سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنى المصطفى عليه أزكى صلاة وتسليم السلام عليكم إخواني الكرام وبدون أي إطال أود أن أن أطرح علييكم فكرة هذا الموضوع وأتمنى أن تنال إعجابكم هذا الموضوع أردت أن أضعه هنا لتجنب كثرت المواضيع مما ينزل بعض المواضيع الأكثر أهمية إلى الأسفل فتصبح مخفية سؤال في الدين موضوع ننتظر إن شاء الله وبعد تفاعلكم أن يثبته المشرفون هنا يقوم أي شخص بطرح أي سؤال ديني ويجيب عليه من يملك المصلحة ولديه الإجابة الصحيحة فلقد كثرت المواضيع التي تحمل سؤال واحد أو إثنين وأردنا أن يكون هذا الموضوع جامع لجميع إستفسارتكم بين الدنيا والدين أتمنى أن تنال إعجابكم الفكرة المتواضعة لكم ودي أخوكم سلام