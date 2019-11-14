HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,309
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
ملخص دروس الرياضيات للسنة الأولى متوسط ( رياضيات 1 متوسط)
درس الأعداد الطبيعية و الأعداد العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس جمع و طرح أعداد عشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس ضرب الأعداد العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس حاصل قسمة عدد طبيعي على عدد طبيعي - الرياضيات - 1 متوسط
درس قطعة مستقيم - الرياضيات - 1 متوسط
درس حل المعادلات - الرياضيات - 1 متوسط
درس القسمة الإقليدية و القسمة العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس محيطات و مساحات السطوح المستوية - الرياضيات - 1 متوسط
درس المستقيمات المثلثات و الرباعيات - الرياضيات - 1 متوسط
درس الحساب الحرفي - الرياضيات - 1 متوسط
درس الأعداد النسبية - الرياضيات - 1 متوسط
درس التناظر المحوري - الرياضيات - 1 متوسط
درس تنظيم المعطيات - الرياضيات - 1 متوسط
درس متوازي المستطيلات - الرياضيات - 1 متوسط
درس الأعداد الطبيعية و الأعداد العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس جمع و طرح أعداد عشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس ضرب الأعداد العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس حاصل قسمة عدد طبيعي على عدد طبيعي - الرياضيات - 1 متوسط
درس قطعة مستقيم - الرياضيات - 1 متوسط
درس حل المعادلات - الرياضيات - 1 متوسط
درس القسمة الإقليدية و القسمة العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس محيطات و مساحات السطوح المستوية - الرياضيات - 1 متوسط
درس المستقيمات المثلثات و الرباعيات - الرياضيات - 1 متوسط
درس الحساب الحرفي - الرياضيات - 1 متوسط
درس الأعداد النسبية - الرياضيات - 1 متوسط
درس التناظر المحوري - الرياضيات - 1 متوسط
درس تنظيم المعطيات - الرياضيات - 1 متوسط
درس متوازي المستطيلات - الرياضيات - 1 متوسط