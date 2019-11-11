.قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :



كان في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اثنا عشر علامة ،



علامة فوق راسه ،

و علامة في جبينه ،

و علامة في عينيه ،

و علامة في أنفه ،

و علامة في أذنيه ،

و علامة في لسانه ،

و علامة في ريقه ،

و علامة في كفه ،

و علامة في أصابعه ،

و علامة بين كتفيه ،

و علامة في طوله ،

و علامة في قدميه .



فاما العلامة التي في رأسه فكان إذا مشي تظلله الغمامة .

و أما العلامة التي التي في جبينه فكان إذا أراد زيارة قوم تسبقه الأنوار .

و أما العلامة التي في عينيه فكان ينظر من خلفه ، كما ينظر من أمامه .

و أما العلامة التي في أنفه فكان يشم الرائحة الطيبة و لا يشم الرائحة الكريهة .

و أما العلامة التي في أذنيه فكان يسمع صرير القلم في اللوح المحفوظ .

و أما العلامة التي في لسانه فكان لا يقول إلا حقا ، و لا ينطق إلا صدقا .

و أما العلامة التي في ريقه ، فكان إذا تفل في الماء الملح ، يصير عذبا .

و أما العلامة التي في كفه فكان الحصي يسبح في راحتيه .

و أما العلامة التي بين كتفيه فهو خاتم النبوة و هو سطران مكتوبان بالنور

لا إله إلا الله

محمد رسول الله.

و أما العلامة التي في طوله فكان إذا مشي مع الطويل ساواه .

وإذا مشي مع القصير حاذاه .

و أما العلامة التي في قدميه فكان إذا مشي علي الرمل لم يظهر له أثر ، و إذا مشي علي الصخر غاصت قدماه .

*اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا دائما ابد