السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 499$ WEBMONEY مقابل 194دج للدولار

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم

المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

بعد الدفع يكتب على وصل العملية : إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى

ثم يرفع داخل المحادثة



ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.8 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سيجد RIP الخاص بي في المحادثة

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب



تنبيهات: ​



-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-أقل مبلغ للحجز 50$-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم