اختبارات في الاجتماعيات للسنة الرابعة متوسط مع الحل

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليوم20 اختبار في الاجتماعيات للسنة الرابعة متوسط مع الحلمن انجاز الاستاذ فوزي ابلعيدناختبارات خاصة بالفصل الاولالتحميل من