كلام للعقلاء................

المرض نصيب

والعلاج قرار

والزواج نصيب

والطلاق قرار

و وجود أشخاص بحياتك نصيب

و الاحتفاظ بهم قرار

فإن لم تكن تمتلك النصيب

فأنت تمتلك القرار

عيوب الجسم يسترها متران من قماش

ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش

ليست الأمراض فَي الأجساد فقط

بل فيِ الأخلاق أيضا..

لذا إذا رأيت سيّءَ الخلق

فَادعُ لهُ بِالشفآء

واحمد الله الذي عافاك ممآ ابتلاه

أصلنا من طين

و أرقى ثيابنا من دودة

و أشهى طعامنا من نحلة

و مرقدنا تحت الأرض حفرة

سبب المشاكل

و قطع العلاقات

وشحن النفوس

هو نقل الكلام

و نحن ما بين مقصود لم يفهم

او مفهوم لم يقصد

عجيب من يجد لنفسه عذرا في كل شيء

و لا يعذر الناس في اي شيء

أجمـل سرقـة هـي

سرقـة القلـوب بطـيب الأخـلاق

الفراشة رغم جمالها حشرة

و الصبار رغم قسوته زهرة

فلا تحكم على الناس من أشكالهم

بل احكم عليهم بما تحتويه قلوبهم

كن من تـكون

فاليوم تمشي وغداً مدفون



اعجبني فنقلته لكم

لكم مني اجمل التحيات