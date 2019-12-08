غرائب النساء المضحكة

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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الجنس
ذكر
اوصت زوجة امريكية اسمها مارى كوهيري بدولارين لزوجها بعد

موتها يستخدم نصف هذا المبلغ فى شراء حبل ليشنق نفسه به

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الرقم 13 يعتبر رقما سعيدا ويجلب الحظ في ايطاليا

وتتزين الفتيات بطلاسم تبرز هذا الرقم للحمايه من الشر وطرده

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تلقت شرطة مدينة مانشستر في انجلترا مكالمة غريبة

طارئة من رجل غاضب قال : ان زوجته تحتجزه

رغماً عنه باخفائها ساقه الاصطناعية

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لها لسانان ومع ذلك خرساء

لاشك في أن أتعس إمرأة في العالم هي فرانكفوت

فرولين فإنها قد خلقت ولها لسانان ولكنها لا تسطيع

أن تتكلم كلمة واحدة لأنها خرساء

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تقطع لسانها حتى لا تذيع سراً؟؟

قطعت المحظية (ليون) الأثينية لسانها لتمنع نفسها عن

إفشاء أسرار المؤامرة التي جرت بين (هيرموديس) و (أرستوجيتوس)

وقد أقاموا لها تمثالاً على شكل لبؤة إكراما لتضحيتها في مدينة أثينا

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هل تتوقف المرأة عن الحب؟؟

سئلت البارونه "بوردت كوتس" وهي في التسعين

من عمرها : متى تتوقف المرأة عن الحب ؟؟

فأجابت " اسألوا من هم أكبر مني سناًً ؟؟

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طلبت قطع أذنه برهانا على حبه؟؟

بلغ حب الرسام الفلندي ( فان جوخ) لإمرأة حد

الجنون حتى أنه قطع إحدى أذنيه وأهداها

لها لأنها طلبت منه ذلك برهاناً على حبه ؟؟

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أطول مدة يقظه .. عند المرأة ؟؟

سيدة عمرها 52 عاماً وهي من أفريقيا الجنوبية

سجلت أطول فترة يقظة كاملة فلقد ظلت 283

ساعة و 55 دقيقة أي إحدى عشر يوماً و19ساعة دون نوم ؟

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تحفر صورة زوجها على لسانها ؟؟

طلبت "صوفيا ريا وولف" أن تحفر صورة

زوجها على لسانها كالوشم لأنها هي

التي تسببت في موته بتذمرها المستمر؟؟

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أنتهى .
 
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