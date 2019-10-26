في أشياء'تختلف'أسماؤها'وأوصافها'باختلاف'أحوالها

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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في أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحْوالها


لا يقال: كأسٌ إلَّا إذا كان فيها شرابٌ، وإلَّا فهي زُجاجةٌ.

ولا يقال: مائدةٌ إلَّا إذا كان عليها طعامٌ، وإلَّا فهي خوانٌ.

لا يقال: كُوزٌ إلَّا إذا كانت له عُرْوَةٌ، وإلَّا فهو كُوبٌ.

لا يقال: قلَمٌ إلَّا إذا كان مبريًّا، وإلَّا فهو أنبوبةٌ.

ولا يقال: خاتَمٌ إلَّا إذا كان فيه فصٌّ، وإلَّا فهو فَتْخَةٌ.

ولا يقال: رُمْحٌ إلَّا إذا كان عليه سنانٌ، وإلَّا فهو قناةٌ.

لا يقال: نفقٌ إلَّا إذا كان له منفذٌ، وإلَّا فهو سَرَبٌ.

ولا يقال: خِدْرٌ إلَّا إذا كان مُشَتَمِلًا على جاريةٍ مُخدَّرةٍ، وإلَّا فهو سِتْرٌ.

ولا يقال: وَقُودٌ إلَّا إذا اتَّقدت فيه النارُ، وإلَّا فهو حَطَبٌ.

ولا يقال: عويلٌ إلَّا إذا كان معه رفعُ صوتٍ، وإلَّا فهو بكاءٌ.

ولا يقال: ثرًى إلَّا إذا كان نديًّا، وإلَّا فهو ترابٌ.

لا يقال: لِماءِ الفم رُضابٌ إلَّا ما دام في الفم، فإذا فارقه فهو بُزَاقٌ.

لا يقال: للشجاع كَمِيٌّ إلَّا إذا كان شاكيَ السلاح، وإلَّا فهو بَطَلٌ.

[«فقه اللغة» للثعالبي (٢٩)

المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
 
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