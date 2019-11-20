ركّز مع الصور "6"

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,148
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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65.gif
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انظر بعناية إلى الصورة أدناه ، وهل يمكنك تحديد من هو المختطف؟
لكن بشرط مع التعليل والشرح
1.png

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هل يمكنك تحديد الأرانب في الصورة أدناه؟
22.jpg

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يمكنك توصيل العقد بينهما على أساس قيمة العقدة؟
ملاحظة: داخل العقدة الأولى هناك قيمة 1 وهذا يعني أن هذه العقدة متصلة بعقدة واحدة فقط
54.gif


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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,043
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
اثنين اعتقد لان الولد مبين ماسك يد الشخص الكبير بيدينه الثنتين وكأنه يحاول يفك نفسه منه والشخص الكبير يطالع ويتلفت ولابس كاب يعني اشوفه مقنع اكثر
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,148
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال فتى من الغد:
اثنين اعتقد لان الولد مبين ماسك يد الشخص الكبير بيدينه الثنتين وكأنه يحاول يفك نفسه منه والشخص الكبير يطالع ويتلفت ولابس كاب يعني اشوفه مقنع اكثر
إضغط للتوسيع...
خطأ، ركّز جيدا
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,043
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
ربما الصورة الاولى لان اللص يحاول اخراج النقود من جيبه لاسكات الطفل كما ان الطفل بدين ولا يشبه ابوه
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,148
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال فتى من الغد:
ربما الصورة الاولى لان اللص يحاول اخراج النقود من جيبه لاسكات الطفل كما ان الطفل بدين ولا يشبه ابوه
إضغط للتوسيع...
اقتربت، اساعدك قليلا، نعم هي الصورة الأولى، اريد الشرح فقط
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,043
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
لان الرجل يحاول التصرف بالطبيعية لعدم لفت الانتباه اما الصور الاخرى فالأباء شديدي الانتباه على ابنائهم لحمايتهم من اي خطر
 
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