✍️ لؤلؤة الغرب مدينة مستغانم <<1>>🏖

باب حديقة العرصة

برج الترك

مسجد طبانة

بلدة سيدي الخضر بنخلوف

حضيرة موستا لاند Mostaland_parc

جنة العريفه زاوية العلاوية

منارة كاب ليفي

زينة بيتش

يقع ” ZINA BEACH ” على بُعد حوالي 25 كيلومتر شرق مستغانم. وهو منتجع صحي فئة الـ 5 نجوم، به شُقق مُجهزة بإطلالات رائعة على البحر مُباشرة. جميع الغرف بها تلفزيون، واي فاي وحمام خاص. المنتجع به 3 مسابح في الهواء الطلق، و 3 مطاعم، وحديقة خاصة بسكان المنتجع. ويُعتبر المنتجع من أجمل منتجعات السياحة في مستغانم .



ميناء سلامان مقصد السياح