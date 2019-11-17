ركّز مع الصور "4"

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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هل يمكنك أن تجد الطفل النائم في الصورة أدناه؟

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من بين 9 رسامين موضّحين في الصورة أدناه ، يوجد اثنان فقط متطابقان

أوجدهم مع توضيح العلامات المتطابقة

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أوجد الحيوانات المتخفّية في الصورة أدناه

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