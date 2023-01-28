هذه السيدة لديها أثاث الحدائق الأكثر روعة مصنوع من 43 لوح خشبي

تكون هذه السيدة الأفضل عندما يتعلق الأمر بإستلهام انشاءات ذاتية وكل ما تحتاجه هو 43 لوحًا خشبيًا، وجرعة جيدة من التفكير الإبداعي، وبعض الأعمال اليدوية. على الرغم من أنه قد يبدو من السهل تكديس المنصات ودهانها وتسميتها يوميًا، إلا أنها فعلت أكثر بكثير بما كان متاح لديها في متناول اليد



كانت المنصات خشنة المظهر بطبيعتها، لذا احتاجت إلى تنظيفها والتخلص من الشظايا عن طريق صنفرة الأسطح. قد يكون هذا هو الجزء الأصعب، حيث تطلب الكثير من العمل، حتى مع استخدام ماكينة الصنفرة الكهربائية. تخيل أن جميع رقائق الخشب تتطاير، بالتأكيد يجب أن يكون من الأسهل شراء شيء ما من متجر أثاث – ولكنها مكافأة أقل جدوى، بالتأكيد

بعد ذلك، قررت أن تدهن كل المنصات باللون الأبيض، قبل تجميع أثاث حديقتها المذهل. استخدمت رشاش طلاء أوتوماتيكي، مما سرع العملية مع اتمامها بدقة. وضعت الألواح على شرائح بلاستيكية، ورشتها بالطلاء، وتركتها تجف في الهواء لمدة يوم قبل المواصلة. من الجيد معالجة الألوح بنوع من الطبقة الواقية، خاصة إذا كنت تنوي إبقائها بالخارج. تبدو حديقتها بالفعل جميلة ومكتملة بالعشب الرائع. يمكن أن تتحسن فقط مع ما تنوي صنعه ، أليس كذلك؟



بدأت في وضع الأساس لما كانت تخطط له من خلال وضع طبقة فوق العشب لحمل الأثاث. هذه خطوة ذكية، لأن أي شيء تضعه فوق التربة الرطبة يمكن أن يتآكل بمرور الوقت. كان لديها مساحة كبيرة حقًا للعمل بها، وقررت التضحية بهذه المنطقة العشبية اللطيفة في حديقتها من أجل مشروع الانشاء الذاتي هذا. هل كان يستحق العناء؟



كانت الخطوة التالية هي التخطيط للشكل العام للسطح ومنطقة الجلوس. بالنسبة للقاعدة الفعلية، كانت بحاجة إلى 20 لوح خشبي. يمكنك أن ترى أن السطح قد تم تشييده ليؤدي إلى حوض السباحة القابل للنفخ، مما يجعله مكانًا مثاليًا للاستراحة الصيفية محلية الصنع. لا تحتاج حتى للذهاب إلى الشاطئ إذا كان لديك منطقة صالة جميلة مثل هذه في الفناء الخلفي الخاص بك



ومع ذلك، كانت بعيدة عن الانتهاء. كانت المقاعد بحاجة إلى التجميع، حتى أنها أضافت مسند ظهر لتوفير بعض الظل والخصوصية. هذا هو المكان الذي تستخدم فيه 20 لوح خشبي أخرى. مع الثلاثة المتبقية، قررت بناء طاولة قهوة صغيرة – مكان مثالي لتخزين الوجبات الخفيفة والكوكتيلات، ألا تعتقد ذلك؟



اكتمل المظهر النهائي عندما أضافت الوسائد على المقعد وكراسي الصالة ومظلة الشاطئ. حتى أنها استغرقت وقتًا لزرع الزهور الملونة حول المكان، مع استكمال سياج مرتكز أبيض مصنوع يدويًا! إنها إبداعية وعملية وصديقة للبيئة ومن الواضح أنها صنعتها بحب واهتمام. نراهن على أن ضيوفها معجبون للغاية وهي تقيم أفضل حفلات المسبح منذ ذلك الحين

تظهر هذه الصورة الساحرة حيث يبدو المكان في الظلام ، مزينًا بأضواء خرافية. يمكننا أن نتخيل قضاء أمسية صيفية جميلة هنا، مع عشاء لذيذ وكأس من النبيذ