علاج الإسهال

علاج الإسهال بخمس أشياء تفعلها

الجميع منا عانى فى حياته بنوبة إسهال ، وغالبًا ما يكون الإسهال هو طريقة جسمك للتعامل مع الاضطرابات في الجهاز الهضمي . ولكن ما هي أسباب الإسهال ؟

أسباب الإسهال : الجميع منا عانى فى حياته بنوبة إسهال ، وغالبًا ما يكون الإسهال هو طريقة جسمك للتعامل مع الاضطرابات في الجهاز الهضمي . ولكن ما هي أسباب الإسهال ؟

عدوى فيروسية

عدوى بكتيرية

تسمم غذائي

استخدام المضادات الحيوية

المياه الملوثة

ماهو علاج الاسهال ؟

سنركز على خمسة أشياء سوف نفعلها أثناء فترة إصابتنا بنوبة إسهال وهى كالتالى :

1- الأطعمة التى يجب تناولها فترة الإسهال

في حين أنه قد يبدو من البديهي تناول الطعام إذا كنت تعاني من الإسهال ، إلا أن تناول بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الإسهال مثل الموز ، الأرز (أبيض) ، عصير التفاح ، الشوفان ، البطاطس المسلوقة ، شوربة الدجاج والدجاج المسلوق بدون الجلد .

2- الأطعمة التى يجب الابتعاد عنها فترة الإسهال

عندما تعاني من الإسهال ، فهناك عدد كبير من الأطعمة التي يجب تجنبها ، وخاصةً الأطعمة المقلية والدهنية وهذه هي أهم الأطعمة التى يجب تجنبها فترة الإسهال :

المحليات الصناعية

فاصوليا

التوت

بروكلي

كرنب

قرنبيط

القهوة والصودا والمشروبات الغازية الأخرى المحتوية على الكافيين أو الغازية

حبوب ذرة

الخضار الورقية الخضراء

حليب

بازلاء

الفلفل

الخوخ

شاي

الأطعمة المصنعة

البصل

جميع ثمار الحمضيات

السردين

3- شرب السوائل

غالبا لا يكون الإسهال هو الخطر الحقيقى وإنما الجفاف الناتج عن الإسهال هو الخطر الأكبر لذلك لابد من شرب الكثير من السوائل فترة الإسهال وخاصةً المياه وحاول دائما تجنب العصائر المحلاة بالسكر حتى لا تزداد الأمور سوأً وابتعد أيضا عن المشروبات الغازية لأنها غنية بالكافيين .

4- الأدوية

الكثير من حالات الإسهال قصيرة الأجل تستجيب جيدًا للعلاجات المنزلية مثل النظام الغذائي المعدل ، وتناول السوائل الثقيلة ، وأيضا تناول الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC) ، والتي يمكن أن تساعد في إيقاف الإسهال أو إبطائه .

وفى بعض الحالات يلجأ الطبيب المعالج إلى المضادات الحيوية وخاصةً إذا كان الإسهال نتيجة عدوى بكتيرية أو طفيليات .

وإذا كان الإسهال شديدًا ، فقد تحتاج إلى دخولك المستشفى للحصول على السوائل الوريدية .

5- فوائد البريبايوتك

البريبايوتك هي مصادر البكتيريا الجيدة التي تعمل في الأمعاء لديك لخلق بيئة أمعاء صحية ، البكتيريا الجيدة التي تعيش في الجهاز المعوي ضرورية لعمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي ، إنها تلعب دورا هاما في حماية الأمعاء الخاصة بك ضد العدوى .



عندما يتم تغيير النظام الخاص بك عن طريق المضادات الحيوية أو تطغى عليها البكتيريا أو الفيروسات غير الصحية ، يمكنك الإصابة بالإسهال. فيمكن أن تساعد البروبيوتيك في الإسهال من خلال استعادة توازن البكتيريا في أمعائك .

مصادر البريبايوتك الطبيعي