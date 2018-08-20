العدد2: مخاطر الإفراط في أكل اللحوم و كيفية تجنب المضرة~سلسة صحتك بين يديك

faith8
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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
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☽ ★ مخاطر الإفراط في أكل اللحوم و كيفية إتباع عادات غذائية صحية لتجنب المضرة في عيد الأضحى★ ☾
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العدد الثاني من سلسلة...
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تأتي معه كثير من العادات الغذائية الخاطئة التي نتبعها وتؤثر على صحتنا بالسلب وتجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة منها السكري والنقرس والضغط ...
الأضرار الناتجة عن تناول اللحوم بكثرة
- _اضطرابات في الجهاز الهضمي وحدوث انتفاخ
- _أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع مستوى الكولسترول نظرا لما يحتويه اللحم من أحماض دهنية مشبعة، خاصة الأعضاء الداخلية للذبيحة (الكبد – الكلى...)
- _ ارتفاع ضغط الدم، ولذلك يجب أن نحذر من تناوله بكميات كبيرة، خاصة لمرضى القلب وكذلك السكري لأنهم عرضة للإصابة بأمراض القلب وأيضا مرضى الكبد حتى لا تشكل عبئا كبيرا عليه نظرا لخطورة تكون مركبات الأمونيا (النشادر).
- - أما بالنسبة للرأس والكوارع، فهي غنية بالجيلاتين، وهو بروتين سهل الهضم ويزيد من تنشيط العصارات الهاضمة وفاتح للشهية، ولكن كمية الخل والثوم المصاحبة له قد يكون لها تأثير على مرضى قرحة المعدة والإثني عشر، وينصح هؤلاء المرضى بعدم استعمال الخل والثوم في مأكولاتهم.
- - أيضا من الأكلات الشهية: الملفوف ونسبة الدهون به عالية وقد يسبب عسر الهضم كما أنه غير مستحب لمرضى التليف الكبدي.
- - كما أن الخردل والمخللات والهريسة التي تتصدر الموائد خاصة في العيد ممنوعة على مرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والتليف الكبدي.
- - أكل اللحم بكثرة يحفز العصب السمبتاويle nerf sympathique ، والذي يؤدي إلى زيادة إفراز الغدة الدرقية، وهذا يعمل على زيادة النشاط وزيادة الانفعالات، لهذا على مرضى الغدة الدرقية la thyroïde استهلاك اللحم بكمية معتدلة وبحذر.
- - خطر زيادة تكوين حصى المرارة.
- - زيادة نسبة الإصابة بمرض النقرس la goutte ، وتكون حصى في الكلى، وأيضا حدوث أمراض الحساسية.
ولهذا نقدم لكم أكثر من نصيحة غذائية لتناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك دون حدوث أية مشكلات:
لكي تتحقق فرحة الأسرة بتناول وجبة اللحوم بدون أضرار صحية يجب إزالة كل الدهون المرئية من اللحوم قبل طهيها فإذا تم ذلك بدقة فإن اللحم يتخلص من حوالى 60% من الدهون الكلية ومن حوالىي نصف دهونه المشبعة وينخفض محتواه من الكولسترول، وهى العوامل الثلاثة التى تتسبب فى الأضرار الصحية لتناول اللحوم.
في أيّام عيد الأضحى، تخلو موائد كثير من الأسر من الخُضر والسّلطات والفواكه، مقابل حضور "طاغٍ" للحوم، على اختلاف طرق طهيْها؛ وعلى عكس ما يعتقد كثير من الناس من أنّ أكْل كمّيات وافرة من اللحوم فيه منفعة لأجسادهم، يرى الأطباء الاختصاصيون عكس ذلك، ويعتبرون أنّ تناول اللحوم بكثرة، والاستغناء عن الخضر والفواكه ليس صحّيا، بل قد يؤدّي إلى مخاطر صحّية، لهذا يجب تصحيح عاداتنا وإرفاق اللحم بالخضروات والفواكه الطازجة لدوْرها الكبير في مساعدة الجهاز الهضمي على عملية الهضم، مثل: السبانخ، والباذنجان، والقرعة " لأنها مفيدة جدًّا للمعدة، وتتصدي للكثير من الأمراض. "وعلى وجه التحديد، ينصح الخبراء بتناول السلطات قبل غيرها من الأطعمة الأخرى، فهي تسهل عملية الهضم وتقلل مخاطر تناول الدهون، وتحافظ على الوزن، مما يجنب السمنة، كما أن احتواءها على نسبة عالية من الألياف يسهل عملية الهضم، ويقلل من الإصابة بالإمساك والإسهال نتيجة لدورها في تنشيط وتنظيف الأمعاء.
ننصح المصابين بأمراض النقرس والكوليسترول والدهون الثلاثية بتجنّب أكْل لحم الخروف، وتناول اللحوم البيضاء، أوْ لحم العجل، الذي يحتوي على كمّيات أقلّ من الدهون، بينما يستطيع المرضى المصابون بداء السكري تناول لحم الماعز.
وبخصوص ما يجب تناوله خلال كلّ وجبة غذائية خلال يوم العيد:
وجبة الفطور صباح يوم العيد يجب أن تكون وجبة عادية، على غرار باقي الأيام، ويمكن أكلُ اللحم خلال وجبة الغذاء، مع الحرص على إرفاقه بالسلطة والخضروات، أمّا وجبة العشاء فيُفضّل، في حال إعداد وجبة من اللحم، تفادي قلْيه في الزيْت، وتحضيره مفوّرا أو مشويا، لتقليل الدهون.
بالنسبة للأسر التي تتناول الشاي أثناء الوجبات، ننصحها بتفادي ذلك وتناوله قبل أو بعد الأكل بساعتين على الأقل لكْونه يمنع الجسم من الاستفادة من مادّة الحديد التي تحتوي عليها اللحوم، أو يمكن تعويضه بعصير البرتقال أو الليمون ، والذي يساعد، على عكس الشاي، الجسد على الاستفادة من مادّة الحديد.
فيما يتعلق بالمشروبات الأخرى في العيد، يفضل تناول العصائر الطبيعية أو المشروبات الدافئة ذات التأثير المريح للمعدة كالنعناع، أو الينسون، أو الشاي الأخضر، وينصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية لأنها تزيد من عبء الهضم على معدتك.
من المستحسن حضور الليمون في المائدة وكذلك ارفاق اللحم بالبقدونس(المعدنوس) (طازجا أحسن) لأنهما معروفان بقدرتهما على امتصاص الدهون وكذلك تسهيل اخراجها من الجسم.
تفادي شرب الماء مباشرة بعد تناول وجبة بها لحم وانتظار ساعة على الأقل لكي لا يتسبب الماء في إعاقة عملية الهضم. ويستحسن عدم تجاوز مقدار كوب كأقصى حد. إلى أن تمر أكثر من ساعتين.
من المفضل الحركة وممارسة النشاطات البدنية لحرق ما تراكم في الجسم من سعراتٍ حرارية،ٍ وتنشيط الدورة الدموية وتنشيط الهضم أيضًا.
يوصي خبراء التغذية بطهي اللحم بالشواء أو السلق وتفادي القلي الذي يزيد من محتواها الدهني، كما يوصون عند شواء اللحم ألا يصل لونه إلى درجة عالية من القتامة, لأنها تسبب ارتباكًا للجهاز الهضمي. وفي المقابل يجب أن يكون مكتمل الطهي لأن اللحم نصف النيء يؤثر سلبا على الصحة خاصة صحة المراة الحامل وجنينها.
يجب الحرص على عدم تناول قطعة اللحم بمفردها، بل مع كمية كافية من النشويات مثل الخبز أو الأرز أو البطاطس، لكي يستفيد الجسم من الوظائف الحيوية المهمة لبروتين اللحوم بدلاً من استخدامه لإنتاج الطاقة التي يجب صحيًّا الحصول عليها من النشويات.
بالنسبة للتحلية يفضل تقديم الحلوى الخفيفة ك"الفلان"، وتجنب تناول الأنواع الثقيلة من الكيك والفطائر الحلوة مع وجبات اللحم الغنية بالدسم.
نتمنى تكون النصائح فادتكم كما أتمنى أن تمضوا عيد بكل صحة وعافية وما عليا غير نقوللكم أتهلاو في صحتكم
وكل عام وأنتم إلى الله أقرب
سلام ^^
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