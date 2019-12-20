مشاركتي في مسابقة أجمل تورتة بمناسبة ذكرى تأسيس اللمة الجزائرية

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,129
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
المكوّنات
  • 6 بيضات
  • 9 ملاعق سكر
  • 9 ملاعق حليب
  • 9 ملاعق زيت
  • 9 ملاعق فرينة (طحين او دقيق)
  • ملعقة صغيرة فانيليا
  • زوج أكياس خميرة
الخطوات

  1. نخفق بياض البيض جيدا
  2. ثم نخفق ضفار مع السكر وزيت والحليب والفانيليا ونضيف الفرينة (طحين) بتدريج
  3. ومبعد نحكم الخليط نتاعي وندخلو البياض من الأسفل للاعلى حتى ينسجم
  4. ندهن صينية بزبدة ونرشلحها الفرينة (طحين) ونفرغ الخليط ونطيبو بالفرن
  5. بعد مايطيب الكيك نخليه يبرد جيداً ومبعد نقسمو إلى ثلاث أجزاء ونحشيه بلكريمة شانتيه ونزينو
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