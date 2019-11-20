أنتِ طالق

كلمة نقولها لا نلقي لها بالا فتلقي بحياتنا الى غياهب الحزن و الفراق و تشتت الشمل

و ضياع الاطفال

كلمة نقولها لا نلقي لها بالا فنفجر البيت و نحوله من سكن الى فوضى و دمار و خراب

و قلق و بكاء و حزن و فرقة و قهر

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أنتِ طالق

في ساعة متأخرة من الليل جاءني طارق

و علامات الذعر بادية عليه

بادرني بكلمة انقذني يا اخي انقذني

خير اخي ما بك

تشاجرت مع زوجتي و طلقتها

الله اكبر الله اكبر ـ كيف ذالك و متى و ماذا قلت

لقد طلقتها و دمرت حياتي و يتمت اولادي و انا في صدمة لقد قلت لها أنتِ طالق



كان يتحدث و يبكي و يرتجف



متى وقع الامر و كيف وقع

بعد العشاء تشاجرنا و قالت كلاما لا ينبغي

و بلغ مني الغضب ما بلغ و لم ادري كيف قلت لها



ماذا قلت لها بالتحديد

قلت لها انت طالق بالثلاث



هل وقع بينكما هذا الامر في السابق

لا لم يقع هته الأولى



يا اخي ما دهاك و هته الكلمات ينبغي ان تمحى من قواميس الرجل مدى الحياة

لا يقولها لا هزلا و لا جدا و لا لعبا و حتى امام اصدقائه هته كلمة ينبغي ان لا تتعود عليها

مهما وقعت في شجار او غضب مع زوجتك و مهما سمعت منها او وقع منها

هته الكلمة تقولها في مكان واحد في وقت محدد امام القاضي بعد ان لا يجد

للود طريقا





لكن ما الحل لحالتي و هل هي طالق و لا تحل

و ما مصير العشرة و مآل الاولاد

ياالله ماذا فعلت





ابشر يا اخي فهناك مذهب يعتبرها طلقة واحدة .........

لم اكمل كلامي حتى انفجر باكيا فرحا بالله عليك هل انت متأكد



لحظة نذهب الى الأمام ليكد لنا الأمر



طلبنا سيارة لأنني لا اقدر على المشي و ذهبنا الى الإمام

جاء الإمام و اختليا مع بعض يسأله عن الامر بالتفصيل

وفي الأخير قال له تعتبر طلقة وااااحدة فلا تكرر هته الكلمة ما حييت

و إلا ستدمر عائلتك و تهوى الى واد الندم و قاع اليأس



فرح الرجل و استبشر و ندم و وعد ان لا يكررها ما حيي



ما رأيته من حسرة و ندامة على ملامح الرجل و حزن اهله و اتصالهم به كل لحظة

لمعرفة نتيجة عمله و تسرعه

و الله شيء عظيم ففي لحظات قد يغير الرجل حياته الى جحيم و لا ينفعه الندم



اوصيكم معشر الرجال ان تتقوا الله في زوجاتكم و اولادكم

و لا تحطموا هذا الرابط المقدس

و اوصيكن انتن اخواتي ان تتقين الله في انفسكن و في ازواجكن

و لا تضيقوا عليهم فتحطموا بيوتكن



في الاخير أسأل الله لنا جميعا الهداية و السداد

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و حول مصدر الفتوى

يقول الشيخ بن باز رحمه الله

واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثًا فحزن عليها فردها عليه النبي ﷺ وقال: إنها واحدة، وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بلفظ واحد جمعًا بين هذين الحديثين والآية الكريمة السابق ذكرها، وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام  جميعًا، وبه قال جماعة من التابعين، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما، وهو الذي نفتي به؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم.​