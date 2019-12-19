فهرس التميز ركن الأناقة والأزياء لسنة 2020

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,829
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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اهلا وسهلا بكن حبيباتي اللماويات
هُنا مساحة لجمع كل المواضيع التي تستحق ختم التميز اللماوي

وذلك تكريما لكنّ عضواتنا الكريمات

و لتسهيل كذلك البحث عن أروع باقات التميز

و منه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح

و نعطي كل مُجتهدة نصيبها

و عليه أي موضوع حصري و منسق و مرتب سيختم بختم التميز

ختم-التميز-ركن-الاناقة-والازياء.gif
العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :

70_1540387867l.jpg.gif

في انتظار تفاعلكم

رقم-11.gif
 
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