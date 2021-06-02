✍️ لؤلؤة الغرب مدينة مستغانم <<1>>🏖

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
67
النقاط
3
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى




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ولاية مستغانم هي الولاية الـ 27 في الإدارة الإقليمية الجزائرية حيث تقع في الشمال الغربي من بلدنا، وتتربع على مساحة تقدّر بـ 2269 كيلومترا مربعا، يحدها من:الشرق: ولايتي الشلف و غليزان و من الجنوب ولايتي غليزان و معسكر ومن الغرب ولايتي معسكر و وهران و من الشمال البحر الأبيض المتوســط يبلغ عدد سكان ولاية مستغانم أكثر من 800000 نسمة (إحصاءات عام 2008) وتتكون من 32 بلدية ، موزعة على 10 دوائر.
تتوفر على 55 شاطئا، منها 28 شاطئا مفتوحة للسباحة. وتُعتبر ولاية مستغانم من المدن الساحلية الجذابة لتمتّعها بجمالها الطبيعي؛ مما جعلها وجهة سياحية بامتياز،
شريطها الساحلي فيه 124 كلم من خليج أرزيو غرابا إلى غاية منطقة شاطئ البحارة شرقا،

باب حديقة العرصة متنزه في مستغانم

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أصبحت ولاية مستغانم، قطبا سياحيا وترفيهيا بإمتياز فهي موطنًا للثروات، حيث تنتشر بها الأراضي الزراعية، وكذلك تضم الكثير من المواقع التاريخية والأثرية العتيقة . هذافضلًا عن الغابات الكثيفة المُنتشرة فوق ضفاف البحر الأبيض المتوسط. كذلك تتمتع مستغانم بأمان تام، فلا يشعر السائح بها بقلق نهائيًا. فهي مدينة سياحية خيالية ومثالية، لقضاء أفضل العطلات السياحية والترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء.

برج الترك 🛕🇹🇷
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له تاريخ قديم ويعود للحقبة العثمانية وتحديدًا خلال الفترة من القرن 16 إلى القرن 18، وهو بمثابة برج استطلاع عسكري يقع في طرف المدينة الشرقي ويُشرف على عدة أحياء تاريخية هي المطمر وتجديت من الغرب والعرصة من الشرق.

مسجد طبانة 🕌
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يعود تاريخه للعام ⏳1340 ميلاديًا في عهد السلطان الحسن بن السعيد المريني يتميّز المسجد باتساعه الفسيح وبواباته🚪 الداخلية المُقوّسة الثلاث التي تقود لغرفة الوضوء وساحة الصلاة ومركز تعليم القرآن، بالإضافة إلى مُصلى النساء.

بلدة سيدي الخضر بنخلوف
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منطقة تجمع ما بين السياحة الدينية والشاطئية في آنٍ واحد،

حضيرة موستا لاند Mostaland_parc
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تعتبر من بين أفضل حدائق الألعاب في الغرب الجزائري أو ربما في الجزائر وهي موجودة في خروبة ولاية مستغانم ، متكونة من حديقة حيوانات "Zoo" 🦒🐘🐓و حديقة العاب لكل الفئات العمريةمطاعم و مكان للكورس🚗 كارز " سباق السيارات " فاست فود🌮🍔🍕 يعتبر مكان عائلي بأمتياز كما يحتوي ايضا على حديقة التسلية و الألعاب #Mejdoubland فرع من بين أحد المرافق التي تقوم بتسييرها مؤسسة موستالاند و التي تحتوي على ألعاب جديدة من كل الأنواع من 🚂 زوارق⛵ و ألعاب القفز و التزحلق و...

جنة العريفه زاوية العلاوية
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انشئت سنة 2004 و تنشط في مجال البيئة و المحافظة على التنوع البيئي، تقع على طريق غليزان و ماسرة في الناحية الجنوبية لمدينة مستغانم.
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صممت على الطريقة الأندلسية للمسلمين القرطبيين.
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تشبه إلى حد كبير جنة العارف أو العريف و قصرها الحمراء في مدينة قرطبة و التي أسست لتكون حديقة استرخاء و راحة لملوك المسلمين في الأندلس...
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بالإضافة إلى الحديقة و القصر يوجد بالمنشأة الجميلة غرفة الصناعة و الحرف، المتحف المتوسطي، رياض مستغانم وكذلك مسرح الهواء الطلق

منارة كاب ليفي🚨
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أحد أشهر معالم جذب السياحة في مستغانم والتي تبعد عن الولاية بمسافة 25 كم في اتجاه الشمال الشرقي
ترسل إشعاعاتها الضوئية كل 5 دقائق إلى بعد 22 ميلا🏖 بحريا، حيث كانت تستغل خلال الحقبة العثمانية في توجيه البواخر🛶🚢 نحو ميناء ولا تزال لغاية اليوم تقوم بنفس المهمة
و إذا كنتوا حابين تقضوا المزيد من الوقت الممتع أنا أنصحكم بحديقة التسلية

زينة بيتش
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يقع ” ZINA BEACH ” على بُعد حوالي 25 كيلومتر شرق مستغانم. وهو منتجع صحي فئة الـ 5 نجوم، به شُقق مُجهزة بإطلالات رائعة على البحر مُباشرة. جميع الغرف بها تلفزيون، واي فاي وحمام خاص. المنتجع به 3 مسابح في الهواء الطلق، و 3 مطاعم، وحديقة خاصة بسكان المنتجع. ويُعتبر المنتجع من أجمل منتجعات السياحة في مستغانم .

ميناء سلامان مقصد السياح
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يستقبل ميناء سلامان بمستغانم العديد من السياح نظرا لموقعه الإستراتيجي الذي يستقطبهم، إضافة للأمن الذي يطبع عليه مما يسمح للكثير من العائلات بالتوجه إليه في الفترة المسائية، لما ينظمه من سهرات فنية لساعات متأخرة من الليل، بإحياء فرق غنائية تمثل كل واحدة منها طابعا خاصا تمتع الزائر بنغماتها، كما يشهد ميناء سلامان إقبالا كبيرا للمواطنين لما يعرضه من الأشياء التقليدية التي تبهر المتأمل فيها، من بواخر صغيرة وهدايا تذكارية، خصوصا أن الكثير يفضلون أن يأخذونها معهم لأصدقائهم وأقربائهم كرمز تذكاري من مدينة مستغانم، كما يتيح ميناء سلامان الفرصة للعديد من العائلات للذهاب في جولة بحرية ممتعة، متأملين من خلالها زرقة البحر والمناظر الخلابة التي تزهر بها مدينة مستغانم والتي تطل على أغلبية الشواطئ.
 

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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,011
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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