ركّز مع الصور "4"

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,126
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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هل يمكنك أن تجد الطفل النائم في الصورة أدناه؟
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من بين 9 رسامين موضّحين في الصورة أدناه ، يوجد اثنان فقط متطابقان
أوجدهم مع توضيح العلامات المتطابقة
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أوجد الحيوانات المتخفّية في الصورة أدناه
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سلامي وتحيّاتي العطرة لكم
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هل يمكنك أن تجد الطفل النائم في الصورة أدناه؟
******
من بين 9 رسامين موضّحين في الصورة أدناه ، يوجد اثنان فقط متطابقان
أوجدهم مع توضيح العلامات المتطابقة
******
أوجد الحيوانات المتخفّية في الصورة أدناه
**************
سلامي وتحيّاتي العطرة لكم