متى نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة

ناصر dz

ناصر dz

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ذكر
ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها
أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها :

عن أبي سعيد الخدري قال :
" من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة
أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق "
رواه الدارمي . وصححه الألباني .

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" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة
أضاء له من النور ما بين الجمعتين " .

رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني

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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه
إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين ".
قال المنذري : رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به .
" الترغيب والترهيب " .

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وتقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها ،
وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس ،
وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ،
وعليه : فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس
إلى غروب شمس يوم الجمعة .
والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب.
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
 
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