اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رااااقت لي
وحتى (صعوبة نطقك)للدعاء ل (خوفك ) من عدم الإجابة أو (حزن) آكل قلبك ،لن يضيع عند الله.
وحتى (ترددك) الدائم في (التمسك) بما تتمنى أو (التخلي) عنه يعلمه الله.
وحتى (عجزك) عن اقناع روحك ب (أسباب) واقعية شافية لتستمر في صبرها، لن يضيع عند الله.
وحتى سرعة( تقلبك) من فرح إلى (ضيق شديد وبكاء) ل شئ بداخلك ،لايعلمه إلا الله،لن يضيع عند الله
وحتى (ضحكك) على حال نفسك كلما رأيت من حولك (بلغوا آمانيهم) وأنت تشتاق لتلك اللحظة ،لن يضيع عند الله.
وحتى( السؤال) الذي تسأله لغيرك وأنت تعلم اجابته بحثا منك على (أمل ولو مؤقت)، يعلمه الله.
وحتى( تعففك) عن طلب العون وأنت أحوج الناس إليه ،لن يضيع عند الله.
وحتى (كتمانك لحزنك) (واخفاءك لدمعك) أمامهم حتى يصير صبرك لله فقط فتنال أجر المحسنين في الصبر،لن يضيع عند الله.
وحتى( ارتعاش صوتك) وانت تطلبها، تلك الدعوة التي طال بها الأمد حتى أنك تستحي من طلبها، لن يضيع عند الله.
ف (حذار) أن يهيئ ان لك الشيطان أن الله أهملك! حذاري أن يوهمك أن خاطرك ليس له قيمة عند خالقه!
أنت أعظم وأكرم ما خلق الله
أنت الذي يهيئ الله ويزين له الجنة بذاته العليا كهدية منه لك وياليتك تعلم معنى ذلك وقيمته!
أنت الذي لدعائك تهتز له السماء وترتعد!
أنت الذي لبكائك وحزنك تتسارع الملائكة في الدعاء لك!
أنت الذي تعرف الملائكة صوته واسمه ومكانه، ولعلهم حفظوا أمنيتك من كثرة ترديدك لها فأصبحوا يدعون لك بها.
أنت الذي سخر الله له كل شيئ ،أنت الذي يعز خاطرك على الله
إياك أن تفقد إيمانك ب مكافئة الله !
إياك تستثني نفسك ممن سيرضيهم الله .
كما أن لكل منا صحيفة لاتشبها صحيفة وحياة لاتشبهها حياة
ولكل منا ابتلاء لايشبهه ابتلاء
كذلك ف لكل منا عطاء لايشبهه عطاء
وعوض لايشبهه عوض
هي أوقات ستمر..
ستمر ولن يبقى منها سوى الأجر والعوض
فلا تطيل بها البكاء..
فسوف تحتاج لتلك الدمعات لتسكبها بغزارة وأنت ساجد
تبكي من فرط جمال الجبر..
وتيقن أنه سيعطيك في وقتك الذي يصلح لك ويصلحك، وماأدراك ما عطاء الله بعد الشدائد!
وتذكر ذلك:
الله يعلم أنك تصبر وتنتظر، ولن يطل الإنتظار إلا لحكمة وخير ورحمة.
هون على قلبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رااااقت لي
وحتى (صعوبة نطقك)للدعاء ل (خوفك ) من عدم الإجابة أو (حزن) آكل قلبك ،لن يضيع عند الله.
وحتى (ترددك) الدائم في (التمسك) بما تتمنى أو (التخلي) عنه يعلمه الله.
وحتى (عجزك) عن اقناع روحك ب (أسباب) واقعية شافية لتستمر في صبرها، لن يضيع عند الله.
وحتى سرعة( تقلبك) من فرح إلى (ضيق شديد وبكاء) ل شئ بداخلك ،لايعلمه إلا الله،لن يضيع عند الله
وحتى (ضحكك) على حال نفسك كلما رأيت من حولك (بلغوا آمانيهم) وأنت تشتاق لتلك اللحظة ،لن يضيع عند الله.
وحتى( السؤال) الذي تسأله لغيرك وأنت تعلم اجابته بحثا منك على (أمل ولو مؤقت)، يعلمه الله.
وحتى( تعففك) عن طلب العون وأنت أحوج الناس إليه ،لن يضيع عند الله.
وحتى (كتمانك لحزنك) (واخفاءك لدمعك) أمامهم حتى يصير صبرك لله فقط فتنال أجر المحسنين في الصبر،لن يضيع عند الله.
وحتى( ارتعاش صوتك) وانت تطلبها، تلك الدعوة التي طال بها الأمد حتى أنك تستحي من طلبها، لن يضيع عند الله.
ف (حذار) أن يهيئ ان لك الشيطان أن الله أهملك! حذاري أن يوهمك أن خاطرك ليس له قيمة عند خالقه!
أنت أعظم وأكرم ما خلق الله
أنت الذي يهيئ الله ويزين له الجنة بذاته العليا كهدية منه لك وياليتك تعلم معنى ذلك وقيمته!
أنت الذي لدعائك تهتز له السماء وترتعد!
أنت الذي لبكائك وحزنك تتسارع الملائكة في الدعاء لك!
أنت الذي تعرف الملائكة صوته واسمه ومكانه، ولعلهم حفظوا أمنيتك من كثرة ترديدك لها فأصبحوا يدعون لك بها.
أنت الذي سخر الله له كل شيئ ،أنت الذي يعز خاطرك على الله
إياك أن تفقد إيمانك ب مكافئة الله !
إياك تستثني نفسك ممن سيرضيهم الله .
كما أن لكل منا صحيفة لاتشبها صحيفة وحياة لاتشبهها حياة
ولكل منا ابتلاء لايشبهه ابتلاء
كذلك ف لكل منا عطاء لايشبهه عطاء
وعوض لايشبهه عوض
هي أوقات ستمر..
ستمر ولن يبقى منها سوى الأجر والعوض
فلا تطيل بها البكاء..
فسوف تحتاج لتلك الدمعات لتسكبها بغزارة وأنت ساجد
تبكي من فرط جمال الجبر..
وتيقن أنه سيعطيك في وقتك الذي يصلح لك ويصلحك، وماأدراك ما عطاء الله بعد الشدائد!
وتذكر ذلك:
الله يعلم أنك تصبر وتنتظر، ولن يطل الإنتظار إلا لحكمة وخير ورحمة.
هون على قلبك.