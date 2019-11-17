ملخصات و وضعيات ادماجية في الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط (الجيل الثاني)

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذا الموضوع خاص بقسم السنة الثانية متوسط الجيل الثاني سنقدم لكم ملف يحوي ملخصات ووضعيات ادماجية في الاجتماعيات (التاريخ + الجغرافيا + التربية المدنية) للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني من اعداد الأستاذ : فوزي إبلعيدن جزاه الله عنا كل خير،
من أجل التحضير الجيد لاختبارات الفصل الاول نتمنى ان تفيدكم و أن تنال اعجابكم
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