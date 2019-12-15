الفرق بين جُنَّة وجَنَّة وجِنَّة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

****************

****

الفرق بين جُنَّة و جَنَّة و جِنَّة

جُنَّةً : بمعنى ستر ووقاية

قال الله تعالى: " اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ "

الآية 16 سورة المجادلة



جَنَّةً : لّغة: البستان أو النّعيم

اصطلاحا : دار المؤمنيين في الآخرة

قال الله تعالى: " وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا "

الآية 12 سورة الإنسان

جِنَّةِ

:

بكسر الجيم، جمع جِن

قال الله تعالى:"

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

"

الآية 6 سورة الناس

*******************

****