تثبيط هرمونات الغدّة النخامية، ومن ثمّ إيقاف نموّ البويضات. ​

وتحتوي هذه الحقن على هرمون البروجيسترون ذو المفعول الطويل، وتُعطى هذه الحقن بالعضل وبجرعة 150 ملغم كل 12 أسبوع بهدف منع عملية الإباضة.

مستحضرات البروجيسترون تحت الجلد:

إنّ مستحضرات البروجيسترون من إحدى طرق منع الحمل الآمنة، وهي عبارة عن كبسولات خاصّة تحتوي عبوات تُنتج هرمون البروجيسترون بشكلٍ بطيء ولفترة محدودة. يتم زراعة هذه الكبسولات في منطقة الساعد تحت التخدير الموضعيّ، ويتم إزالته تحت التخدير الموضعيّ أيضاً، وهي لا تحتاج إلى تدخّل جراحي كبير. إنّ مدّة عمل الكبسولات تصل إلى 5 سنوات، كما أنّ الخصوبة الطبيعية تعود كما كانت بمجرّد إزالته ​





الطرق الجراحية لمنع الحمل:

تتم بعد تعقيم المرأة أو الرجل الخاضع للعملية، كالآتي:



المرأة : تتم بعد تعقيم المرأة أو الرجل الخاضع للعملية، كالآتي: ​

يتم إغلاق قناتي فالوب بعدّة وسائل، منها: الخياطة أو استعمال الحلقات البلاستيكية أو القطع باستئصال جزء صغير من الأنبوب وربط الطرفين.

الرجل:

يتم بقطع القناة الناقلة؛ وبالتالي قطع الطريق المؤدي إلى خروج الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى السائل المنوي. ​





اتمنى لكن الفائدة لكن

انتظرو مواضيعي القادمة باذن الله



اتمنى لكن الفائدة لكنانتظرو مواضيعي القادمة باذن الله ​

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