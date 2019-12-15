السمنةعند الاطفال

shereen96
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السمنة عند الاطفال– زيادة عدد جرعات الرضاعة الطبيعية.
بالرغم من أن السمنة مشكلة تدعو للقلق في جميع الأعمار، ولكن عندما يكون الأمر متعلقاً بالأطفال يكون القلق مضاعفاً، فالأطفال الذين يعانون من السمنة سواء كانت العادية أو المفرطة، يكونوا في خطر مضاعف للأمراض المزمنة التي تنتج عنها.
أسباب إصابة الطفل بالسمنة
بالرغم من أن السمنة مشكلة تدعو للقلق في جميع الأعمار، ولكن عندما يكون الأمر متعلقاً بالأطفال يكون القلق مضاعفاً، فالأطفال الذين يعانون من السمنة سواء كانت العادية أو المفرطة، يكونوا في خطر مضاعف للأمراض المزمنة التي تنتج عنها.
أسباب إصابة الطفل بالسمنة
– نقص هرمون السيروكسين الذي تفرزه الغدة الدرقية.
– الإفراط في تناول الحلويات والنشويات والوجبات السريعة.
– قلة الحركة والبقاء لفترات طويلة على الشاشات.
– زيادة عدد السعرات الحرارية من الأطعمة والمشروبات بشكل كبير، أكثر من السعرات التي يتم حرقها.
– العوامل الوراثية المتعلقة بالسمنة في التاريخ العائلي للطفل.
– العوامل النفسية في المنزل وخارجها لذلك من المهم فهم طفلك ودعمه، لكي لا تكون ردة فعله سلبية فيكبّ على التهام الطعام.
– ثقافة (أكثر من الأكل) تناول الطعام لذلك أنت تنمو كما يقولون.
مضاعفات إصابة الطفل بالسمنة
يمكن أن تؤثر السُمنة لدى الأطفال على حالة طفلك البدنية والاجتماعية والعاطفية.
يمكن أن تؤثر السُمنة لدى الأطفال على حالة طفلك البدنية والاجتماعية والعاطفية.
- المضاعفات البدنية
توثر هذه الحالة الحادة على الطريقة التي يستفيد بها جسمك من السكر (الغلوكوز). السمنة وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة تزيد من خطر الإصابة بالسكري.
– مرض الربو
الأطفال الذين لديهم وزن زائد، أو سمنة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو.
– اضطراب النوم
انقطاع التنفس اثناء النوم هو اضطراب خطير محتمل، حيث يتوقف الطفل عن التنفس، ثم يبدأ التنفس مرة أخرى بشكل متكرر أثناء النوم.
– كسور العظام
الأطفال المصابون بالسمنة يكونون أكثر عرضة لكسور العظام مقارنة بالأطفال الذين يتمتعون بالوزن الطبيعي.
2. المضاعفات الاجتماعية والعاطفية
– تراجع الثقة بالنفس والتعرض للتنمُّر.
غالبًا ما يضايق الأطفال أو يتنمرون على أقرانهم ممن يعانون من زيادة الوزن، الذين يعانون من قلة تقدير الذات وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب نتيجة لذلك.
– مشكلات التعلم والسلوك
يميل الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن إلى الإصابة بمزيد من القلق ومهارات اجتماعية أسوأ مقارنةً بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي. قد تؤدي هذه المشكلات لدى الأطفال إما للتصرف بشكل سيئ أو تعطيل غرفهم الدراسية أو الانعزال اجتماعيًّا.
– الاكتئاب
يمكن أن يخلق تراجع الثقة بالنفس مشاعر جامحة باليأس، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاكتئاب لدى بعض الأطفال ممن يعانون من زيادة الوزن.
طرق علاج السمنة عند الأطفال– اتباع الرضاعة الطبيعية أول 4 شهور وتنظيمها.
– عدم تناول الطعام أمام شاشات التليفزيون أو أجهزة الهواتف المحمولة.
– الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة المقلية تماما، والاعتماد على المشوية والمسلوقة.
– الابتعاد عن المأكولات الغنية بالأملاح، والسكريات.
– ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة لبناء جسم الطفل.
– تأكد من حصول طفلك على قِسْط كافي من النوم
– لا تكافئ طفلك بالطعام.
– لا تنتقد وزن طفلك امام الاخرين.
– لا تحرم طفلك من السكريات لكي لا يتناولها سراً.
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