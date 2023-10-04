فرغ قلبك ..هل عندنا قلوب فعلا

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,732
نقاط التفاعل
29,106
النقاط
1,656
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وانا نقرا عنوان القسم فكرت لبعض الوقت يعني مصطلح فرغ قلبك .... فكرت فكلمة قلبك ...قلوبنا لي هي مضخة للدم عضو نعيشو بيه لكن حملناه مالا يستوعب وفنفس الوفت وجعنا بالقدر كافي ...
نفرغوه لعدما عمرناه او نفرغوه لانو توجعنا ؟....

أحبابي شكون فبنا سقسى روحو اذا عندو قلب اصلا باه يفرغو ....؟...
يعني لما نحسد خويا ونتكنالو يكون عرة الناس هل انا هنا عندي قلب ونفرغو؟
اذا نتمنى لاختي تبور وانا نتزوج أو جارة نحرش عليها الخطاب هل هنا انا عندي قلب؟
اذا نوقف فوجه امي ونكفر عليها ونشبها وما نقادرهاش أو نشعل ڨارو فوجه بابا بكل صحانية وجه هل عندي قلب؟..
اذا جاري واولادو جيعانين او حتى خويا او اولاد خويا يتامى جواعا وانا نفزت خايف مرتي تشوفني نعطف على ولاد جارة ارملة تتهمني او ولاد خويا ودابزني وناكل ونرقد وهوما جواعا عادي هل هنا عندي قلب؟؟..

هل قلبنا باه نفرغوه لازم نحكو عالحب اه عذبني اه نحبو وراح وخلاني اه ما عيطليش اليوم ..اه لقيتو خادعني ...هل هذا هو تفربغ القلوب ؟؟؟؟
هل فرغ قلبك من مآسيك ومعاناتك اي كانت وتحت أي ظرف هل سقسيت روحك عندك قلب أو لا ....؟؟؟

خطر فبالي نسقسيكم وجاوبوني ....

راه عندنا قلوب ؟؟
تحياتي لكم عدت بينكم تقبلوا مروري يا كرام
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

لؤلؤة قسنطينة
  • مغلق
{إِفتح قلبك}[الحلقة الأولى]
2 3 4
المشاركات
71
المشاهدات
4K
روحٌـ👀ـتائهةـ
روحٌـ👀ـتائهةـ
ليليا مرام
نضحك او نبكي
2
المشاركات
36
المشاهدات
3K
MOHAMED LAMINE7
MOHAMED LAMINE7
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
2K
angegardienretour
angegardienretour
N
الموسوعه الشامله للأحاديث الضعيفه والادعيه والقصص الباطله والموضوعه ...
المشاركات
1
المشاهدات
4K
سفيان اسلام
سفيان اسلام
Я
مقالات حول علم النفس
المشاركات
2
المشاهدات
3K
ЯǾᵯẫḭṧşẰ
Я
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة