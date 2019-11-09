مخاطر سوء استخدام ورق الألمنيوم و كيفية استخدامه الصحيحة

ام أمينة

ام أمينة

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منتدى الصحة العام
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19 ماي 2011
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

إليكم مخاطر سوء استخدام ورق الألمنيوم و كيفية استخدامه الصحيحة

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صُمّم ورق الألمنيوم لتغليف الأطعمة وليس لاستخدامه في عملية الطبخ

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يتكوّن هذا الورق من وجهَين : وجه لامع و الوجه الآخر غير لامع و يُستخدم الوجه اللامع لتغليف المأكولات الساخنة فقط بينما يُستخدم الوجه الغير لامع لتغليف المأكولات الباردة فقط

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إذا اضطررتم لاستخدام ورق الألمنيوم في الطبخ ضعو بينه وبين الطعام ورق الطهي

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يُمنع استخدام ورق الألمنيوم في عملية الطبخ أو لتغليف الطعام و إدخاله إلى الفرن حيث أن حرارة الطبخ الزائدة تؤدّي إلى خروج الألمنيوم من الورقة إلى الطعام والتفاعل معه خاصةً إذا كنت تستخدم الليمون أو الخل في عملية الطبخ

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منقوووووووووول للافادة
 
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