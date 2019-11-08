ولدالهدى امير الشعراء شوقى

الروح والملأ الملائك حوله *** للدين والدنيا به بشراء​

اسم الجلالة في بديع حروفه *** ألف هنالك واسم طه الباء​

يا خير من جاء الوجود تحية *** من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا​

بيت النبيين الذي لا يلتقي *** إلا الحنائف فيه والحنفاء​

خلقت لبيتك وهو مخلوق لها *** إن العظائم كفؤها العظماء​

وعليه من نور النبوة رونق *** ومن الخليل وهديه سيماء​

يوم يتيه على الزمان صباحه *** ومساؤه بمحمد وضاء​

الحق عالي الركن فيه مظفر *** في الملك لا يعلو عليه لواء​

بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم *** يعرفه أهل الصدق والأمناء​

يا من له الأخلاق ما تهوى العلا *** منها وما يتعشق الكبراء​

والحسن من كرم الوجوه وخيره *** ما أوتي القواد والزعماء​

فإذا سخوت بلغت بالجود المدى *** وفعلت ما لا تفعل الأنواء​

وإذا رحمت فأنت أم أو أب *** هذان في الدنيا هما الرحماء​

وإذا غضبت فإنما هي غضبة *** في الحق لا ضغن ولا بغضاء​

وإذا حميت الماء لم يورد ولو *** أن القياصر والملوك ظماء​

وإذا أجرت فأنت بيت الله لم *** يدخل عليه المستجير عداء​

وإذا ملكت النفس قمت ببرها *** ولو ان ما ملكت يداك الشاء​

في كل نفس من سطاك مهابة *** ولكل نفس في نداك رجاء​

والرأي لم ينض المهند دونه *** كالسيف لم تضرب به الآراء​

يأيها الأمي حسبك رتبة *** في العلم أن دانت بك العلماء​

الذكر آية ربك الكبرى التي *** فيها لباغي المعجزات غناء​

صدر البيان له إذا التقت اللغى *** وتقدم البلغاء والفصحاء​

نسخت به التوراة وهي وضيئة *** وتخلف الإنجيل وهو ذكاء​

لما تمشى في الحجاز حكيمه *** فضت عكاظ به وقام حراء​

حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر *** ومن الحسود يكون الاستهزاء​

قد نال بالهادي الكريم وبالهدى *** ما لم تنل من سؤدد سيناء​

أمسى كأنك من جلالك أمة *** وكأنه من أنسه بيداء​

يوحى إليك الفوز في ظلماته *** متتابعا تجلى به الظلماء​

الحق فيه هو الأساس وكيف لا *** والله جل جلاله البناء​

أما حديثك في العقول فمشرع *** والعلم والحكم الغوالي الماء​

هو صبغة الفرقان نفحة قدسه *** والسين من سوراته والراء​

جرت الفصاحة من ينابيع النهى *** من دوحه وتفجر الإنشاء​

في بحره للسابحين به على *** أدب الحياة وعلمها إرساء​

أتت الدهور على سلافته ولم *** تفن السلاف ولا سلا الندماء​

بنيت على التوحيد وهي حقيقة *** نادى بها سقراط والقدماء​

وجد الزعاف من السموم لأجلها *** كالشهد ثم تتابع الشهداء​

أبوا الخروج إليك من أوهامهم *** والناس في أوهامهم سجناء​

ومن العقول جداول وجلامد *** ومن النفوس حرائر وإماء​

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