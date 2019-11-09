سؤال في الدين

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,072
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه أزكى صلاة وتسليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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فكرة الموضوع :

هنا تقوم من لديها سؤال خاص بدينها ودنياها ومالا يمكن وضعه في قسم الشريعة
وتجيب عليه من تملك الجواب الكافي الشافي المستوجب لشروطه مع ذكر المصدر

ارجو ان تنال اعجابكن وان نفيد ونستفيد باذن الله

في انتظار اسئلتكن
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكن
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,072
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
 
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