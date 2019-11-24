أهم الحمامات المعدنية فالجزائر **متجدد**......... معلومات من تجميعي

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أهم الحمامات المعدنية فالجزائر ......... معلومات من تجميعي
الحمامات المعدنية هي مقصد السياح من كل مكان للراحة و الاستحمام و استجمام و العلاج الطبيعي بالاضافة الى الراحة النفسية لعدة امراض قد تصيب الانسان كالروماتيزم و الامراض الجلدية ...............بالاضافة الى الراحة النفسية و الاسترخاء
و تتوفر الجزائر على العديد من الحمامات المعدنية فنجد تقريبا في كل ولاية جزائرية حمامات او منابع طبيعية
و في ما يلي سوف نذكر البعض منها و المعروفة بسياحتها و جمالها
حمام ملوان :
حمام ملوان هي إحدى بلديات ولاية البليدة التابعة لـ دائرة بوقرة و اليوم عند زيارتك لبلدية حمام ملوان تجد الواد الذي يعتبر مقصد الكثير من الجزائريين خاصة في فصل الصيف عند المدخل و بعدها يقابلك المنتجع الذي أصبح يشكل اليوم قطبا سياحيا هاما لتوفره على قرية سياحية و فندق و على شقق للكراء بالاضافة الى محطة استشفائية كما يحتوي على بركة مائية التي يصب فيها ماء حار يتدفق من بين صخور الواد و يعالج العديد من الامراض و هو مقصد المسنين بكثرة
حمام بوحجر :
يقع حمام بوحجر في منطقة استراتيجية بين ثلاث ولايات يقع على بعد 20 كلم من عين تموشنت و على بعد 60 كلم من وهران و على بعد 40 كلم من مدينة سيدي بلعباس كما يقع على بعد 20 كلم من البحر.
بحيث تشمل عدة مناطق سياحية منها المحطة المعدنية،حمام الحامظة حمام سيدي عايد والجرف الصغير و غابة كوروليس
مركز المعالجة بمياه البحر الجزائر:
يقع في سيدي فرج في الجزائر العاصمة يحتوي المركز على جناح علاجي خاص الرجال وآخر للنساء، مزودة بمرافق استجمام على غرار “حمام صونا”، مسبح وعيادة متخصصة في العلاج بالاستلقاء تحت أشعة الشمس وأخرى للتدليك والتدليك بالمياه وحمامات للأقدام، فضلا عن قاعات للتمريض وقاعة لتمارين القلب وغرف لتغيير الملابس وصالونات وقاعات الشاي.
حمام قرقور :
يقع شمال غرب ولاية سطيف و هذا الموقع يعرف أكثر بحمام "سيدي الجودي" والمركب المعدني ، في حين أن كلمة قرقور يقصد بها اسم القرية التي أصبحت بلدية ثم دائرة
يستقبل هذا المركب يومياً المئات من الزوار، خاصة في العطل و الفائدة التي يجلنيها المرضى هو الاستفادة من مياه المركب لاحتوائها على الإشعاعات النووية
حمام بوحنيفية :
يقع في ولاية معسكر و هو مقصد للسياح من كل مكان راحة استجمام وعلاج طبيعي لآلام الظهر و آلام المفاصل
حمام الدباغ المعروف باسم حمام المسخوطين:
حمام المسخوطين أو حمام دباغ أو حمام الشلالة يقع على بعد 25 كلم من ولاية قالمة ويجد العديد من المرضى العلاج الطبيعي التقليدي في هذه الحمامات المعدنية المنتشرة في الجزائر، وهذا الحمام يتميز بالهدوء والجمال والمنظر الطبيعي الخلاب، وهو مشهور عالميًا لأنه منطقة سياحية فريدة جدًا ويقع في مكان رائع يمكن للناس التجول في أرجائه لأن مياهه تجري على مجرى صغير متصل بالجبل الكلسي ، ومياهه الطبيعية تنبعث من باطن الأرض من درجة حرارة 96 درجة مئوية وتتجاوز 6500 لتر في الدقيقة الواحدة، ولهذا فهي ساخنة جدًا، وقد حصلت على المرتبة الثانية عالميًا من حيث درجة الحرارة بعد براكين آيسلندا ويعتبر في الوقت نفسه شلالا لأنه يأتي على شكل مياه متدفقة ساخنة.
يعود أصل كلمة المسخوطين إلى أسطورة قديمة تروي أن الصخور المتواجدة في منطقة الحمام والمتصاعدة بجانب الشلالات هي عبارة عن أشخاص مُسخوا حجارًا بسبب كفرهم وتعديهم على حدود الله وهناك من يقول ان تسميته بحمام مسخوطين راجع إلى ان السكان القدامى له كانوا يتداوون بالمسك والطين ولما اتى الاستعمار الفرنسي ومع صعوبة اللغة العربية عليه أصبحو يقولون له مسكوطين وهكذا مع الزمان أصبح حمام مسخوطين
حمام ريغة :
يقع حمام ريغة في ولاية عين الدفلى و يعد من بين أهم الحمامات المعدنية في الجزائر وتعتبر مياه منبع حمام ريغة من اجود المنابع العلاجية بدرجة حرارة تضل إلى 68 درجة مئوية من المنبع و55 درجة مئوية عند وصولها المسبح كما ان مياهه تتميز بخصوصيات جمة إذ انها تحتوي على عدة معادن منها الحديد والكبريت وكبريتات الكالسيوم التي لها فائدة كبيرة لجسم الإنسان وتساعد في علاج امراض العضام والجلد خاصة لكبار السن والمرضى المصابين بالتهابات العضام كما ان الرياضيين يجدون هذا الحمام المكان المناسب للعلاج الطبيعي.
حمام بوغرارة :
يقع حمام بوغرارة في دائرة مغنية في ولاية تلمسان و توجد بها محطتين معدنيتين: المحطة المعدنية حمام بوغرارة: تقع بمركز حمام بوغرارة و المحطة المعدنية حمام الشيقر: التي تتميز بمياه حموية علاجية للأمراض الجلدية و أمراض الكلى.
حمام الصالحين :
هو حمام روماني يعود إنشاءه إلى ماقبل عشرين قرن و يقع حمام الصالحين على بعد 6 كم من مدينة خنشلة
حمام الصـالحين عبارة عن صرح مائي لإستغلال المياه الجوفية الحارة والباردة.استعملت الحجارة في بناء هـذه التحـــــفة المعمارية
يمـــثل حمـــام الصـــالحين اهمية عاليــــة في الاســتشفاء من العـــديد من الامـــراض لما تمثله نوعية المياه الحارة المعدنية الخارجة من باطن الأرض
حمام الظلعة:
يقع حمام الظلعة شمال ولاية المسيلة و كان حمام الضلعة يسمى مركز الحوران حيث تم تغيير التسمية إلى حمام الضلعة وهو اسم جامع لمنطقة الحمام المعدني والقرية المجاورة لها وهي قرية الضلعة
يعود تاريخ الحمام المعدني إلى قرون خلت ولكن بنائه يعود لسنة 1858 بعد أن كان ينبوعا مفتوحا على العامة وتتميز مياهه بعذوبتها وتحتوي أكثر من 38 معدن وتعالج مياهه أمراض الكلى خاصة والأمراض الجلدية وأمراض العظام والروماتيزم والعيون والمعدة ولكنه شفاء ناجع لأمراض حصى الكلى والمرارة خاصة
حمام ربي:
حمام ربي أحد الحمامات المعدنية الموجودة على مستوى ولاية سعيدة يبعد عن مقر الولاية ب 12 كلم و كان موجود مند الحقبة الرومانية و عند مجيء المستعمر الفرنسي و جد تسمية حمام الربيع , ولأن اللغة الفرنسية لاينطق فيها حرف ع سمي بـ: حمام ربي بدل الربيع.
الاماكن السياحية لا تقتصر فقط على شواطئ البحر و الغابات و الشلالات حتى الحمامات المعدنية تعتبر سياحة
اتمنى ان ينال موضوعي هذا اعجابكم
متجدد باذن الله بحمامات اخرى
دمتم في رعاية الله