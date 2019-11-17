ملخصات و وضعيات ادماجية في الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط (الجيل الثاني)

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
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إنضم
8 أكتوبر 2012
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محل الإقامة
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ذكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذا الموضوع خاص بقسم السنة الثانية متوسط الجيل الثاني سنقدم لكم ملف يحوي ملخصات ووضعيات ادماجية في الاجتماعيات (التاريخ + الجغرافيا + التربية المدنية) للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني من اعداد الأستاذ : فوزي إبلعيدن جزاه الله عنا كل خير،

من أجل التحضير الجيد لاختبارات الفصل الاول نتمنى ان تفيدكم و أن تنال اعجابكم

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