ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
إليكم مخاطر سوء استخدام ورق الألمنيوم و كيفية استخدامه الصحيحة
صُمّم ورق الألمنيوم لتغليف الأطعمة وليس لاستخدامه في عملية الطبخ
يتكوّن هذا الورق من وجهَين : وجه لامع و الوجه الآخر غير لامع و يُستخدم الوجه اللامع لتغليف المأكولات الساخنة فقط بينما يُستخدم الوجه الغير لامع لتغليف المأكولات الباردة فقط
إذا اضطررتم لاستخدام ورق الألمنيوم في الطبخ ضعو بينه وبين الطعام ورق الطهي
يُمنع استخدام ورق الألمنيوم في عملية الطبخ أو لتغليف الطعام و إدخاله إلى الفرن حيث أن حرارة الطبخ الزائدة تؤدّي إلى خروج الألمنيوم من الورقة إلى الطعام والتفاعل معه خاصةً إذا كنت تستخدم الليمون أو الخل في عملية الطبخ
منقوووووووووول للافادة
إليكم مخاطر سوء استخدام ورق الألمنيوم و كيفية استخدامه الصحيحة
صُمّم ورق الألمنيوم لتغليف الأطعمة وليس لاستخدامه في عملية الطبخ
يتكوّن هذا الورق من وجهَين : وجه لامع و الوجه الآخر غير لامع و يُستخدم الوجه اللامع لتغليف المأكولات الساخنة فقط بينما يُستخدم الوجه الغير لامع لتغليف المأكولات الباردة فقط
إذا اضطررتم لاستخدام ورق الألمنيوم في الطبخ ضعو بينه وبين الطعام ورق الطهي
يُمنع استخدام ورق الألمنيوم في عملية الطبخ أو لتغليف الطعام و إدخاله إلى الفرن حيث أن حرارة الطبخ الزائدة تؤدّي إلى خروج الألمنيوم من الورقة إلى الطعام والتفاعل معه خاصةً إذا كنت تستخدم الليمون أو الخل في عملية الطبخ
منقوووووووووول للافادة