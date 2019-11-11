رواية: غَيَرَنِيْ حُبُكْ (بقلمي)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هي روايتي التي لم اكملها من سنوات

ساكملها باذن الله وهذا الموضوع سيكون جامعا لكل فصولها ان شاء الله

مع بعض التعديلات البسيطة في الفصل الاول

غَيَرَنِيْ حُبُكْ

مقدمة :

البؤس ،الحزن ،الضياع .......

أحاسيس تملأ كيان الانسان

ف تعميه كليا وتغلق قلبه قبل عقله

عن رؤية كل ماهو جميل

جاعلةً من حياته فصل شتاء .. في ظنه

لا ربيع .. لا ألوان ..

فقط .. أمطار وأحزان

من من البشر

على سطح الارض كان او تحت التراب

لم يمر بفترة سوداوية مليئة بالبؤس

فترة ..

تمنى فيها الاختفاء من الوجود ؟

تمنى أن ان يكون كما أوراق الشجر

ف تبعثره رياح الخريف

يوجد ..

من مر بها ..

من يعيشها ..

ومن عاشها طوال حياته

هناك من يجد نفسه بعدها

وهناك ..

من يبقى غارقا في ظلمتها الحالكة

وتضمه وتذفنه في حضنها الدافيء حسب ظنه

لا يوجد من يبحث عن السعادة وحقيقتها الفعلية

او من عايشها وتقبل مافيها من ماساوية

الا القلة القليلة

التي جعلت وجدت في كل امر سعادة حقيقة

حتى في ذلك الظلام والمأساوية ..

يوجد من يقول:

ماذا لو كان كل ما حولك ..

يجعلك تهوي وتقع أكثر فاكثر في تلك الظلمة ؟

هل يوجد مخرج حينها ؟

ماذا حين يكون عالمك بلا ألوان ،بلا عنوان ....

هل تستطيع ايجاد السعادة حينها ؟

وهناك من يقول:

نحن سعداء

و لا يعلمون " مجرد سعادة زائفة "

هذه رحلة فتاة وفتى

من اؤلئك الذين يقولون ويظنون ذلك

شخصيتان ..

عاشا الحياة بكل فصولها

ثم توقفا في فصل شتاء ممطر عاصف

ويجدان فيه العزاء والسلوان

شخصيتان ..

تعايشا اشياء جعلتهما يكرهان الحياة بكل مافيها

شخصان ..

وضعهما القدر في طريق بعضهما

فهل سيسعيان للبحث عن تلك السعادة ؟

وهل سيجدان مخرجا من ايام كلها مطر ؟؟

ربما .......... ؟