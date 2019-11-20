ركّز مع الصور "6"

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

انظر بعناية إلى الصورة أدناه ، وهل يمكنك تحديد من هو المختطف؟

لكن بشرط مع التعليل والشرح

هل يمكنك تحديد الأرانب في الصورة أدناه؟

يمكنك توصيل العقد بينهما على أساس قيمة العقدة؟

ملاحظة: داخل العقدة الأولى هناك قيمة 1 وهذا يعني أن هذه العقدة متصلة بعقدة واحدة فقط

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