ملخص دروس الرياضيات للسنة الأولى متوسط ( رياضيات 1 متوسط)

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,309
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
ملخص دروس الرياضيات للسنة الأولى متوسط ( رياضيات 1 متوسط)

درس الأعداد الطبيعية و الأعداد العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس جمع و طرح أعداد عشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس ضرب الأعداد العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس حاصل قسمة عدد طبيعي على عدد طبيعي - الرياضيات - 1 متوسط
درس قطعة مستقيم - الرياضيات - 1 متوسط
درس حل المعادلات - الرياضيات - 1 متوسط
درس القسمة الإقليدية و القسمة العشرية - الرياضيات - 1 متوسط
درس محيطات و مساحات السطوح المستوية - الرياضيات - 1 متوسط
درس المستقيمات المثلثات و الرباعيات - الرياضيات - 1 متوسط
درس الحساب الحرفي - الرياضيات - 1 متوسط
درس الأعداد النسبية - الرياضيات - 1 متوسط
درس التناظر المحوري - الرياضيات - 1 متوسط
درس تنظيم المعطيات - الرياضيات - 1 متوسط
درس متوازي المستطيلات - الرياضيات - 1 متوسط
 
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