السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 500$ PAYONEER مقابل 191دج للدولار

السعر: ثابت /المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى

ثم يرفع داخل المحادثة

المبلغ محجوز للعضو @dzsamito



ملاحظات: ​

-لا توجد عمولة في الإرسال

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)

-أولوية التعامل مع أصحاب الحسابات القديمة ومن إستقبلو من قبل دون مشاكل

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب



تنبيهات: ​

-أقل مبلغ للبيع 100$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم