اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدقا من أجمل ماقرأت...
تروي إمرأة قصة رائعة، تقول :كنت في زيارة لأحدى صديقاتي في منزلها.. واتت طفلتها إلينا لم تكمل طفلتها عامها الرابع..تتلعثم بالحروف.. ووقفت خلف أمها وتشد فستانهاقائلة أمي :لم نبني اليوم قصرا في الجنة؟
اعتقد انني سمعتها بالخطأ..
إلا ان الفتاة كررتها... ثم وقف إخوتها إلى جانبها وأخذوا يرددون ماقالته أختهم الصغيرة..
رأت أمهم الفضول في عيني فابتسمت، وقالت لي :أتحبين ان تشاهدي كيف نبني قصرا أنا وأبنائي؟
فوقفت أراقب ماذا سيفعلونه..
جلست الأم وجلس أولادها حولها.. أعمارهم تترواح بين الثالثة إلى العاشرة.. جلسوا جميعهم متحمسين..
بدأت الام وبدأوا معها في قراءة سورة الإخلاص ثم كرروها عشر مرات
وعندما انتهوا صرخوا بصوت واحد فرحين:الحمد لله بنينا بيتا في الجنة
فقالت لهم الأم كم نخلة تريدون أن تغرسوا للسور المحيط بقصركم فبدأت بالتسبيح بحمد لله ثم قالت كم غرسة تريدون غرسها لتصبح الحديقة أجمل؟
فتابعوا التسبيح والتهليل والتكبير..
سألتهم الأم :
ماذا تريدون أن تضعوا في هذا القصر؟
رد الأطفال :نريد كنوزا ياأمي فبدأنا يرددون لاحول ولا قوة إلا بالله.. لاحول ولاقوة إلا بالله
ثم عادت فسألتهم :
من منكم يريد أن يرد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ويشرب من حوضه شربة لايضمأ بعدها أبدا.
فشرعوا جميعا:
اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد.
ثم انقضوا كل إلى عمله.. فمنهم من تابع مذاكرة دروسه.. ومنهم من عاد إلى مكعباته يريد بناءها
فقلت كيف فعلت ذلك؟
فقالت أبنائي يحبون جلوسي بينهم ويفرحون عندما أجمعهم وأجلس وسطهم فاستغلت ذلك بأن أعلمهم وأعودهم على ذكر الله.. فأحببت أن أنقل لهم الأحاديث وأعلمها لهم بطريقة يمكن لعقلهم الصغير أن يفهمها.. فهم يرون القصور في برامج الأطفال ويتمنون ان يسكنوها.. ويشاهدون أبطال الكرتون وهم يتصارعون للحصول على الكنز..
ماأروع هذه النشأة..
أسلوب تربوي إسلامي رائع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدقا من أجمل ماقرأت...
تروي إمرأة قصة رائعة، تقول :كنت في زيارة لأحدى صديقاتي في منزلها.. واتت طفلتها إلينا لم تكمل طفلتها عامها الرابع..تتلعثم بالحروف.. ووقفت خلف أمها وتشد فستانهاقائلة أمي :لم نبني اليوم قصرا في الجنة؟
اعتقد انني سمعتها بالخطأ..
إلا ان الفتاة كررتها... ثم وقف إخوتها إلى جانبها وأخذوا يرددون ماقالته أختهم الصغيرة..
رأت أمهم الفضول في عيني فابتسمت، وقالت لي :أتحبين ان تشاهدي كيف نبني قصرا أنا وأبنائي؟
فوقفت أراقب ماذا سيفعلونه..
جلست الأم وجلس أولادها حولها.. أعمارهم تترواح بين الثالثة إلى العاشرة.. جلسوا جميعهم متحمسين..
بدأت الام وبدأوا معها في قراءة سورة الإخلاص ثم كرروها عشر مرات
وعندما انتهوا صرخوا بصوت واحد فرحين:الحمد لله بنينا بيتا في الجنة
فقالت لهم الأم كم نخلة تريدون أن تغرسوا للسور المحيط بقصركم فبدأت بالتسبيح بحمد لله ثم قالت كم غرسة تريدون غرسها لتصبح الحديقة أجمل؟
فتابعوا التسبيح والتهليل والتكبير..
سألتهم الأم :
ماذا تريدون أن تضعوا في هذا القصر؟
رد الأطفال :نريد كنوزا ياأمي فبدأنا يرددون لاحول ولا قوة إلا بالله.. لاحول ولاقوة إلا بالله
ثم عادت فسألتهم :
من منكم يريد أن يرد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ويشرب من حوضه شربة لايضمأ بعدها أبدا.
فشرعوا جميعا:
اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد.
ثم انقضوا كل إلى عمله.. فمنهم من تابع مذاكرة دروسه.. ومنهم من عاد إلى مكعباته يريد بناءها
فقلت كيف فعلت ذلك؟
فقالت أبنائي يحبون جلوسي بينهم ويفرحون عندما أجمعهم وأجلس وسطهم فاستغلت ذلك بأن أعلمهم وأعودهم على ذكر الله.. فأحببت أن أنقل لهم الأحاديث وأعلمها لهم بطريقة يمكن لعقلهم الصغير أن يفهمها.. فهم يرون القصور في برامج الأطفال ويتمنون ان يسكنوها.. ويشاهدون أبطال الكرتون وهم يتصارعون للحصول على الكنز..
ماأروع هذه النشأة..
أسلوب تربوي إسلامي رائع.