الكيس الزلالي... لنتعرف عليه معا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الكثير منا يلاحظ انتفاخا غريبا في الرسم ويتساءل عن ماهيته وخطورته. لنتعرف معا عن جميع الأسئلة التي قد تخطر بالبال بخصوصه.









ما هو الكيس الزلالي؟



الكيس الزلالي هو انتفاخ صغير يظهر تحت الجلد، وغالبًا ما يكون بالقرب من المفاصل. يشبه الكتلة المليئة بسائل لزج وشفاف يُعرف بالسائل الزلالي، وهو سائل طبيعي يوجد داخل المفاصل ليساعدها على الحركة بسلاسة ويمنع احتكاك العظام ببعضها.



لماذا يظهر الكيس الزلالي؟ الكيس الزلالي هو انتفاخ صغير يظهر تحت الجلد، وغالبًا ما يكون بالقرب من المفاصل. يشبه الكتلة المليئة بسائل لزج وشفاف يُعرف بالسائل الزلالي، وهو سائل طبيعي يوجد داخل المفاصل ليساعدها على الحركة بسلاسة ويمنع احتكاك العظام ببعضها.

عادةً يظهر نتيجة تكرار الحركة أو الضغط المستمر على المفصل، كما هو الحال مع الأشخاص الذين يستخدمون أيديهم أو أقدامهم بشكل متكرر لفترات طويلة.



أكثر الأماكن التي يظهر فيها:



معصم اليد أو الرسغ (وهو الأكثر شيوعًا)

الأصابع

القدمين

الركبتين

المرفقين

أحيانًا في العمود الفقري





ما الأعراض التي قد يشعر بها الشخص؟ ​



وجود كتلة صغيرة تحت الجلد قرب المفصل، غالبًا لا تكون مؤلمة لكنها قد تسبب ألمًا أو شعورًا بالانزعاج إذا ضغطت على الأعصاب القريبة. وفي كثير من الحالات، يختفي هذا الكيس من تلقاء نفسه دون الحاجة لعلاج



كيف يتم التشخيص؟



يبدأ الطبيب بالفحص السريري وسؤال المريض عن الأعراض وقد يطلب إجراء أشعة سينية للتأكد من أن الكتلة ليست شيئًا آخر. وفي بعض الحالات، يُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان شكل الكيس غير معتاد



ما طرق العلاج المتاحة؟



إذا لم يسبب الكيس أي ألم أو مشكلة، يفضل الأطباء الانتظار ومتابعته فقط، لأنه قد يزول من نفسه. أما إذا أصبح مؤلمًا أو مزعجًا، فهناك خياران:



1. سحب السائل بواسطة إبرة (الشفط)

2. الاستئصال الجراحي، وهو الحل الأفضل غالبًا لتقليل فرصة رجوعه مرة أخرى. وبعد الجراحة، يحتاج المفصل إلى بعض الوقت ليثبت، ثم تُجرى جلسات علاج طبيعي ليستعيد حركته بشكل طبيعي. ​