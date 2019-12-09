هون على قلبك...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رااااقت لي

وحتى

(

صعوبة نطقك

)

للدعاء ل

(

خوفك

)

من عدم الإجابة أو

(

حزن

)



وحتى آكل قلبك ،لن يضيع عند الله.وحتى

(

ترددك

)

الدائم في

(

التمسك

)

بما تتمنى أو

(

التخلي

)



وحتى عنه يعلمه الله.وحتى

(

عجزك

)

عن اقناع روحك ب

(

أسباب

)



وحتى سرعة واقعية شافية لتستمر في صبرها، لن يضيع عند الله.وحتى سرعة

(

تقلبك

)

من فرح إلى

(

ضيق شديد وبكاء

)



وحتى ل شئ بداخلك ،لايعلمه إلا الله،لن يضيع عند اللهوحتى

(

ضحكك

)

على حال نفسك كلما رأيت من حولك

(

بلغوا آمانيهم

)



وحتى وأنت تشتاق لتلك اللحظة ،لن يضيع عند الله.وحتى

(

السؤال

)

الذي تسأله لغيرك وأنت تعلم اجابته بحثا منك على

(

أمل ولو مؤقت

)



وحتى ، يعلمه الله.وحتى

(

تعففك

)



وحتى عن طلب العون وأنت أحوج الناس إليه ،لن يضيع عند الله.وحتى

(

كتمانك لحزنك

)

(

واخفاءك لدمعك

)



وحتى أمامهم حتى يصير صبرك لله فقط فتنال أجر المحسنين في الصبر،لن يضيع عند الله.وحتى

(

ارتعاش صوتك

)



ف وانت تطلبها، تلك الدعوة التي طال بها الأمد حتى أنك تستحي من طلبها، لن يضيع عند الله.

(

حذار

)