الفرق بين جُنَّة وجَنَّة وجِنَّة

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الفرق بين جُنَّة وجَنَّة وجِنَّة
جُنَّةً : بمعنى ستر ووقاية
قال الله تعالى:"اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ"
الآية 16 سورة المجادلة
جَنَّةً : لّغة: البستان أو النّعيم
اصطلاحا : دار المؤمنيين في الآخرة
قال الله تعالى:"وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا"
الآية 12 سورة الإنسان
جِنَّةِ : بكسر الجيم، جمع جِن
قال الله تعالى:"مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ"
الآية 6 سورة الناس
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في أمان الله
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الفرق بين جُنَّة وجَنَّة وجِنَّة
جُنَّةً : بمعنى ستر ووقاية
قال الله تعالى:"اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ"
الآية 16 سورة المجادلة
جَنَّةً : لّغة: البستان أو النّعيم
اصطلاحا : دار المؤمنيين في الآخرة
قال الله تعالى:"وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا"
الآية 12 سورة الإنسان
جِنَّةِ : بكسر الجيم، جمع جِن
قال الله تعالى:"مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ"
الآية 6 سورة الناس
*******************
****
في أمان الله