ركّز مع الصور "6"

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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انظر بعناية إلى الصورة أدناه ، وهل يمكنك تحديد من هو المختطف؟
لكن بشرط مع التعليل والشرح
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هل يمكنك تحديد الأرانب في الصورة أدناه؟
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يمكنك توصيل العقد بينهما على أساس قيمة العقدة؟
ملاحظة: داخل العقدة الأولى هناك قيمة 1 وهذا يعني أن هذه العقدة متصلة بعقدة واحدة فقط
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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
*=*=*=*=*
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انظر بعناية إلى الصورة أدناه ، وهل يمكنك تحديد من هو المختطف؟
لكن بشرط مع التعليل والشرح
*****
هل يمكنك تحديد الأرانب في الصورة أدناه؟
*****
يمكنك توصيل العقد بينهما على أساس قيمة العقدة؟
ملاحظة: داخل العقدة الأولى هناك قيمة 1 وهذا يعني أن هذه العقدة متصلة بعقدة واحدة فقط
************************
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم