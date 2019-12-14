ام أمينة
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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
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أسباب قيام الأطباء للعملية القيصرية
أسباب لها علاقة بالحمل:
المشيمة المتقدمة حيث تسبق المشيمة الجنين و لا مجال للولادة الطبيعية لأنها تؤدي الى نزيف شديد
إنفصال المشيمة مما يؤدي الى نزيف شديد و الحاجة الى قيصرية طارئة
وضع الجنين المقعدي
نزول الحبل السري قبل الجنين و هذا يهدد حياة الجنين و لا بد من قيصرية مستعجلة
تدهور حالة الجنين أثناء الولاد الطبيعية حيث يكون من الأسلم للمحافظة على صحة الجنين اللجوء الى القيصرية
أسباب مرضية عند الأم:
وجود قيصريتين سابقتين
وجود عدوى نشطة في المنطقة التناسلية لأمراض محددة مثل الثواليل المهبلية
داء السكري و تسمم الحمل الشديدين حيث تكون الولادة القيصرية أسلم للأم و الجنين من محاولة تحريض الولادة الطبيعية بالطلق الصناعي
أمراض القلب حيث يفضل تجنب الضغط أثناء الولادة الطبيعية
أسباب عند الجنين:
العيوب الخلقية مثل استسقاء الدماغ حيث تكون الولادة القيصرية أسلم للجنين
الحمل المتعدد
كبر حجم الجنين و كبر وزنه
في أمان الله حبيباتي