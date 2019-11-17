ملخصات و وضعيات ادماجية في الاجتماعيات للسنة الثانية متوسط (الجيل الثاني)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



في هذا الموضوع خاص بقسم السنة الثانية متوسط الجيل الثاني سنقدم لكم ملف يحوي ملخصات ووضعيات ادماجية في الاجتماعيات (التاريخ + الجغرافيا + التربية المدنية) للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني من اعداد الأستاذ : فوزي إبلعيدن جزاه الله عنا كل خير،



من أجل التحضير الجيد لاختبارات الفصل الاول نتمنى ان تفيدكم و أن تنال اعجابكم



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