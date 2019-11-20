الرجل و أم زوجته

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
حياكم الله و بياكم
الحكاية الازلية و العداوة التاريخية و القصة المتوارثة
احد اجزاء الالف ليلة و ليلة بين الكنة و العجوز او ام الزوج
جفت الاقلام و لم نجد للمشكلة حلولا
و رضينا انها من الفطرة و لا يمكن تغيير هذا السلوك
العدائي الأسطوري
لكن احبتي هل الصورة مكتملة بوجود الكنة و العجوز
أليس هناك جزء من الصورة مفقود
و هل فقدناه سهوا أم ان الامر مقصود ام في الامر أياد خارجية ههههههه
حسب رأيي المتواضع
صورة العائلة تتكون من اربع اركان
الركن الأول الكنة و العجوز
الركن الثاني الزوج و ام الزوجة
الركن الثالث الولاد
الركن الرابع اب الزوج و أب الزوجة
اما الركن الأول فقد جفت اقلامها و تعبنا و نحن نقلب اوجهه علنا نجد الوجه المثالي فيه
و يئسنا و تركناه على حاله إلا حالة واحدة لم نجربها و هي التدخل بالمواد الكيمياوية
و تثبيط هرمون الحساسية والعداء في الجهتين هههههه هته لم نجربها
و ممكن هذا هو الحل الوحيد و الاوحد
الركن الثاني و هو محور نقاشنا
الزوج و أم الزوجة
ألا تعتقدون انهما لاعبان مهمان و رقمان مؤثران و فاعلان و متفاعلان
الزوج اذا بالغ في حب و احترام و الاستماع و الانصات لنسيبته اي ام زوجته
اصبح في طرفها و يصبح بنظر امه عاق لها
و الزوج المعادي لنسيبته اي ام زوجته المحارب لها الفاظ لها يصبح
فاقدا لجزء من راحته في بيته مع زوجته
بين هذا و ذاك انتم احبتي كيف ترون
العلاقة المثالية
بين الزوج و ام زوجته
اليكم الخط
حياكم الله و بياكم
الحكاية الازلية و العداوة التاريخية و القصة المتوارثة
احد اجزاء الالف ليلة و ليلة بين الكنة و العجوز او ام الزوج
جفت الاقلام و لم نجد للمشكلة حلولا
و رضينا انها من الفطرة و لا يمكن تغيير هذا السلوك
العدائي الأسطوري
لكن احبتي هل الصورة مكتملة بوجود الكنة و العجوز
أليس هناك جزء من الصورة مفقود
و هل فقدناه سهوا أم ان الامر مقصود ام في الامر أياد خارجية ههههههه
حسب رأيي المتواضع
صورة العائلة تتكون من اربع اركان
الركن الأول الكنة و العجوز
الركن الثاني الزوج و ام الزوجة
الركن الثالث الولاد
الركن الرابع اب الزوج و أب الزوجة
اما الركن الأول فقد جفت اقلامها و تعبنا و نحن نقلب اوجهه علنا نجد الوجه المثالي فيه
و يئسنا و تركناه على حاله إلا حالة واحدة لم نجربها و هي التدخل بالمواد الكيمياوية
و تثبيط هرمون الحساسية والعداء في الجهتين هههههه هته لم نجربها
و ممكن هذا هو الحل الوحيد و الاوحد
الركن الثاني و هو محور نقاشنا
الزوج و أم الزوجة
ألا تعتقدون انهما لاعبان مهمان و رقمان مؤثران و فاعلان و متفاعلان
الزوج اذا بالغ في حب و احترام و الاستماع و الانصات لنسيبته اي ام زوجته
اصبح في طرفها و يصبح بنظر امه عاق لها
و الزوج المعادي لنسيبته اي ام زوجته المحارب لها الفاظ لها يصبح
فاقدا لجزء من راحته في بيته مع زوجته
بين هذا و ذاك انتم احبتي كيف ترون
العلاقة المثالية
بين الزوج و ام زوجته
اليكم الخط
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