الفرق بين حب اليوم وحب إيام زمان

ناصر dz
:: عضو متألق ::
|• يقال أن الفرق بين الحب اليوم والحب أيام زمان ......أن الحب سابقا كان ينبع من القلب ......أما اليوم نزل الى المعدة ....!!
• كان الرجل إذا أحب امرأة ... ضحى بالغالي والرخيص كي يتزوجها ....أما اليوم إذا أحب الرجل امرأة ... ضحت هي بالغالي والنفيس كي يستر عليها ولا يفضحها ........!!
• كان الحب يوصل الى الجنون من شدته .. بينما اليوم ......فمن الجنون أن تحب ....!! لأن الحب للمراهقين ..... !!
• كانت المرأة إذا أحبت ....... بان ذلك في عينيها ووجهها ....... أما اليوم بان ذلك من قصر فستانها وفحش مكياجها ..........!!
• كان الرجل إذا أحب امرأة آثر العزلة عن الخلق كي لاينشغل عن حبيبته ..... بينما اليوم اذا أحب الرجل امرأة تعرف على صديقاتها ......!!
• كان الرجل إذا أحب امرأة وأراد أن يغازلها شبهها بالنسيم العليل ووجه القمر .. بينما اليوم ..... إذا أراد أن يغازلها شبهها بالهمبرغر والبوظه والبيبسي ........!!
• كان الحب أيام زمان هدفه الزواج ...... بينما الحب اليوم هدفه لقطع تذكرتين في مؤخرة صالة السينما بعد إطفاء الأنوار ....... !!
• كانت لغة الحب بالعيون ......... فأصبحت لغة الحب اليوم بموعد في الديسكو.....!!
• كانت المرأة يعجبها من الرجل رجولته وشجاعته وأخلاقه .... بينما المرأة اليوم يعجبها من الرجل جيبه ومنصبه وخفة دمه ......!!
• كانت غيرة الرجل على المرأة مؤشر ودليل حب ... بينما غيرته اليوم دليل رجعية وظن ومركب نقص ......!!
• كان الرجل يرى حبيبته في المنام ... بينما اليوم يراها في شقته الخاصة ......!!
• كان الرجل لا يعرف إلا حبيبته ........ بينما اليوم الرجل يتعرف كل يوم على حبيبه ......!!
... !!! ... وشكـــرا
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