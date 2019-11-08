ولدالهدى امير الشعراء شوقى

ناصر dz
:: عضو متألق ::
1
ولد الهدى فالكائنات ضياء *** وفم الزمان تبسم وثناء
2
الروح والملأ الملائك حوله *** للدين والدنيا به بشراء
3
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي *** والمنتهى والسدرة العصماء
4
وحديقة الفرقان ضاحكة الربا *** بالترجمان شذية غناء
5
والوحي يقطر سلسلا من سلسل *** واللوح والقلم البديع رواء
6
نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة *** في اللوح واسم محمد طغراء
7
اسم الجلالة في بديع حروفه *** ألف هنالك واسم طه الباء
8
يا خير من جاء الوجود تحية *** من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا
9
بيت النبيين الذي لا يلتقي *** إلا الحنائف فيه والحنفاء
10
خير الأبوة حازهم لك آدم *** دون الأنام وأحرزت حواء
11
هم أدركوا عز النبوة وانتهت *** فيها إليك العزة القعساء
12
خلقت لبيتك وهو مخلوق لها *** إن العظائم كفؤها العظماء
13
بك بشر الله السماء فزينت *** وتضوعت مسكا بك الغبراء
14
وبدا محياك الذي قسماته *** حق وغرته هدى وحياء
15
وعليه من نور النبوة رونق *** ومن الخليل وهديه سيماء
16
أثنى المسيح عليه خلف سمائه *** وتهللت واهتزت العذراء
17
يوم يتيه على الزمان صباحه *** ومساؤه بمحمد وضاء
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الحق عالي الركن فيه مظفر *** في الملك لا يعلو عليه لواء
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ذعرت عروش الظالمين فزلزلت *** وعلت على تيجانهم أصداء
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والنار خاوية الجوانب حولهم *** خمدت ذوائبها وغاض الماء
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والآي تترى والخوارق جمة *** جبريل رواح بها غداء
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نعم اليتيم بدت مخايل فضله *** واليتم رزق بعضه وذكاء
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في المهد يستسقى الحيا برجائه *** وبقصده تستدفع البأساء
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بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم *** يعرفه أهل الصدق والأمناء
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يا من له الأخلاق ما تهوى العلا *** منها وما يتعشق الكبراء
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لو لم تقم دينا لقامت وحدها *** دينا تضيء بنوره الآناء
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زانتك في الخلق العظيم شمائل *** يغرى بهن ويولع الكرماء
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أما الجمال فأنت شمس سمائه *** وملاحة الصديق منك أياء
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والحسن من كرم الوجوه وخيره *** ما أوتي القواد والزعماء
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فإذا سخوت بلغت بالجود المدى *** وفعلت ما لا تفعل الأنواء
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وإذا عفوت فقادرا ومقدرا *** لا يستهين بعفوك الجهلاء
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وإذا رحمت فأنت أم أو أب *** هذان في الدنيا هما الرحماء
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وإذا غضبت فإنما هي غضبة *** في الحق لا ضغن ولا بغضاء
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وإذا رضيت فذاك في مرضاته *** ورضا الكثير تحلم ورياء
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وإذا خطبت فللمنابر هزة *** تعرو الندي وللقلوب بكاء
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وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما *** جاء الخصوم من السماء قضاء
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وإذا حميت الماء لم يورد ولو *** أن القياصر والملوك ظماء
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وإذا أجرت فأنت بيت الله لم *** يدخل عليه المستجير عداء
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وإذا ملكت النفس قمت ببرها *** ولو ان ما ملكت يداك الشاء
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وإذا بنيت فخير زوج عشرة *** وإذا ابتنيت فدونك الآباء
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وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما *** في بردك الأصحاب والخلطاء
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وإذا أخذت العهد أو أعطيته *** فجميع عهدك ذمة ووفاء
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وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر *** وإذا جريت فإنك النكباء
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وتمد حلمك للسفيه مداريا *** حتى يضيق بعرضك السفهاء
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في كل نفس من سطاك مهابة *** ولكل نفس في نداك رجاء
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والرأي لم ينض المهند دونه *** كالسيف لم تضرب به الآراء
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يأيها الأمي حسبك رتبة *** في العلم أن دانت بك العلماء
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الذكر آية ربك الكبرى التي *** فيها لباغي المعجزات غناء
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صدر البيان له إذا التقت اللغى *** وتقدم البلغاء والفصحاء
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نسخت به التوراة وهي وضيئة *** وتخلف الإنجيل وهو ذكاء
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لما تمشى في الحجاز حكيمه *** فضت عكاظ به وقام حراء
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أزرى بمنطق أهله وبيانهم *** وحي يقصر دونه البلغاء
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حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر *** ومن الحسود يكون الاستهزاء
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قد نال بالهادي الكريم وبالهدى *** ما لم تنل من سؤدد سيناء
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أمسى كأنك من جلالك أمة *** وكأنه من أنسه بيداء
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يوحى إليك الفوز في ظلماته *** متتابعا تجلى به الظلماء
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دين يشيد آية في آية *** لبناته السورات والأدواء
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الحق فيه هو الأساس وكيف لا *** والله جل جلاله البناء
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أما حديثك في العقول فمشرع *** والعلم والحكم الغوالي الماء
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هو صبغة الفرقان نفحة قدسه *** والسين من سوراته والراء
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جرت الفصاحة من ينابيع النهى *** من دوحه وتفجر الإنشاء
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في بحره للسابحين به على *** أدب الحياة وعلمها إرساء
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أتت الدهور على سلافته ولم *** تفن السلاف ولا سلا الندماء
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بك يا ابن عبد الله قامت سمحة *** بالحق من ملل الهدى غراء
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بنيت على التوحيد وهي حقيقة *** نادى بها سقراط والقدماء
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وجد الزعاف من السموم لأجلها *** كالشهد ثم تتابع الشهداء
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ومشى على وجه الزمان بنورها *** كهان وادي النيل والعرفاء
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إيزيس ذات الملك حين توحدت *** أخذت قوام أمورها الأشياء
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لما دعوت الناس لبى عاقل *** وأصم منك الجاهلين نداء
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أبوا الخروج إليك من أوهامهم *** والناس في أوهامهم سجناء
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ومن العقول جداول وجلامد *** ومن النفوس حرائر وإماء
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داء الجماعة من أرسطاليس لم *** يوصف له حتى أتيت دواء
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فرسمت بعدك للعباد حكومة *** لا سوقة فيها ولا أمراء
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الله فوق الخلق فيها وحده *** والناس تحت لوائها أكفاء
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والدين يسر والخلافة بيعة *** والأمر شورى والحقوق قضاء