أفضل وضعيات النوم للحامل حسب كل مرحلة من الحمل .....

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أفضل وضعيات النوم للحامل حسب كل مرحلة من الحمل



الثلث الأول (الشهر 1 إلى 3):

في هذه المرحلة يكون حجم البطن صغيرًا لذا يمكن للحامل النوم على:
الجانب الأيسر أو الأيمن : مريح و آمن
الظهر أو البطن : لا بأس بهما مؤقتًا لكن يُفضل التعود على النوم الجانبي إستعدادًا للمراحل القادمة


الثلث الثاني (الشهر 4 إلى 6):

مع بداية بروز البطن يُنصح بـ:
النوم على الجانب الأيسر : الأفضل لتحسين تدفق الدم إلى الجنين و الكلى
وسادة بين الركبتين : لتقليل الضغط على الحوض و الظهر
تجنّب النوم على الظهر : لأن الرحم يبدأ بالضغط على الوريد الأجوف السفلي مما قد يسبب دوخة أو انخفاض ضغط الدم


الثلث الثالث (الشهر 7 إلى 9):

في هذه المرحلة يصبح النوم أكثر صعوبة بسبب كبر حجم البطن :
النوم على الجانب الأيسر مع ثني الركبتين : يساعد على إيصال الأكسجين و الغذاء للجنين
رفع الجزء العلوي من الجسم قليلًا : لتقليل حرقة المعدة و ضيق التنفس
تجنّب النوم على الظهر تمامًا : لأنه قد يعيق تدفق الدم و يزيد من خطر إنخفاض الأكسجين للجنين


نصائح لنوم مريح:

إستخدمي وسادة الحمل لدعم البطن و الظهر
تجنبي الأكل الثقيل أو الحار قبل النوم
مارسي تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوغا
إجعلي غرفة النوم هادئة و مظلمة

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توقيع ام أمينة
بارك الله فيك أختي

ربي ييسر لجميع الحوامل إن شاء الله
خاصة عضوات اللمة
ويتمملهم فرحهم على خير
 
توقيع لمعانُ الأحداق

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