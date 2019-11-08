ولدالهدى امير الشعراء شوقى

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,477
النقاط
746
الجنس
ذكر
1​
ولد الهدى فالكائنات ضياء *** وفم الزمان تبسم وثناء​
2​
الروح والملأ الملائك حوله *** للدين والدنيا به بشراء​
3​
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي *** والمنتهى والسدرة العصماء​
4​
وحديقة الفرقان ضاحكة الربا *** بالترجمان شذية غناء​
5​
والوحي يقطر سلسلا من سلسل *** واللوح والقلم البديع رواء​
6​
نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة *** في اللوح واسم محمد طغراء​
7​
اسم الجلالة في بديع حروفه *** ألف هنالك واسم طه الباء​
8​
يا خير من جاء الوجود تحية *** من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا​
9​
بيت النبيين الذي لا يلتقي *** إلا الحنائف فيه والحنفاء​
10​
خير الأبوة حازهم لك آدم *** دون الأنام وأحرزت حواء​
11​
هم أدركوا عز النبوة وانتهت *** فيها إليك العزة القعساء​
12​
خلقت لبيتك وهو مخلوق لها *** إن العظائم كفؤها العظماء​
13​
بك بشر الله السماء فزينت *** وتضوعت مسكا بك الغبراء​
14​
وبدا محياك الذي قسماته *** حق وغرته هدى وحياء​
15​
وعليه من نور النبوة رونق *** ومن الخليل وهديه سيماء​
16​
أثنى المسيح عليه خلف سمائه *** وتهللت واهتزت العذراء​
17​
يوم يتيه على الزمان صباحه *** ومساؤه بمحمد وضاء​
18​
الحق عالي الركن فيه مظفر *** في الملك لا يعلو عليه لواء​
19​
ذعرت عروش الظالمين فزلزلت *** وعلت على تيجانهم أصداء​
20​
والنار خاوية الجوانب حولهم *** خمدت ذوائبها وغاض الماء​
21​
والآي تترى والخوارق جمة *** جبريل رواح بها غداء​
22​
نعم اليتيم بدت مخايل فضله *** واليتم رزق بعضه وذكاء​
23​
في المهد يستسقى الحيا برجائه *** وبقصده تستدفع البأساء​
24​
بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم *** يعرفه أهل الصدق والأمناء​
25​
يا من له الأخلاق ما تهوى العلا *** منها وما يتعشق الكبراء​
26​
لو لم تقم دينا لقامت وحدها *** دينا تضيء بنوره الآناء​
27​
زانتك في الخلق العظيم شمائل *** يغرى بهن ويولع الكرماء​
28​
أما الجمال فأنت شمس سمائه *** وملاحة الصديق منك أياء​
29​
والحسن من كرم الوجوه وخيره *** ما أوتي القواد والزعماء​
30​
فإذا سخوت بلغت بالجود المدى *** وفعلت ما لا تفعل الأنواء​
31​
وإذا عفوت فقادرا ومقدرا *** لا يستهين بعفوك الجهلاء​
32​
وإذا رحمت فأنت أم أو أب *** هذان في الدنيا هما الرحماء​
33​
وإذا غضبت فإنما هي غضبة *** في الحق لا ضغن ولا بغضاء​
34​
وإذا رضيت فذاك في مرضاته *** ورضا الكثير تحلم ورياء​
35​
وإذا خطبت فللمنابر هزة *** تعرو الندي وللقلوب بكاء​
36​
وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما *** جاء الخصوم من السماء قضاء​
37​
وإذا حميت الماء لم يورد ولو *** أن القياصر والملوك ظماء​
38​
وإذا أجرت فأنت بيت الله لم *** يدخل عليه المستجير عداء​
39​
وإذا ملكت النفس قمت ببرها *** ولو ان ما ملكت يداك الشاء​
40​
وإذا بنيت فخير زوج عشرة *** وإذا ابتنيت فدونك الآباء​
41​
وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما *** في بردك الأصحاب والخلطاء​
42​
وإذا أخذت العهد أو أعطيته *** فجميع عهدك ذمة ووفاء​
43​
وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر *** وإذا جريت فإنك النكباء​
44​
وتمد حلمك للسفيه مداريا *** حتى يضيق بعرضك السفهاء​
45​
في كل نفس من سطاك مهابة *** ولكل نفس في نداك رجاء​
46​
والرأي لم ينض المهند دونه *** كالسيف لم تضرب به الآراء​
47​
يأيها الأمي حسبك رتبة *** في العلم أن دانت بك العلماء​
48​
الذكر آية ربك الكبرى التي *** فيها لباغي المعجزات غناء​
49​
صدر البيان له إذا التقت اللغى *** وتقدم البلغاء والفصحاء​
50​
نسخت به التوراة وهي وضيئة *** وتخلف الإنجيل وهو ذكاء​
51​
لما تمشى في الحجاز حكيمه *** فضت عكاظ به وقام حراء​
52​
أزرى بمنطق أهله وبيانهم *** وحي يقصر دونه البلغاء​
53​
حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر *** ومن الحسود يكون الاستهزاء​
54​
قد نال بالهادي الكريم وبالهدى *** ما لم تنل من سؤدد سيناء​
55​
أمسى كأنك من جلالك أمة *** وكأنه من أنسه بيداء​
56​
يوحى إليك الفوز في ظلماته *** متتابعا تجلى به الظلماء​
57​
دين يشيد آية في آية *** لبناته السورات والأدواء​
58​
الحق فيه هو الأساس وكيف لا *** والله جل جلاله البناء​
59​
أما حديثك في العقول فمشرع *** والعلم والحكم الغوالي الماء​
60​
هو صبغة الفرقان نفحة قدسه *** والسين من سوراته والراء​
61​
جرت الفصاحة من ينابيع النهى *** من دوحه وتفجر الإنشاء​
62​
في بحره للسابحين به على *** أدب الحياة وعلمها إرساء​
63​
أتت الدهور على سلافته ولم *** تفن السلاف ولا سلا الندماء​
64​
بك يا ابن عبد الله قامت سمحة *** بالحق من ملل الهدى غراء​
65​
بنيت على التوحيد وهي حقيقة *** نادى بها سقراط والقدماء​
66​
وجد الزعاف من السموم لأجلها *** كالشهد ثم تتابع الشهداء​
67​
ومشى على وجه الزمان بنورها *** كهان وادي النيل والعرفاء​
68​
إيزيس ذات الملك حين توحدت *** أخذت قوام أمورها الأشياء​
69​
لما دعوت الناس لبى عاقل *** وأصم منك الجاهلين نداء​
70​
أبوا الخروج إليك من أوهامهم *** والناس في أوهامهم سجناء​
71​
ومن العقول جداول وجلامد *** ومن النفوس حرائر وإماء​
72​
داء الجماعة من أرسطاليس لم *** يوصف له حتى أتيت دواء​
73​
فرسمت بعدك للعباد حكومة *** لا سوقة فيها ولا أمراء​
74​
الله فوق الخلق فيها وحده *** والناس تحت لوائها أكفاء​
75​
والدين يسر والخلافة بيعة *** والأمر شورى والحقوق قضاء​
 
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