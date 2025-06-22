ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أفضل وضعيات النوم للحامل حسب كل مرحلة من الحمل
الثلث الأول (الشهر 1 إلى 3):
في هذه المرحلة يكون حجم البطن صغيرًا لذا يمكن للحامل النوم على:
الجانب الأيسر أو الأيمن : مريح و آمن
الظهر أو البطن : لا بأس بهما مؤقتًا لكن يُفضل التعود على النوم الجانبي إستعدادًا للمراحل القادمة
الثلث الثاني (الشهر 4 إلى 6):
مع بداية بروز البطن يُنصح بـ:
النوم على الجانب الأيسر : الأفضل لتحسين تدفق الدم إلى الجنين و الكلى
وسادة بين الركبتين : لتقليل الضغط على الحوض و الظهر
تجنّب النوم على الظهر : لأن الرحم يبدأ بالضغط على الوريد الأجوف السفلي مما قد يسبب دوخة أو انخفاض ضغط الدم
الثلث الثالث (الشهر 7 إلى 9):
في هذه المرحلة يصبح النوم أكثر صعوبة بسبب كبر حجم البطن :
النوم على الجانب الأيسر مع ثني الركبتين : يساعد على إيصال الأكسجين و الغذاء للجنين
رفع الجزء العلوي من الجسم قليلًا : لتقليل حرقة المعدة و ضيق التنفس
تجنّب النوم على الظهر تمامًا : لأنه قد يعيق تدفق الدم و يزيد من خطر إنخفاض الأكسجين للجنين
نصائح لنوم مريح:
إستخدمي وسادة الحمل لدعم البطن و الظهر
تجنبي الأكل الثقيل أو الحار قبل النوم
مارسي تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوغا
إجعلي غرفة النوم هادئة و مظلمة
......
أفضل وضعيات النوم للحامل حسب كل مرحلة من الحمل
الثلث الأول (الشهر 1 إلى 3):
في هذه المرحلة يكون حجم البطن صغيرًا لذا يمكن للحامل النوم على:
الجانب الأيسر أو الأيمن : مريح و آمن
الظهر أو البطن : لا بأس بهما مؤقتًا لكن يُفضل التعود على النوم الجانبي إستعدادًا للمراحل القادمة
الثلث الثاني (الشهر 4 إلى 6):
مع بداية بروز البطن يُنصح بـ:
النوم على الجانب الأيسر : الأفضل لتحسين تدفق الدم إلى الجنين و الكلى
وسادة بين الركبتين : لتقليل الضغط على الحوض و الظهر
تجنّب النوم على الظهر : لأن الرحم يبدأ بالضغط على الوريد الأجوف السفلي مما قد يسبب دوخة أو انخفاض ضغط الدم
الثلث الثالث (الشهر 7 إلى 9):
في هذه المرحلة يصبح النوم أكثر صعوبة بسبب كبر حجم البطن :
النوم على الجانب الأيسر مع ثني الركبتين : يساعد على إيصال الأكسجين و الغذاء للجنين
رفع الجزء العلوي من الجسم قليلًا : لتقليل حرقة المعدة و ضيق التنفس
تجنّب النوم على الظهر تمامًا : لأنه قد يعيق تدفق الدم و يزيد من خطر إنخفاض الأكسجين للجنين
نصائح لنوم مريح:
إستخدمي وسادة الحمل لدعم البطن و الظهر
تجنبي الأكل الثقيل أو الحار قبل النوم
مارسي تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوغا
إجعلي غرفة النوم هادئة و مظلمة
......