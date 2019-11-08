الفرق بين حب اليوم وحب إيام زمان

• يقال أن الفرق بين الحب اليوم والحب أيام زمان ......أن الحب سابقا كان ينبع من القلب ......أما اليوم نزل الى المعدة ....!!





• كان الرجل إذا أحب امرأة ... ضحى بالغالي والرخيص كي يتزوجها ....أما اليوم إذا أحب الرجل امرأة ... ضحت هي بالغالي والنفيس كي يستر عليها ولا يفضحها ........!!



• كان الحب يوصل الى الجنون من شدته .. بينما اليوم ......فمن الجنون أن تحب ....!! لأن الحب للمراهقين ..... !!



• كانت المرأة إذا أحبت ....... بان ذلك في عينيها ووجهها ....... أما اليوم بان ذلك من قصر فستانها وفحش مكياجها ..........!!



• كان الرجل إذا أحب امرأة آثر العزلة عن الخلق كي لاينشغل عن حبيبته ..... بينما اليوم اذا أحب الرجل امرأة تعرف على صديقاتها ......!!



• كان الرجل إذا أحب امرأة وأراد أن يغازلها شبهها بالنسيم العليل ووجه القمر .. بينما اليوم ..... إذا أراد أن يغازلها شبهها بالهمبرغر والبوظه والبيبسي ........!!



• كان الحب أيام زمان هدفه الزواج ...... بينما الحب اليوم هدفه لقطع تذكرتين في مؤخرة صالة السينما بعد إطفاء الأنوار ....... !!



• كانت لغة الحب بالعيون ......... فأصبحت لغة الحب اليوم بموعد في الديسكو.....!!



• كانت المرأة يعجبها من الرجل رجولته وشجاعته وأخلاقه .... بينما المرأة اليوم يعجبها من الرجل جيبه ومنصبه وخفة دمه ......!!



• كانت غيرة الرجل على المرأة مؤشر ودليل حب ... بينما غيرته اليوم دليل رجعية وظن ومركب نقص ......!!



• كان الرجل يرى حبيبته في المنام ... بينما اليوم يراها في شقته الخاصة ......!!



• كان الرجل لا يعرف إلا حبيبته ........ بينما اليوم الرجل يتعرف كل يوم على حبيبه ......!!



... !!! ... وشكـــرا





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