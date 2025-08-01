عشبة الشيح ……………...!!!هذه العشبة ذات الطعم المر تخفي خلفها العديد من الاسرار العلاجية، من أهمها:1- تقضي على الأورام الخبيثة والحميدة وهي مضادة لتشكل هذهالأورام.2- تساعد في تخفيض السكر بشكل ممتاز.3- تمنع الام التشنجات المعوية والمغص والانتفاخ والغازات وآلام الطمث والم العضلات فهي مسكن الم فعال.4- تطرد السموم من الجسم المتكونة عبر الأغذية الغير صحية.5- تسهل عملية التنفس لمن يعانون من ارتفاع الحجاب الحاجز.6- تعالج الفطريات وهي قاتلة للجراثيم والفيروسات من النوع الأول نظرا لمرار طعمها.7- تعالج التشنج العضلي اذا ما مزجت بزيت ساخن ودلك بها مكان الألم.8- تعالج فطريات الجلد وتعطي البشرة رونق وجمال اذا ما مسح على البشرة بمنقوعها.9- طاردة للديدان.10- تغذي الشعر نظرا لاحتوائها على بعض المعادن النادرة.11- تعالج تهيجات الجلد والحساسية.12- تعزز الدورة الدموية في الجسم.13- لا ينصح بها للحامل لأنها قد تسبب اجهاض.14- لا ينصح بها للمرضع لأنها قد تسبب مرار في الحليب.طريقة استخدام عشبة الشيحيتم استعماله بوضع30 جرام شيح في نصف لتر ماء مغلي ويغطى جيدا لمدة 10 دقائق للحفاظ علي الزيوت الطيارة.ويمكن شرب كوبين من منقوع الشيح يوميا ولمدة 6 أيام للحصول علي نتائج علاجية مبهرة..