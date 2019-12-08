غرائب النساء المضحكة

اوصت زوجة امريكية اسمها مارى كوهيري بدولارين لزوجها بعد



موتها يستخدم نصف هذا المبلغ فى شراء حبل ليشنق نفسه به

تلقت شرطة مدينة مانشستر في انجلترا مكالمة غريبة



طارئة من رجل غاضب قال : ان زوجته تحتجزه



رغماً عنه باخفائها ساقه الاصطناعية

تقطع لسانها حتى لا تذيع سراً؟؟



قطعت المحظية (ليون) الأثينية لسانها لتمنع نفسها عن



إفشاء أسرار المؤامرة التي جرت بين (هيرموديس) و (أرستوجيتوس)



وقد أقاموا لها تمثالاً على شكل لبؤة إكراما لتضحيتها في مدينة أثينا

طلبت قطع أذنه برهانا على حبه؟؟



بلغ حب الرسام الفلندي ( فان جوخ) لإمرأة حد



الجنون حتى أنه قطع إحدى أذنيه وأهداها



لها لأنها طلبت منه ذلك برهاناً على حبه ؟؟

تحفر صورة زوجها على لسانها ؟؟



طلبت "صوفيا ريا وولف" أن تحفر صورة



زوجها على لسانها كالوشم لأنها هي



التي تسببت في موته بتذمرها المستمر؟؟