سؤال في الدين

يلوو شيش
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه أزكى صلاة وتسليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكرة الموضوع :
هنا تقوم من لديها سؤال خاص بدينها ودنياها ومالا يمكن وضعه في قسم الشريعة
وتجيب عليه من تملك الجواب الكافي الشافي المستوجب لشروطه مع ذكر المصدر
ارجو ان تنال اعجابكن وان نفيد ونستفيد باذن الله
في انتظار اسئلتكن
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكن
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه أزكى صلاة وتسليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكرة الموضوع :
هنا تقوم من لديها سؤال خاص بدينها ودنياها ومالا يمكن وضعه في قسم الشريعة
وتجيب عليه من تملك الجواب الكافي الشافي المستوجب لشروطه مع ذكر المصدر
ارجو ان تنال اعجابكن وان نفيد ونستفيد باذن الله
في انتظار اسئلتكن
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكن