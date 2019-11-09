النقرس - تجنب مسببات النقرس

النقرس- تجنب مسببات النقرس

أعراض مرض النقرس

ألم

تورم

احمرار

دفء

أسباب النقرس

جميع لحوم الأعضاء: وتشمل الكبد والكلى والمخ الى غير ذلك

اللحوم: وتشمل الأمثلة الى لحم العجل والغزلان

الأسماك: سمك الرنجة ، سمك السلمون ، الماكريل ، سمك التونة ، السردين ، الأنشوجة

المأكولات البحرية الأخرى: الأسكالوب ، الروبيان وبطارخ البحر

النقرس هو نوع من إلتهاب المفاصل الذي يسبب ألمًا في مفاصلك ، غالبًا في إصبع القدم الكبير ويؤثر فى الحالات الأخرى على الأصابع والرسغين والركبتين والكعب ، هذا ناتج عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم .حمض اليوريك هو مركب طبيعي في الجسم ، ومع ذلك ، إذا كان لديك الكثير منه ، يمكن أن تتجمع بلورات حادة من حمض اليوريك في مفاصلك مما يسبب تورم والم شديد .تشمل اعراض النقرس :معظم الأشخاص الذين يعانون من النقرس يعانون من هذه الأعراض لأن أجسامهم لا يمكنها إزالة حمض اليوريك الزائد وبالتالى يتراكم اليوريك ويتبلور ويستقر في المفاصل ، يصنع الآخرون المصابون بالنقرس الكثير من حمض اليوريك بسبب الوراثة أو نظامهم الغذائي ، لنتعرف على أهم أسباب النقرس :اذا كنت مصابًا بالنقرس ، فقد تؤدي بعض الأطعمة إلى رفع مستويات حمض اليوريك.الأطعمة الغنية بالبيورينات ، وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في الأطعمة ، عندما تهضم البيورينات ، يصنع جسمك حمض اليوريك ، هذا ليس مصدر قلق للأشخاص الأصحاء ، لأنهم يزيلون حمض اليوريك الزائد بكفاءة من الجسم.ولكن المشكلة تكمن فى الأشخاص الذين يعانون من النقرس لأنهم لا يستطيعون إزالة حمض اليوريك الزائد بكفاءة ، وبالتالي ، قد يسمح النظام الغذائي العالي البيورين بتراكم حمض اليوريك ويسبب النقرس .تحتوي بعض الخضراوات على نسبة عالية من البيورينات ، لكن الدراسات أظهرت أنها لا تزيد من خطر زيادة النقرسالمشروبات السكرية قد تسبب فى زيادة كبيرة للنقرس ، وهو أمر شائع لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، المشروبات السكرية مثل عصائر الفاكهة تغمر جسمك بالسكريات التي تسمى الفركتوز، وهذه المشروبات المحلاه بالسكر يمكن أن تزيد من خطر نوبات النقرس ، على الرغم من أنها ليست غنية بالبيورين .فإذا كنت مصابًا بمرض النقرس ، فتجنب المشروبات السكرية أو تحد منها .بعض الأدوية من الممكن أن تؤدى إلى زيادة النقرس من أهمها الأسبرين وحتى بإستخدامه بكميات بسيطة من الممكن أن يؤدى إلى رفع حمض اليوريك فى جسمك ، ومن الادوية الاخرى التى تعمل على زيادة حمض اليوريك هى مدرات البول لمرضى الضغط المرتفع ، تعمل هذه الأدوية على التخلص من الماء الزائد والملح من الجسم وبالتالى يزيد النقرس .وهناك العديد من الأمثله الاخرى للأدوية ممكن أن تزيد من حمض اليوريك ، كل ماعليك فعله هى التحدث مع طبيبك لتغير بعض الأدوية إلى أدوية أخرى تكون مناسبة لحالتك الصحية .عندما تعاني من الجفاف ، فلا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء ولا تستطيع كليتك التخلص من أحماض اليوريك الزائدة كما تفعل عادة ، هذا يمكن أن يوفر لك المزيد من أعراض النقرس .الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قد يكون لديهم مستويات عالية من هرمون الأنسولين ، هذا يمكن أن يسبب الكثير من حمض اليوريك في الجسم ، مما يتسبب في أعراض النقرس في المفاصل .زيادة الوزن والسمنة يمكن أن ترفع مستويات حمض اليوريك في دمك ، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض النقرس ، هناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك ، الخلايا الدهنية قد تجعل المزيد من حمض اليوريك ، كلما زاد وزنك ، كلما زادت صعوبة إزالة الكلى من حمض اليوريك من دمك .بالإضافة إلى ذلك ، الوزن الزائد قد يرفع مستويات الأنسولين في الجسم ، مما يزيد من حمض اليوريك .