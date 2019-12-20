مشاركتي في مسابقة أجمل تورتة بمناسبة ذكرى تأسيس اللمة الجزائرية

فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 2,129
- النقاط
- 2,481
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
المكوّنات
- 6 بيضات
- 9 ملاعق سكر
- 9 ملاعق حليب
- 9 ملاعق زيت
- 9 ملاعق فرينة (طحين او دقيق)
- ملعقة صغيرة فانيليا
- زوج أكياس خميرة
- نخفق بياض البيض جيدا
- ثم نخفق ضفار مع السكر وزيت والحليب والفانيليا ونضيف الفرينة (طحين) بتدريج
- ومبعد نحكم الخليط نتاعي وندخلو البياض من الأسفل للاعلى حتى ينسجم
- ندهن صينية بزبدة ونرشلحها الفرينة (طحين) ونفرغ الخليط ونطيبو بالفرن
- بعد مايطيب الكيك نخليه يبرد جيداً ومبعد نقسمو إلى ثلاث أجزاء ونحشيه بلكريمة شانتيه ونزينو