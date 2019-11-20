سلسلة دليلك السياحي في ...

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,041
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
مرحبا بكم اعضاء وزوار منتدانا ومنتداكم منتدى اللمة الجزائرية
اليوم وبمناسبة ترشيحي للادارة على هذا القسم اردت ان اساعد جميع من يريدون ان يسافرو خارج البلاد
في كل عدد من هذه السلسلة سنتطرق لدولة ما وسنتحدثث عن اهم الاماكن فيها
وكيفية الذهاب اليها ... اتمنى ان تنال السلسلة اعجابكم
انتظرونا في العدد الاول من السلسلة
 
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