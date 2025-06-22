السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته







أفضل وضعيات النوم للحامل حسب كل مرحلة من الحمل







الثلث الأول (الشهر 1 إلى 3):



في هذه المرحلة يكون حجم البطن صغيرًا لذا يمكن للحامل النوم على:

الجانب الأيسر أو الأيمن : مريح و آمن

الظهر أو البطن : لا بأس بهما مؤقتًا لكن يُفضل التعود على النوم الجانبي إستعدادًا للمراحل القادمة





الثلث الثاني (الشهر 4 إلى 6):



مع بداية بروز البطن يُنصح بـ:

النوم على الجانب الأيسر : الأفضل لتحسين تدفق الدم إلى الجنين و الكلى

وسادة بين الركبتين : لتقليل الضغط على الحوض و الظهر

تجنّب النوم على الظهر : لأن الرحم يبدأ بالضغط على الوريد الأجوف السفلي مما قد يسبب دوخة أو انخفاض ضغط الدم





الثلث الثالث (الشهر 7 إلى 9):



في هذه المرحلة يصبح النوم أكثر صعوبة بسبب كبر حجم البطن :

النوم على الجانب الأيسر مع ثني الركبتين : يساعد على إيصال الأكسجين و الغذاء للجنين

رفع الجزء العلوي من الجسم قليلًا : لتقليل حرقة المعدة و ضيق التنفس

تجنّب النوم على الظهر تمامًا : لأنه قد يعيق تدفق الدم و يزيد من خطر إنخفاض الأكسجين للجنين





نصائح لنوم مريح:



إستخدمي وسادة الحمل لدعم البطن و الظهر

تجنبي الأكل الثقيل أو الحار قبل النوم

مارسي تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوغا

إجعلي غرفة النوم هادئة و مظلمة



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