ناصر dz
:: عضو متألق ::
.قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
كان في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اثنا عشر علامة ،
علامة فوق راسه ،
و علامة في جبينه ،
و علامة في عينيه ،
و علامة في أنفه ،
و علامة في أذنيه ،
و علامة في لسانه ،
و علامة في ريقه ،
و علامة في كفه ،
و علامة في أصابعه ،
و علامة بين كتفيه ،
و علامة في طوله ،
و علامة في قدميه .
فاما العلامة التي في رأسه فكان إذا مشي تظلله الغمامة .
و أما العلامة التي التي في جبينه فكان إذا أراد زيارة قوم تسبقه الأنوار .
و أما العلامة التي في عينيه فكان ينظر من خلفه ، كما ينظر من أمامه .
و أما العلامة التي في أنفه فكان يشم الرائحة الطيبة و لا يشم الرائحة الكريهة .
و أما العلامة التي في أذنيه فكان يسمع صرير القلم في اللوح المحفوظ .
و أما العلامة التي في لسانه فكان لا يقول إلا حقا ، و لا ينطق إلا صدقا .
و أما العلامة التي في ريقه ، فكان إذا تفل في الماء الملح ، يصير عذبا .
و أما العلامة التي في كفه فكان الحصي يسبح في راحتيه .
و أما العلامة التي بين كتفيه فهو خاتم النبوة و هو سطران مكتوبان بالنور
لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
و أما العلامة التي في طوله فكان إذا مشي مع الطويل ساواه .
وإذا مشي مع القصير حاذاه .
و أما العلامة التي في قدميه فكان إذا مشي علي الرمل لم يظهر له أثر ، و إذا مشي علي الصخر غاصت قدماه .
*اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا دائما ابد
كان في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اثنا عشر علامة ،
علامة فوق راسه ،
و علامة في جبينه ،
و علامة في عينيه ،
و علامة في أنفه ،
و علامة في أذنيه ،
و علامة في لسانه ،
و علامة في ريقه ،
و علامة في كفه ،
و علامة في أصابعه ،
و علامة بين كتفيه ،
و علامة في طوله ،
و علامة في قدميه .
فاما العلامة التي في رأسه فكان إذا مشي تظلله الغمامة .
و أما العلامة التي التي في جبينه فكان إذا أراد زيارة قوم تسبقه الأنوار .
و أما العلامة التي في عينيه فكان ينظر من خلفه ، كما ينظر من أمامه .
و أما العلامة التي في أنفه فكان يشم الرائحة الطيبة و لا يشم الرائحة الكريهة .
و أما العلامة التي في أذنيه فكان يسمع صرير القلم في اللوح المحفوظ .
و أما العلامة التي في لسانه فكان لا يقول إلا حقا ، و لا ينطق إلا صدقا .
و أما العلامة التي في ريقه ، فكان إذا تفل في الماء الملح ، يصير عذبا .
و أما العلامة التي في كفه فكان الحصي يسبح في راحتيه .
و أما العلامة التي بين كتفيه فهو خاتم النبوة و هو سطران مكتوبان بالنور
لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
و أما العلامة التي في طوله فكان إذا مشي مع الطويل ساواه .
وإذا مشي مع القصير حاذاه .
و أما العلامة التي في قدميه فكان إذا مشي علي الرمل لم يظهر له أثر ، و إذا مشي علي الصخر غاصت قدماه .
*اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا دائما ابد