في أشياء'تختلف'أسماؤها'وأوصافها'باختلاف'أحوالها

الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
في أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحْوالها
لا يقال: كأسٌ إلَّا إذا كان فيها شرابٌ، وإلَّا فهي زُجاجةٌ.
ولا يقال: مائدةٌ إلَّا إذا كان عليها طعامٌ، وإلَّا فهي خوانٌ.
لا يقال: كُوزٌ إلَّا إذا كانت له عُرْوَةٌ، وإلَّا فهو كُوبٌ.
لا يقال: قلَمٌ إلَّا إذا كان مبريًّا، وإلَّا فهو أنبوبةٌ.
ولا يقال: خاتَمٌ إلَّا إذا كان فيه فصٌّ، وإلَّا فهو فَتْخَةٌ.
ولا يقال: رُمْحٌ إلَّا إذا كان عليه سنانٌ، وإلَّا فهو قناةٌ.
لا يقال: نفقٌ إلَّا إذا كان له منفذٌ، وإلَّا فهو سَرَبٌ.
ولا يقال: خِدْرٌ إلَّا إذا كان مُشَتَمِلًا على جاريةٍ مُخدَّرةٍ، وإلَّا فهو سِتْرٌ.
ولا يقال: وَقُودٌ إلَّا إذا اتَّقدت فيه النارُ، وإلَّا فهو حَطَبٌ.
ولا يقال: عويلٌ إلَّا إذا كان معه رفعُ صوتٍ، وإلَّا فهو بكاءٌ.
ولا يقال: ثرًى إلَّا إذا كان نديًّا، وإلَّا فهو ترابٌ.
لا يقال: لِماءِ الفم رُضابٌ إلَّا ما دام في الفم، فإذا فارقه فهو بُزَاقٌ.
لا يقال: للشجاع كَمِيٌّ إلَّا إذا كان شاكيَ السلاح، وإلَّا فهو بَطَلٌ.
[«فقه اللغة» للثعالبي (٢٩)
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله
لا يقال: كأسٌ إلَّا إذا كان فيها شرابٌ، وإلَّا فهي زُجاجةٌ.
ولا يقال: مائدةٌ إلَّا إذا كان عليها طعامٌ، وإلَّا فهي خوانٌ.
لا يقال: كُوزٌ إلَّا إذا كانت له عُرْوَةٌ، وإلَّا فهو كُوبٌ.
لا يقال: قلَمٌ إلَّا إذا كان مبريًّا، وإلَّا فهو أنبوبةٌ.
ولا يقال: خاتَمٌ إلَّا إذا كان فيه فصٌّ، وإلَّا فهو فَتْخَةٌ.
ولا يقال: رُمْحٌ إلَّا إذا كان عليه سنانٌ، وإلَّا فهو قناةٌ.
لا يقال: نفقٌ إلَّا إذا كان له منفذٌ، وإلَّا فهو سَرَبٌ.
ولا يقال: خِدْرٌ إلَّا إذا كان مُشَتَمِلًا على جاريةٍ مُخدَّرةٍ، وإلَّا فهو سِتْرٌ.
ولا يقال: وَقُودٌ إلَّا إذا اتَّقدت فيه النارُ، وإلَّا فهو حَطَبٌ.
ولا يقال: عويلٌ إلَّا إذا كان معه رفعُ صوتٍ، وإلَّا فهو بكاءٌ.
ولا يقال: ثرًى إلَّا إذا كان نديًّا، وإلَّا فهو ترابٌ.
لا يقال: لِماءِ الفم رُضابٌ إلَّا ما دام في الفم، فإذا فارقه فهو بُزَاقٌ.
لا يقال: للشجاع كَمِيٌّ إلَّا إذا كان شاكيَ السلاح، وإلَّا فهو بَطَلٌ.
[«فقه اللغة» للثعالبي (٢٩)
المصدر''موقع'الشيخ'فركوس'حفظه'الله