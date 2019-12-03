اسباب وعلاج فقدان الشهية عند الاطفال



أسباب فقدان الشهية عند الأطفال

يوجد الكثير من الأسباب التي تكون أساس الإصابة بفقدان الشهية لدى الأطفال ويجب اخذ الحذر منها تجنباً لحدوث أي مُضاعفات أخرى وأضرار صحية ويمكن التعرف على هذه الأسباب في السطور التالية. فقدان الشهية عند الأطفال أسبابه والأعراض وطرق العلاج الصحيحة، له فقدان الشهية عند الاطفال من أكثر المشاكل التي تواجهها الأمهات حيث يُعاني الكثير منهم من عدم الرغبة في تناول الطعام وتنتشر هذه الظاهرة عند الأطفال بداية من سنة وحتى سنوات، ويُسبب فقدان الشهية عند الأطفال الكثير من القلق والمعاناة التي تجعل الطفل غير قادراً مواصلة يومية بشكل طبيعي حيث يصبح في حالة من اضطرابات في المزاج وإذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة فيجب استشارة الطبيب بالمُعالج من أجل اتخاذ اللازم ويكون فقدان الشهية عند الأطفال الكثير من الأسباب والتي سوف نتعرف عليها عبر السطور التالية.يوجد الكثير من الأسباب التي تكون أساس الإصابة بفقدان الشهية لدى الأطفال ويجب اخذ الحذر منها تجنباً لحدوث أي مُضاعفات أخرى وأضرار صحية ويمكن التعرف على هذه الأسباب في السطور التالية.

بطء نمو الطفل يكون سبباً في عدم رغبة الطفل في تناول الطعام.

عدم تقديم الأم الطعام للطفل بطريقة غير جيدة تجعل الطفل لم يكن لديه رغبة في تناول الطعام.

قد يأخذ الطفل رفض الطعام نوع من أنواع لفت الانتباه له.

تعرض الطفل لبعض الاضطرابات النفسية.

تعرض الطفل لبعض الأعراض التي تجعله في حالة توتر وخوف وبالتالي فقد الرغبة في تناول الطعام.

الإصابة بفقر الدم يكون سبباً في التعرض لفقدان الشهية.

الإصابة بمرض الكبد الكحولي يجعل الطفل في حالة عدم الرغبة في تناول الطعام.

مرض كرون الذي يؤدي إلى صعوبة شديدة في هضم الطعام.

الاكتئاب الذي يُصاب به الطفل يؤثر بشكل سلبي على رغبة الطفل في تناول الطعام.

أعراض فقدان الشهية عند الطفل

يوجد بعض الأعراض والعلامات التي تظهر حال فقدان الشهية عند الطفل وعدم القدرة على تناول الطعام ومنها اتباع بعض السلوكيات الغذائية الغير صحية وسوف نوضح بعض هذه الأعراض عبر النقاط التالية.

فقدان الطفل وزنه بشكل ملحوظ.

تعرض الطفل الدوخة والإغماء المستمر.

ضعف حاد في الأظافر وتعرضها للكسر.

تغيرات في الأيض والتعرض لبعض الاضطرابات.

اضطرابات في ضربات القلب.

هشاشة شديدة في العظام وفقدان حاد في الكالسيوم المتواجد بالجسم.

يصبح الطفل نحيف كثيراً.

طرق علاج فقدان الشهية عند الأطفال

يختلف علاج فقدان الشهية للأطفال حيث يكون لكل سبب في فقد الشهية علاج خاص بها حيث يوجد ما يُعرف بفقدان الشهية العصبي والذي يُصاب به حوالي 30 مليون شخص وذلك في الولايات المتحدة فقط، ويُصاب الأطفال من الجنسين بفقدان الشهية وهناك طرق مختلفة لعلاج فقدان الشهية العصبي سوف نتعرف عليها في السطور التالية.

العلاج الفردي: ويتم من خلالة اتباع خطوات العلاج السلوكي والذي يتم اتباعه مع الأشخاص البالغين أن وأيضاً الأطفال من أجل كسب وزن زائد وتناول الطعام بشكل طبيعي وصحي.

العلاج الجماعي: يتم اتباع هذا العلاج بالنسبة للأشخاص الذين يُعانون من فقدان الشهية العصبي وذلك من خلال التفاعل مع الآخرين ويكون من الأفضل اتباع هذا العلاج تحت إشراف الطبيب.

أضرار ومُضاعفات إهمال علاج فقدان الشهية عند الأطفال

يوجد بعض الأضرار والمُضاعفات التي يتعرض لها الطفل عند الإهمال في علاج فقدان الشهية ويكون فقدان الشهية في بعض الحالات قصير الأجل والتي يمكن عند الإصابة بها يكون من السهل الرجوع إلى تناول الطعام وعودة الشهية مرة أخرى، واليكم بعض المُضاعفات التي يتعرض لها الطفل في هذه الحالة.