عشبة الشيح

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
عشبة الشيح ……………...!!!

هذه العشبة ذات الطعم المر تخفي خلفها العديد من الاسرار العلاجية، من أهمها:

🌟1- تقضي على الأورام الخبيثة والحميدة وهي مضادة لتشكل هذه
الأورام.

🌟2- تساعد في تخفيض السكر بشكل ممتاز.

🌟3- تمنع الام التشنجات المعوية والمغص والانتفاخ والغازات وآلام الطمث والم العضلات فهي مسكن الم فعال.

🌟4- تطرد السموم من الجسم المتكونة عبر الأغذية الغير صحية.

🌟5- تسهل عملية التنفس لمن يعانون من ارتفاع الحجاب الحاجز.

🌟6- تعالج الفطريات وهي قاتلة للجراثيم والفيروسات من النوع الأول نظرا لمرار طعمها.

🌟7- تعالج التشنج العضلي اذا ما مزجت بزيت ساخن ودلك بها مكان الألم.

🌟8- تعالج فطريات الجلد وتعطي البشرة رونق وجمال اذا ما مسح على البشرة بمنقوعها.

🌟9- طاردة للديدان.

🌟10- تغذي الشعر نظرا لاحتوائها على بعض المعادن النادرة.

🌟11- تعالج تهيجات الجلد والحساسية.

🌟12- تعزز الدورة الدموية في الجسم.

🌟13- لا ينصح بها للحامل لأنها قد تسبب اجهاض.

🌟14- لا ينصح بها للمرضع لأنها قد تسبب مرار في الحليب.

🌟 طريقة استخدام عشبة الشيح 👌
يتم استعماله بوضع
30 جرام شيح في نصف لتر ماء مغلي ويغطى جيدا لمدة 10 دقائق للحفاظ علي الزيوت الطيارة.
ويمكن شرب كوبين من منقوع الشيح يوميا ولمدة 6 أيام للحصول علي نتائج علاجية مبهرة..
 
عشبة الشيح معروفة بفوائدها الكثيرة مند القديم
مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة

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