غرائب النساء المضحكة

ناصر dz
:: عضو متألق ::
اوصت زوجة امريكية اسمها مارى كوهيري بدولارين لزوجها بعد
موتها يستخدم نصف هذا المبلغ فى شراء حبل ليشنق نفسه به
&&&&&
الرقم 13 يعتبر رقما سعيدا ويجلب الحظ في ايطاليا
وتتزين الفتيات بطلاسم تبرز هذا الرقم للحمايه من الشر وطرده
&&&&&
تلقت شرطة مدينة مانشستر في انجلترا مكالمة غريبة
طارئة من رجل غاضب قال : ان زوجته تحتجزه
رغماً عنه باخفائها ساقه الاصطناعية
&&&&&
لها لسانان ومع ذلك خرساء
لاشك في أن أتعس إمرأة في العالم هي فرانكفوت
فرولين فإنها قد خلقت ولها لسانان ولكنها لا تسطيع
أن تتكلم كلمة واحدة لأنها خرساء
&&&&&
تقطع لسانها حتى لا تذيع سراً؟؟
قطعت المحظية (ليون) الأثينية لسانها لتمنع نفسها عن
إفشاء أسرار المؤامرة التي جرت بين (هيرموديس) و (أرستوجيتوس)
وقد أقاموا لها تمثالاً على شكل لبؤة إكراما لتضحيتها في مدينة أثينا
&&&&&
هل تتوقف المرأة عن الحب؟؟
سئلت البارونه "بوردت كوتس" وهي في التسعين
من عمرها : متى تتوقف المرأة عن الحب ؟؟
فأجابت " اسألوا من هم أكبر مني سناًً ؟؟
&&&&&
طلبت قطع أذنه برهانا على حبه؟؟
بلغ حب الرسام الفلندي ( فان جوخ) لإمرأة حد
الجنون حتى أنه قطع إحدى أذنيه وأهداها
لها لأنها طلبت منه ذلك برهاناً على حبه ؟؟
&&&&&
أطول مدة يقظه .. عند المرأة ؟؟
سيدة عمرها 52 عاماً وهي من أفريقيا الجنوبية
سجلت أطول فترة يقظة كاملة فلقد ظلت 283
ساعة و 55 دقيقة أي إحدى عشر يوماً و19ساعة دون نوم ؟
&&&&&
تحفر صورة زوجها على لسانها ؟؟
طلبت "صوفيا ريا وولف" أن تحفر صورة
زوجها على لسانها كالوشم لأنها هي
التي تسببت في موته بتذمرها المستمر؟؟
&&&&&
أنتهى .
موتها يستخدم نصف هذا المبلغ فى شراء حبل ليشنق نفسه به
&&&&&
الرقم 13 يعتبر رقما سعيدا ويجلب الحظ في ايطاليا
وتتزين الفتيات بطلاسم تبرز هذا الرقم للحمايه من الشر وطرده
&&&&&
تلقت شرطة مدينة مانشستر في انجلترا مكالمة غريبة
طارئة من رجل غاضب قال : ان زوجته تحتجزه
رغماً عنه باخفائها ساقه الاصطناعية
&&&&&
لها لسانان ومع ذلك خرساء
لاشك في أن أتعس إمرأة في العالم هي فرانكفوت
فرولين فإنها قد خلقت ولها لسانان ولكنها لا تسطيع
أن تتكلم كلمة واحدة لأنها خرساء
&&&&&
تقطع لسانها حتى لا تذيع سراً؟؟
قطعت المحظية (ليون) الأثينية لسانها لتمنع نفسها عن
إفشاء أسرار المؤامرة التي جرت بين (هيرموديس) و (أرستوجيتوس)
وقد أقاموا لها تمثالاً على شكل لبؤة إكراما لتضحيتها في مدينة أثينا
&&&&&
هل تتوقف المرأة عن الحب؟؟
سئلت البارونه "بوردت كوتس" وهي في التسعين
من عمرها : متى تتوقف المرأة عن الحب ؟؟
فأجابت " اسألوا من هم أكبر مني سناًً ؟؟
&&&&&
طلبت قطع أذنه برهانا على حبه؟؟
بلغ حب الرسام الفلندي ( فان جوخ) لإمرأة حد
الجنون حتى أنه قطع إحدى أذنيه وأهداها
لها لأنها طلبت منه ذلك برهاناً على حبه ؟؟
&&&&&
أطول مدة يقظه .. عند المرأة ؟؟
سيدة عمرها 52 عاماً وهي من أفريقيا الجنوبية
سجلت أطول فترة يقظة كاملة فلقد ظلت 283
ساعة و 55 دقيقة أي إحدى عشر يوماً و19ساعة دون نوم ؟
&&&&&
تحفر صورة زوجها على لسانها ؟؟
طلبت "صوفيا ريا وولف" أن تحفر صورة
زوجها على لسانها كالوشم لأنها هي
التي تسببت في موته بتذمرها المستمر؟؟
&&&&&
أنتهى .