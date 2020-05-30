مسائل و وضعيات ادماجية متنوعة للسنة الرابعة 4 متوسط في مادة الرياضيات

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algstar

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مسائل و وضعيات ادماجية متنوعة للسنة الرابعة 4 متوسط في مادة الرياضيات



تحميل مسائل في مادة الرياضيات للسنة 4 متوسط


تمارين ومسائل مع الحل في الرياضيات - مفتش التربية والتكوين تاوريرت جمال
مسائل رياضيات شهادة التعليم المتوسط من 2007 الى 2017
مسائل للفصل الاول للأستاذ عرعار عبد الستار (25 مسألة)
مسائل متنوعة في الرياضيات للسنة 4 متوسط (15 مسألة)
مسائل حول الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة - الأستاذ عبد الحميد بوقطوف
مسائل حول جمل المعادلات مع الحل - الأستاذة حورية بواب
مسائل حول نظرية طالس - الأستاذ عبد الحميد بوقطوف

تحميل وضعيات ادماجية في مادة الرياضيات للسنة 4 متوسط
وضعيات ادماجية في الرياضيات للسنة 4 متوسط (21 وضعية)
وضعيات ادماجية في الرياضيات للسنة 4 متوسط (20 وضعية)


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