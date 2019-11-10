الحساسية عند الاطفال

الحساسية عند الأطفال

حساسية الاطفال

اسباب الحساسية عند الاطفال

غبار

لقاح

وبر الحيوانات

لداغات الحشرات

بعض الأدوية

بعض الأطعمة

أعراض الحساسية عند الاطفال

حساسية الجلد عند الاطفال

أحمرار حكة تقشر وعر متورم

حساسية الأنف لدى الأطفال

حساسية الأنف لدى الأطفال

العطس

انسداد أو سيلان الأنف

عيون حمراء ، حكة ، أو مائية

شعور بالضغط في وجوههم

السعال والصفير وضيق التنفس

أعراض أخرى للحساسية عند الأطفال

دوخة

غثيان

تشنجات

إسهال

قيء

تورم في لسانهم أو وجههم

علاج الحساسية عند الاطفال

للحساسية أعراض مختلفة عند الأطفال فقد نلاحظ أن الطفل بدأ يظهر عليه بعض البقع الحمراء على الجلد أو أن تجد الطفل يعطس دون حدوث نزلة برد أو أن الطفل يفرك بعينيه . كل هذه واكثر من ظواهر الحساسية ، فما هي الاعراض بالتفصيل ؟ وماذا يجب علينا فعله تجاه أطفالنا ؟ كل هذا وأكثر فى هذا المقال .عندما يأكل طفلك ، أو يلمس ، أو يتنفس في مادة مسببة للحساسية ، فإن جهاز المناعة لديهم يصدر الهستامين ، الذي يسبب أعراض الحساسية.إذا كان الطفل على إتصال بأحد من مسببات الحساسية فستظهر عليه بعض الأعراض وتغيرات على الجلد ومنها :بعض الأطفال المصابين بالحساسية يصابون أيضًا بالإكزيما. تتسبب هذه الحالة في إصابة جلدهم بالتهاب وحكة وتهيج .يمكن أن تؤثر ردود الفعل التحسسية أيضًا على الجهاز التنفسي لطفلك والجيوب الأنفية. بعد ملامسة أحد المواد المثيرة للحساسية ، وتكون الأعراض كالتالي :قد يعاني طفلك من أعراض أخرى أكثر حدة ، بما في ذلك :في حالة الحساسية الشديدة ، يمكن أن يفقدوا الوعي .الطريقة الأكثر فعالية لمنع الحساسية هي تجنب مسببات الحساسية ، فإذا كان طفلك يعانى من الحساسية بعد تناول طعام معين فلابد من تغيره ، وإذا كان الطفل يتحسس من اللعب مع الحيوانات فيجب التوقف عن ذلك .للمساعدة في علاج التهاب الجلد ، استحم المنطقة المهيجة بالماء الدافئ والصابون المعتدل. ثم وضع الألوة فيرا ، ولكن هناك بعض الأشخاص قد يكونون أيضًا حساسين للمكونات في هذه المنتجات. إذا كانت بشرة طفلك جافة ، فقد يساعد كريم مرطب خالٍ من العطور أو مرهم .حتى لو قمت بغلق مكيف الهواء الخاص بك ، والتخلص من الحيوانات الأليفة المسببة للحساسية ، فقد يكون من الصعب عليهم تجنب المواد المثيرة للحساسية المحمولة بالهواء تمامًا ، لعلاج أعراض الجهاز التنفسي الخفيفة ، فكر في تجربة أدوية الحساسية أولا ثم جرب أن تجعل الطفل يتنفس بخار من وعاء من الماء الساخن قد يساعد فى تقليل أعراض الحساسية .