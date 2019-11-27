ملخص ومصطلحات التربية المدنية للفصل الاول السنة الرابعة متوسط

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديناقدم لكم اليومملخص ومصطلحات الفصل الاول في مادة التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط الجيل الثاني وفق التوزيع الجديد للسنة الدراسية 2019/2020التحميل على شكل ملف wordمن