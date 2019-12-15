السمنةعند الاطفال

السمنة عند الاطفال

بالرغم من أن السمنة مشكلة تدعو للقلق في جميع الأعمار، ولكن عندما يكون الأمر متعلقاً بالأطفال يكون القلق مضاعفاً، فالأطفال الذين يعانون من السمنة سواء كانت العادية أو المفرطة، يكونوا في خطر مضاعف للأمراض المزمنة التي تنتج عنها.



أسباب إصابة الطفل بالسمنة





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مضاعفات إصابة الطفل بالسمنة



يمكن أن تؤثر السُمنة لدى الأطفال على حالة طفلك البدنية والاجتماعية والعاطفية. ​

المضاعفات البدنية

– مرض الربو

– اضطراب النوم

– كسور العظام

2. المضاعفات الاجتماعية والعاطفية

– تراجع الثقة بالنفس والتعرض للتنمُّر.

– مشكلات التعلم والسلوك

يميل الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن إلى الإصابة بمزيد من القلق ومهارات اجتماعية أسوأ مقارنةً بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي. قد تؤدي هذه المشكلات لدى الأطفال إما للتصرف بشكل سيئ أو تعطيل غرفهم الدراسية أو الانعزال اجتماعيًّا.

– الاكتئاب