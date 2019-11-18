اسم الله الا عظم

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-هناك بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة , تضمنت اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به اجاب وإذا سئل أعطى , مالم يكن هناك كانع من عدم القبول والاستجابة.1- فمن هذه الأحاديث (( حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه أن رسول الله (صلَّ الله عليهِ و سلَّم )رجل يقول << اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا غله إلا أنت الأحد الصمد , الذي لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفواً أحد >> فقال << لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذغ سئل به أعطى , وإذا دعي به اجاب >> رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني ..2- وحديث انس ابن مالك أنه كان مع رسول الله(صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) جالساً ورجل يصلي ثم دعا فقال (( اللهم إني أسألك بأن لك الحمد , لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض , يا ذا الجلال والإكرام ياحي ياقيوم )) فقال النبي (صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) << لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به اجاب , وإذا سئل به أعطى >>رواه أهل السنن وأحمد وقال الألباني حسن صحيح..3- وحديث أسماء بنت يزيد أن النبي(صلَّ الله عليهِ و سلَّم ) قال (( اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين( وإلهكم إله واحد لا إاه إلا هو الرحمن الرحيم )) البقرة 163..((الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم )) آل عمران 1 .. رواه أهل السنن وأحمد وقال الألباني حسن لغيرهارجوا من الله العلي العظيم أن ينفع ماكتبت به اخواني القراء وأن يتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال إنه على ذلك لقدير ..الله الله يإخواني على المداومة على دمع السحر ومناجاة من لم تنم عينهوالله أسأل لي ولكم ولوالدينا والمسلمين النجاة من النار .