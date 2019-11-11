متى نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة

ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها

أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها :



عن أبي سعيد الخدري قال :

" من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة

أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق "

رواه الدارمي . وصححه الألباني .



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" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة

أضاء له من النور ما بين الجمعتين " .



رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني



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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه

إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين ".

قال المنذري : رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به .

" الترغيب والترهيب " .



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وتقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها ،

وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس ،

وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ،

وعليه : فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس

إلى غروب شمس يوم الجمعة .

والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب.