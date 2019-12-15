الفرق بين جُنَّة وجَنَّة وجِنَّة

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,441
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=
209k8knxpccb5xxw47pj.jpg
****************
****
الفرق بين جُنَّة وجَنَّة وجِنَّة

جُنَّةً : بمعنى ستر ووقاية
قال الله تعالى:"اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ"
الآية 16 سورة المجادلة

جَنَّةً : لّغة: البستان أو النّعيم
اصطلاحا : دار المؤمنيين في الآخرة
قال الله تعالى:"وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا"
الآية 12 سورة الإنسان

جِنَّةِ : بكسر الجيم، جمع جِن
قال الله تعالى:"مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ"
الآية 6 سورة الناس

*******************
****
في أمان الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top