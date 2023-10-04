فرغ قلبك ..هل عندنا قلوب فعلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وانا نقرا عنوان القسم فكرت لبعض الوقت يعني مصطلح فرغ قلبك .... فكرت فكلمة قلبك ...قلوبنا لي هي مضخة للدم عضو نعيشو بيه لكن حملناه مالا يستوعب وفنفس الوفت وجعنا بالقدر كافي ...

نفرغوه لعدما عمرناه او نفرغوه لانو توجعنا ؟....



أحبابي شكون فبنا سقسى روحو اذا عندو قلب اصلا باه يفرغو ....؟...

يعني لما نحسد خويا ونتكنالو يكون عرة الناس هل انا هنا عندي قلب ونفرغو؟

اذا نتمنى لاختي تبور وانا نتزوج أو جارة نحرش عليها الخطاب هل هنا انا عندي قلب؟

اذا نوقف فوجه امي ونكفر عليها ونشبها وما نقادرهاش أو نشعل ڨارو فوجه بابا بكل صحانية وجه هل عندي قلب؟..

اذا جاري واولادو جيعانين او حتى خويا او اولاد خويا يتامى جواعا وانا نفزت خايف مرتي تشوفني نعطف على ولاد جارة ارملة تتهمني او ولاد خويا ودابزني وناكل ونرقد وهوما جواعا عادي هل هنا عندي قلب؟؟..



هل قلبنا باه نفرغوه لازم نحكو عالحب اه عذبني اه نحبو وراح وخلاني اه ما عيطليش اليوم ..اه لقيتو خادعني ...هل هذا هو تفربغ القلوب ؟؟؟؟

هل فرغ قلبك من مآسيك ومعاناتك اي كانت وتحت أي ظرف هل سقسيت روحك عندك قلب أو لا ....؟؟؟



خطر فبالي نسقسيكم وجاوبوني ....



راه عندنا قلوب ؟؟

تحياتي لكم عدت بينكم تقبلوا مروري يا كرام

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