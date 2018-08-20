العدد2: مخاطر الإفراط في أكل اللحوم و كيفية تجنب المضرة~سلسة صحتك بين يديك

في أيّام عيد الأضحى، تخلو موائد كثير من الأسر من الخُضر والسّلطات والفواكه، مقابل حضور "طاغٍ" للحوم، على اختلاف طرق طهيْها؛ وعلى عكس ما يعتقد كثير من الناس من أنّ أكْل كمّيات وافرة من اللحوم فيه منفعة لأجسادهم، يرى الأطباء الاختصاصيون عكس ذلك، ويعتبرون أنّ تناول اللحوم بكثرة، والاستغناء عن الخضر والفواكه ليس صحّيا، بل قد يؤدّي إلى مخاطر صحّية، لهذا يجب تصحيح عاداتنا وإرفاق اللحم بالخضروات والفواكه الطازجة لدوْرها الكبير في مساعدة الجهاز الهضمي على عملية الهضم، مثل: السبانخ، والباذنجان، والقرعة " لأنها مفيدة جدًّا للمعدة، وتتصدي للكثير من الأمراض. "وعلى وجه التحديد، ينصح الخبراء بتناول السلطات قبل غيرها من الأطعمة الأخرى، فهي تسهل عملية الهضم وتقلل مخاطر تناول الدهون، وتحافظ على الوزن، مما يجنب السمنة، كما أن احتواءها على نسبة عالية من الألياف يسهل عملية الهضم، ويقلل من الإصابة بالإمساك والإسهال نتيجة لدورها في تنشيط وتنظيف الأمعاء.

ننصح المصابين بأمراض النقرس والكوليسترول والدهون الثلاثية بتجنّب أكْل لحم الخروف، وتناول اللحوم البيضاء، أوْ لحم العجل، الذي يحتوي على كمّيات أقلّ من الدهون، بينما يستطيع المرضى المصابون بداء السكري تناول لحم الماعز.