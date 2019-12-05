هل تفوقت العشيقة فعلا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا برواد النقاش

الصراحة قرأت هذا التساؤل من كتاب

لماذا يحب الرجل العشيقة ويتزوجها .....كتاب جديد .

ربما الموضوع مستهلك لكن اردت طرحه لتفاقم الظاهرة

واكيد انا لا اتحدث عن

التعدد

لنكون واضحين



لكنني ابادربالسؤال :هل فعلا تفوقت العشيقة على ال زوجة ؟

فمن واقعنا يميل الرجل (البعض اكيد )ربما

من باب التغيير ربما ...يلجأ الزوج الى البحث عن امرأة كاملة الاوصاف

فيقع في شباك الحبيبة فعشيقة لتكون زوجة ثانية

تقضي على الاخضر واليابس لتجد الزوجة الاولى نفسها خاوية الوفاض

وان حاولت استرجاع مكانتها تجدنفسها تغرد خارج السرب

لامجال للمقارنة بينهما فالزوجة الثانيةاعادت برمجة عقل الرجل

القاعدة الأولى: في عالم الرومانسية والحب فان الرجل اكثر

ما يجده مثيرا للاعجاب هو المراة الملكة التي تعامل نفسها بعلو وكرامة

والمراة المعتزة بنفسها..

وهذه القاعدة توضح : 1- انه كلما حاولت الرفع من قيمة نفسك

سواء شكليا او نفسيا او حتى بتثقيف نفسك

او بثقة زائدة في نفسك كلما ازداد ولعه بك ورغبته في الحصول عليكي

والسؤال الذي يطرح نفسه

الم تتغيرالمرأة حقا....؟ فالمرأة الخجولة والمهملة لنفسها قد ولت