متى نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة

ناصر dz
:: عضو متألق ::
ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها
أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها :
عن أبي سعيد الخدري قال :
" من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة
أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق "
رواه الدارمي . وصححه الألباني .
#######
" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة
أضاء له من النور ما بين الجمعتين " .
رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني
#######
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه
إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين ".
قال المنذري : رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به .
" الترغيب والترهيب " .
#######
وتقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها ،
وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس ،
وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ،
وعليه : فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس
إلى غروب شمس يوم الجمعة .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.
أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها :
عن أبي سعيد الخدري قال :
" من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة
أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق "
رواه الدارمي . وصححه الألباني .
#######
" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة
أضاء له من النور ما بين الجمعتين " .
رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني
#######
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه
إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين ".
قال المنذري : رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به .
" الترغيب والترهيب " .
#######
وتقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها ،
وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس ،
وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ،
وعليه : فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس
إلى غروب شمس يوم الجمعة .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب.