السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم لفتحكم مثل هذا القسم الجميل وجزاكم كل خير



انا فتاة متزوجة ولدي ابناء ..

انا كنت ساكنة مع عجوزتي وشيخي برك من بعد صراو مشاكل مع راجلي والاب نتاعو ولهذا فصلنا عليهم درنا دار في الطابق العلوي

عجوزتي عندها 73 بصح تبان اصغر الله يباركلها في عمرها وصحتها، كما انها لا تعاني من اي مرض وتحب تخدم نفسها حتى لو معاها الف امراة

دوك انا قالي راجلي اهبطي تحت انا رفضت وهو زعف مني، ورفضت لانه كل شي عندهم بالعبر الزيت نتاع بيدون ديرو في قرعة نتاع لتر وتخبي الباقي حتى الخضرة واللحم تخيلو حتى الخبز ديرو في دار وتبلع عليه بالمفتاح .. تقوللنا كملو الصابح وكي يخص قولولي

وشيخي كي يبكو اولادي يضربهم بالتويو صغار ٣سنوات وكل مرة يقولي ولراجلي انا نوكل فيهم ويحسبلنا حتى حبة الحلوى وطردني من البيت بقشي مرتين ورجعت في جال راجلي وولادي ومرة ثالثة درنا دار وحدنا .. يدخلو حتى في لبسة ولادي والله والله كي كنت معاهم نشتاق حتى البطاطا المقلية رغم انهم يكسبو نص وهران وادا استحمينا وطولنا تولي عجوزتي تزقي على ولادي باه نزرب

والله ربي عالم والله والله والله اني اخاف الله فيهم ولم يرو مني الا الخير حتى انهم يشهدون بذلك

اقدم لهم ما طاب من الاكل ودائما اوصي زوجي عليهم لكنهم ليسو عشريين

اقسم بالله لايطرق بابنا احد من اهله له اخان ملتصقان بالسكن معادينهم بيهم بولادهم حتى اهل عجوزتي معاديتهم ..

تخيلو مدة ٥ سنوات اهلي مايزورونيش يخافو يطردهم كيما طرد نسابو الاولين

وعجوزتي تخدم وحدها ومتطلبش مني ومتخلينيش نخدملها وكي يدخل شيخي ولا اولادها دير روحها تخدم وتقولهم راهي لاتيا بولادها ولا راقدة

والله تعبت نفسيا وحكمني القولون العصبي واكزيما من القلقة وراني خايفة لا نكون نغضب في ربي وهذا همي الوحيد مع العلم دايما نهبط نظفلها وكي يجو ضياف انا نقومهم وانا ندوشها وكي يجيبلي راجلي الفاكهة رغم انو يجيبلهم نعطيها الصاشي ونقولها ادي لروحك



والله والله وراني بولادي صغار وربي شاهد مزدت كلمة بشهادة الجميع حتى هو وخاوتو يشهدو بهذا

انا دوك راني غالطة ولا لا دلوني بكل صراحة درتكم اخوة وربي عالم

والله يجزيكم كل خير