ركّز مع الصور "4"

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,126
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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هل يمكنك أن تجد الطفل النائم في الصورة أدناه؟
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من بين 9 رسامين موضّحين في الصورة أدناه ، يوجد اثنان فقط متطابقان
أوجدهم مع توضيح العلامات المتطابقة
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أوجد الحيوانات المتخفّية في الصورة أدناه
6566648.jpg

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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
 
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