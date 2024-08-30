ثماني تدل عن غيرة صديقك منك

قد يكون من الصعب اكتشاف الغيرة، خاصةً عندما تكون مخفية وراء ابتسامة صديق، وغالبا ما تتسلل الغيرة من خلال سلوكيات يمكن أن تمر بسهولة دون أن يلاحظها أحد ما لم تنتبه.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تظهر أن الغيرة يمكن أن تؤدي إلى إثارة روح المنافسة لدى الناس، حيث يحاولون دون وعي استعادة الشعور بالتفوق، وتصبح هذه طريقتهم في التعامل مع مشاعر عدم الكفاءة التي تجلبها الغيرة غالبا.

كيف تنشأ الغيرة بين الأصدقاء؟

قد تنشأ الغيرة في الصداقات من المقارنة والمنافسة، وقد تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم هذه المشاعر، وتقديم نسخة مثالية من الحياة يمكن أن تشوه الواقع وتزيد من انعدام الأمان.

كما أن الأصدقاء الذين يخشون أن يتم استبدالهم قد يظهرون سلوكيات الغيرة، فيتشبثون بقوة في محاولة غير منتجة لتأمين العلاقة، غالبا ما يعكس هذا الخوف انعدام الأمان الشخصي بين الأصدقاء

ماهي علامات الغيرة؟

التقليل من أهمية النجاح

من أكثر العلامات شيوعًا على الصديق الغيور هو ميله إلى التقليل من أهمية نجاحك، في حين يقوم الأصدقاء الحقيقيون بالتشجيع ومشاركة الافراح مع أصدقائهم.

يقلدون التصرفات

إذا لاحظت أن صديقك يلتقط عاداتك أو تصرفاتك ويقلدها فقد يكون هذا علامة خفية أخرى على الحسد، فقد يكون ذلك مدفوعا بعدم الأمان وليس بالأعجاب.

تنافسيون بشكل مفرط

غالبا ما يجد الأصدقاء الحسودين صعوبة في رؤيتك وأنت تبلي بلاءً حسنًا في المجالات التي يكافحون فيها، لذا فقد يحولون كل موقف إلى مسابقة، على أمل أن ينتصروا.

عدم التحمس لإنجازات الأصدقاء

إذا لاحظت أن صديقك نادرا ما يبدو سعيدًا أو متحمسًا لإنجازاتك، فقد يكون ذلك علامة على الغيرة الكامنة.

ربما تلاحظ أنهم يغيرون الموضوع بسرعة أو يقدمون تهنئة فاترة فقط عندما تشاركهم أخبارك الجيدة، أو ربما لا يذكرون نجاحاتك أبدا في المحادثة، مفضلين التركيز على إنجازاتهم الخاصة أو مواضيع أخرى.

يختفون في لحظات احتياجك

إذا كان الصديق يختفي باستمرار أو يتراجع خلال لحظاتك الصعبة، فقد يكون ذلك علامة على الحقد، في حين أن الصداقة تحتم أن يؤازر الأصدقاء بعضهم البعض في المواقف العصيبة والظروف السيئة.

يقدمون مجاملات غير مباشرة

لا يستطيع الأصدقاء الحقودون تقديم مجاملات مباشرة، بل يحاولون دائما أن يغلفوها بالسخرية الخفية أو الانتقادات غير المباشرة.

النميمة

إذا اكتشفت أن صديقك كان ينشر الشائعات أو يشارك معلوماتك الشخصية خلف ظهرك، فهذه علامة واضحة على عدم الاحترام، وقد يكون ذلك أيضًا أحد أعراض غيرتهم.

الانتقاد المستمر

إذا بدا أن صديقك يجد خطأ في كل ما تفعله، فقد تكون غيرته هي التي تتحدث، قد يشير إلى أخطائك أكثر من نجاحاتك، أو ينتقد اختياراتك.

ينبع هذا السلوك من كفاحه لقبول أنك تسير على ما يرام، فنجاحك يضخم من انعدام الأمان لديه، مما يدفعه إلى إيجاد طرق لإحباطك،

كيف تؤثر هذه الصداقة؟

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن الناجم عن العلاقات السامة إلى مشاكل صحية جسدية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز الهضمي، وضعف المناعة، أو تفاقم الحالات الصحية الموجودة مسبقًا.

كما يؤدي النقد المستمر، ونقص الدعم، وعدم الاحترام إلى الشعور بعدم الكفاءة وانخفاض احترام الذات، يمكن أن يؤدي هذا إلى إضعاف ثقتك بنفسك، مما يجعلك تشك في قيمتك وقدراتك ويسبب لك التوتر والارهاق العاطفي.

كيف تنهي الصداقات السامة؟

قد يكون إنهاء الصداقة السامة أمرًا صعبًا، ولكنه ضروري أحيانًا لصحتك العقلية من خلال بضع خطوات:

– اعترف بأن الصداقة تضر بصحتك ورفاهتك، قد يتضمن هذا التفكير في علامات السمية والاعتراف بأن العلاقة لا توفر الدعم والاحترام والإيجابية التي تستحقها.

– ضع حدودا واضحة لمساعدتك على معرفة ما إذا كان من الممكن تحسين الصداقة أو ما إذا كانت ضارة حقًا برفاهيتك.

– قلل من الوقت الذي تقضيه مع الصديق الغيور، يمكنك القيام بذلك تدريجيًا من خلال عدم الاتصال كثيرًا وإطالة الوقت معه في الحديث.

– تواصل مع أصدقاء آخرين أو أفراد الأسرة للحصول على منظور وتشجيع على إنهاء علاقة الصداقة