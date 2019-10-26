في أشياء'تختلف'أسماؤها'وأوصافها'باختلاف'أحوالها

في أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحْوالها





لا يقال: كأسٌ إلَّا إذا كان فيها شرابٌ، وإلَّا فهي زُجاجةٌ.



ولا يقال: مائدةٌ إلَّا إذا كان عليها طعامٌ، وإلَّا فهي خوانٌ.



لا يقال: كُوزٌ إلَّا إذا كانت له عُرْوَةٌ، وإلَّا فهو كُوبٌ.



لا يقال: قلَمٌ إلَّا إذا كان مبريًّا، وإلَّا فهو أنبوبةٌ.



ولا يقال: خاتَمٌ إلَّا إذا كان فيه فصٌّ، وإلَّا فهو فَتْخَةٌ.



ولا يقال: رُمْحٌ إلَّا إذا كان عليه سنانٌ، وإلَّا فهو قناةٌ.



لا يقال: نفقٌ إلَّا إذا كان له منفذٌ، وإلَّا فهو سَرَبٌ.



ولا يقال: خِدْرٌ إلَّا إذا كان مُشَتَمِلًا على جاريةٍ مُخدَّرةٍ، وإلَّا فهو سِتْرٌ.



ولا يقال: وَقُودٌ إلَّا إذا اتَّقدت فيه النارُ، وإلَّا فهو حَطَبٌ.



ولا يقال: عويلٌ إلَّا إذا كان معه رفعُ صوتٍ، وإلَّا فهو بكاءٌ.



ولا يقال: ثرًى إلَّا إذا كان نديًّا، وإلَّا فهو ترابٌ.



لا يقال: لِماءِ الفم رُضابٌ إلَّا ما دام في الفم، فإذا فارقه فهو بُزَاقٌ.



لا يقال: للشجاع كَمِيٌّ إلَّا إذا كان شاكيَ السلاح، وإلَّا فهو بَطَلٌ.



[«فقه اللغة» للثعالبي (٢٩)



المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله