سلسلة دليلك السياحي في ...

مرحبا بكم اعضاء وزوار منتدانا ومنتداكم منتدى اللمة الجزائرية

اليوم وبمناسبة ترشيحي للادارة على هذا القسم اردت ان اساعد جميع من يريدون ان يسافرو خارج البلاد

في كل عدد من هذه السلسلة سنتطرق لدولة ما وسنتحدثث عن اهم الاماكن فيها

وكيفية الذهاب اليها ... اتمنى ان تنال السلسلة اعجابكم

انتظرونا في العدد الاول من السلسلة ​